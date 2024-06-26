Песков: вряд ли назначение Рютте способно что-либо поменять в генеральной линии НАТО
Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя утверждение кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте генсеком НАТО, отметил, что этот выбор вряд ли способен что-либо поменять в генеральной линии альянса, каждая из стран которого находится под непосредственным руководством США. При этом Песков подчеркнул, что Северо-Атлантический альянс работают с целью стратегического подавления России и является сугубо враждебным для нашей страны.
Ранее послы стран НАТО утвердили кандидатуру Рютте на должность генерального секретаря альянса. Рютте вступит в должность 1 октября текущего года, когда истечет срок полномочий Йенса Столтенберга. Уходящий с поста главы правительства Нидерландов Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, после чего он приступит к работе на посту генсека НАТО. Столтенберг приветствовал избрание Рютте своим преемником на посту генсека НАТО, заявив, что передает руководство альянсом "в хорошие руки".
Как и ожидалось, бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте утвердили (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21204349) на пост генсека НАТО. Он вступит в должность с 1 октября, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.
Между тем, под руководством Рютте Нидерланды в свое время стали одной из первых стран, объявивших о передаче Украине американских истребителей F-16. Несмотря на то, что должность генсека НАТО формально является "главной" в альянсе, реальный функционал генсека на практике сводится к проведению пресс-конференций и озвучиванию журналистам согласованной политики объединения. Непосредственно за военное планирование в НАТО отвечает главнокомандующий объединенными силами в Европе, который традиционно назначается исключительно из числа американских генералов.
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