Американское СМИ: Начштаба нацбатальона обвинил генерала ВСУ Содоля в провале обороны Мариуполя
Начальник штаба националистического батальона «Азов» (запрещен в Российской Федерации как террористическая организация) Богдан Кротевич, который ранее подал заявление в Государственное бюро расследований Украины на бывшего командующего объединенными силами ВСУ генерала Юрия Содоля, обвинил его в целом ряде ошибок при обороне Мариуполя в 2022 году. Об этом пишет американское издание The Washington Post.
Кротевич считает, что действия Содоля привели к провалу обороны Мариуполя, при этом сам генерал совершенно незаслуженно получил звание героя Украины, хотя в Мариуполе не был ни одного дня.
В частности, Содоль не снабжал националистическое формирование боеприпасами. Он не занимался наращиванием сил в городе, не организовал строительство укреплений, хотя уже было понятно, что на Мариуполь идет наступление российских войск.
По словам Кротевича, когда один из командиров попросил генерала Содоля дать инструкции, как действовать, украинский военачальник ответил «Нам конец» и бросил трубку телефона. Подобным образом Содоль действовал и после сдачи Мариуполя.
Не так давно он приказал бригаде ВСУ перейти в наступление без артиллерийских боеприпасов. Когда офицеры бригады объяснили генералу, что это невозможно, то он распорядился начать против командира бригады официальное расследование.
Ранее мы сообщали, что Кротевич подал в Государственное бюро расследований заявление на генерала Юрия Содоля, обвинив его в некомпетентности и совершении военных преступлений, указав, что военачальник «убил больше украинских военных», чем российские генералы.
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