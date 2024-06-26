Песков: вряд ли назначение Рютте способно что-либо поменять в генеральной линии НАТО

5
Песков: вряд ли назначение Рютте способно что-либо поменять в генеральной линии НАТО

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя утверждение кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте генсеком НАТО, отметил, что этот выбор вряд ли способен что-либо поменять в генеральной линии альянса, каждая из стран которого находится под непосредственным руководством США. При этом Песков подчеркнул, что Северо-Атлантический альянс работают с целью стратегического подавления России и является сугубо враждебным для нашей страны.

Ранее послы стран НАТО утвердили кандидатуру Рютте на должность генерального секретаря альянса. Рютте вступит в должность 1 октября текущего года, когда истечет срок полномочий Йенса Столтенберга. Уходящий с поста главы правительства Нидерландов Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, после чего он приступит к работе на посту генсека НАТО. Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником на посту генсека НАТО, заявив, что передает руководство альянсом "в хорошие руки".

Как и ожидалось, бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте утвердили (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21204349) на пост генсека НАТО. Он вступит в должность с 1 октября, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.

Между тем, под руководством Рютте Нидерланды в свое время стали одной из первых стран, объявивших о передаче Украине американских истребителей F-16. Несмотря на то, что должность генсека НАТО формально является "главной" в альянсе, реальный функционал генсека на практике сводится к проведению пресс-конференций и озвучиванию журналистам согласованной политики объединения. Непосредственно за военное планирование в НАТО отвечает главнокомандующий объединенными силами в Европе, который традиционно назначается исключительно из числа американских генералов.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +2
    Сегодня, 15:50
    Песков: вряд ли назначение Рютте способно что-либо поменять в генеральной линии НАТО
    другой рот читает записки натовские...
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +4
      Сегодня, 15:56
      Вообще не понятен высер Пескова и для чего. Неужели натовцы поставят пророссийского и миролюбивого во главе. Там все члены этого сборища оголтелые русофобы и любители срубить бабок на войнах.
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    +4
    Сегодня, 15:54
    от перестановки пи...в - ж... наты не меняется
  3. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 16:03
    Генсек НАТО - говорящая голова. И лицо альянса. Сама кандидатура является флюгером и предваряет последующее направление на обострение или смягчение действий Запада.
  4. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 16:22
    При всех попытках задружиться со странами входящими в блок НАТО - нужно помнить, что это сборище врагов России. И относиться к этим странам необходимо априори как к врагам, пока они состоят в этой стае - а не лобызаться и хранить их собственность с обещанием потом вернуть.
    Они в блоке НАТО - они враги - все точка. Они для вражды с Россией в этот блок вступили.