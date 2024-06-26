Экс-министр ВВС США: Создание истребителя шестого поколения обойдётся дороже программы F-35

Денег, чтобы оплатить всё это, недостаточно. В итоге ВВС стоят перед дилеммой на 2026 финансовый год и последующий период

Я глубоко обеспокоена недавними сообщениями о возможном прекращении действия программы NGAD.

В этих условиях важность программы NGAD для ВВС стала еще более очевидной. Более того, пилотируемая часть NGAD, по прогнозам, обойдется даже дороже, чем истребители F-35, что не позволит Америке в конечном итоге закупить достаточное количество самолетов