Американское СМИ: Начштаба нацбатальона обвинил генерала ВСУ Содоля в провале обороны Мариуполя

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Американское СМИ: Начштаба нацбатальона обвинил генерала ВСУ Содоля в провале обороны Мариуполя

Начальник штаба националистического батальона «Азов» (запрещен в Российской Федерации как террористическая организация) Богдан Кротевич, который ранее подал заявление в Государственное бюро расследований Украины на бывшего командующего объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля, обвинил его в целом ряде ошибок при обороне Мариуполя в 2022 году. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Кротевич считает, что действия Содоля привели к провалу обороны Мариуполя, при этом сам генерал совершенно незаслуженно получил звание героя Украины, хотя в Мариуполе не был ни одного дня.



В частности, Содоль не снабжал националистическое формирование боеприпасами. Он не занимался наращиванием сил в городе, не организовал строительство укреплений, хотя уже было понятно, что на Мариуполь идет наступление российских войск.

По словам Кротевича, когда один из командиров попросил генерала Содоля дать инструкции, как действовать, украинский военачальник ответил «Нам конец» и бросил трубку телефона. Подобным образом Содоль действовал и после сдачи Мариуполя.

Не так давно он приказал бригаде ВСУ перейти в наступление без артиллерийских боеприпасов. Когда офицеры бригады объяснили генералу, что это невозможно, то он распорядился начать против командира бригады официальное расследование.

Ранее мы сообщали, что Кротевич подал в Государственное бюро расследований заявление на генерала Юрия Содоля, обвинив его в некомпетентности и совершении военных преступлений, указав, что военачальник «убил больше украинских военных», чем российские генералы.
10 комментариев
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  1. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +4
    Сегодня, 15:59
    Так на его место поставили такого же Тарасика, который удирал с Марика в кружевных трусах. Всё тоже самое осталось.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 16:02
      Цитата: Олеся Леся
      Всё тоже самое осталось.

      Так других нетути. Скамейка запасных оказалась очень короткой.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 16:15
        А на Украине - все генералы зрадники. yes
        Как и их герои. wink
        Вы посмотрите на национальных героев Украины. Это же сборище неудачников, которые пролюбили всё что можно и всё что нельзя. laughing
        И гимн у них начинается: Ещё не сдохла Украина.... am
        Так и хочется в конце добавить куплет:
        Уже вмерла Украина.... am am am
        Короче никакого позитива у содомитов-свидомитов. negative
    2. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 16:26
      На сколько я понял этот Кротевич, будучи сейчас в должности полковника или подполковника, никакого военного ВУЗа не заканчивал, но быстро примкнул в 2014 году к нацистам и стал двигаться по карьерной лестнице этого сброда.
      В Мариуполе попал в плен, а потом отправлен в Турцию, откуда был благополучно доставлен на Украину.
      А теперь этот доморощенный "вундеркинд" украинской закваски, в должности начштаба батальона дружно влился в "профессиональный хор Безуглой" и видимо метит в Раду к "слугам народа" на обильные харчи.
      Стратег. laughing
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:01
    Так нацики конкретно рвутся к власти, будут топтать всех!
    Как бы даже скакуасам стоит задуматься, а что их ждёт, тогда?
  3. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 16:04
    приятного ,этим паукам, сожрать друг-друга !
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 16:23
    Чего стесняться? На него теперь можно "валить" все, как на мертвого, включая битву на Синюхе)))
  5. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 16:25
    Да это в духе менталитета уроженцев 404, когда одна свинья пожирает другую.
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 16:47
    У Содоля "тёрки" с нациками Азова ещё с марта 22 года в Мариуполе.
  7. ASM Звание
    ASM
    0
    Сегодня, 16:51
    Во дают у них там! Какой-то максимум подполковник на голубом глазу прилюдно честит генерала. Субординация вообще на нуле. При этом такие случае не редкость - я помню, как Азов отказался выполнять приказ, тогда еще главкома Залужного.