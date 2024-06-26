Экс-министр ВВС США: Создание истребителя шестого поколения обойдётся дороже программы F-35

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Экс-министр ВВС США: Создание истребителя шестого поколения обойдётся дороже программы F-35

В настоящее время ВВС США реализуют целый ряд дорогостоящих программ, в частности осуществляют разработку нового стратегического бомбардировщика B-21 и межконтинентальных баллистических ракет Sentinel.

Денег, чтобы оплатить всё это, недостаточно. В итоге ВВС стоят перед дилеммой на 2026 финансовый год и последующий период

- пишет экс-министр ВВС США Дебора Ли Джеймс.



Она возглавляет Совет по оборонному бизнесу и, как заявляется в издании Defense News, «связана с несколькими организациями и предприятиями». Бывшего высокопоставленного чиновника, а теперь явного лоббиста американской оборонки беспокоит возможное сворачивание проекта создания истребителя шестого поколения NGAD на фоне дефицита средств:

Я глубоко обеспокоена недавними сообщениями о возможном прекращении действия программы NGAD.


По ее словам, проект предусматривает создание целой линейки платформ – пилотируемого самолета проникающего действия, перехватчика и беспилотника. В случае сворачивания работ США к 2030-м годам останутся далеко позади потенциальных противников, особенно Китая. Как утверждается, КНР планирует к 2035 году завершить создание истребителя 6-го поколения.

В этих условиях важность программы NGAD для ВВС стала еще более очевидной. Более того, пилотируемая часть NGAD, по прогнозам, обойдется даже дороже, чем истребители F-35, что не позволит Америке в конечном итоге закупить достаточное количество самолетов

- отмечает экс-министр.

Со своей стороны отметим, что по состоянию на апрель 2024 года ожидаемая стоимость программы F-35 превысила $2 трлн. При этом истребитель до сих пор не достиг технологической зрелости.

32 комментария
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  1. neworange88 Звание
    neworange88
    +2
    Сегодня, 16:54
    Что революционного будет в истребителе NGAD по сравнению с F-35?Он не будет падать так часто как это делает F-35?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 17:00
      революционным будет извлечение прибыли воротилами американского ВПК из этого проекта
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        +2
        Сегодня, 17:05
        Название подобрали удачно.Хороший самолёт nGADом не назовут.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +4
          Сегодня, 17:11
          ...................100% laughing
          1. НИКНН Звание
            НИКНН
            +1
            Сегодня, 17:24
            В случае сворачивания работ США к 2030-м годам останутся далеко позади потенциальных противников, особенно Китая. Как утверждается, КНР планирует к 2035 году завершить создание истребителя 6-го поколения.
            Вот теперь уже Китай навязывает гонку вооружений. Я полагаю мы тоже в ней участвуем.
    2. НИКНН Звание
      НИКНН
      +3
      Сегодня, 17:26
      Цитата: neworange88
      Что революционного будет в истребителе NGAD по сравнению с F-35?

      Полагаю, что это какая то модель переходная от пилотируемой авиации к беспилотной.
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        -3
        Сегодня, 17:29
        Переходная?Те же С-70 Охотник и одна из модификаций Су-75 уже идут по характеристикам как беспилотная авиация.
    3. Nesvoy
      Nesvoy
      +3
      Сегодня, 18:00
      И много "упало" f 35? Вроде как на пальцах одной руки пересчитываются. Притом из 1000 выпущенных машин, это отличный показатель.
  2. Бускан Звание
    Бускан
    +1
    Сегодня, 17:15
    Со своей стороны отметим, что по состоянию на апрель 2024 года ожидаемая стоимость программы F-35 превысила $2 трлн. При этом истребитель до сих пор не достиг технологической зрелости.

    Достиг и успешно совершенствуется.
    Изготовлено более 1000 истребителей, стоит очередь из желающих купить.
    Израильские F 35 Nadir многократно успешно участвовали в боевых миссиях в Сирии и ни одного не сбито.
    Есть критика по существу? Или если американское значит барахло?
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +2
      Сегодня, 17:20
      Успешно совершенствуется на стоянках фирмы Lockheed Martin Corporation так как армия США устала принимать на вооружение F-35 с косяками.

      Несмотря на то, что крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin произвела уже свыше 1 тыс. единиц истребителей-«невидимок» пятого поколения семейства F-35 Lightning II и клятвенно пообещала с 2024 года выпускать 175-180 таких самолетов ежегодно, чтобы удовлетворить всех заказчиков, Минобороны США не очень довольно реалиями.Все дело в том, что Пентагон озабочен не скоростью поступления на вооружение этих самолетов и их количеством, ведомство заинтересовано в качестве этой весьма дорогой продукции. Согласно новому отчету Счетной палаты США (GAO), у авиастроителя уже не хватает стояночных мест для неготовых к передаче военным самолетов. Минобороны США просто пока отказывается принимать «второсортный товар».


      https://topcor.ru/47677-u-kompanii-lockheed-martin-ne-ostalos-svobodnyh-mest-na-stojankah-pod-vtorosortnye-f-35-kotorye-ne-prinimaet-pentagon.html
      1. spirit Звание
        spirit
        -1
        Сегодня, 17:49
        США устала принимать на вооружение F-35 с косяками.

        У су57 и j20 косяков нет не поэтому что их действительно нет,а потому что их не озвучивают и на экспорт не поставляют, ф35 международный проект, и поэтому все напоказ. Индусы что то вышли из проекта по "безкосячного" су57 . Меньше смотрите пропаганды по Тв hi
        1. neworange88 Звание
          neworange88
          0
          Сегодня, 17:52
          Индусы вышли и сейчас уже сожалеют об этом.Американцы им пообещали золотые горы,а потом как всегда кинули,да и в то время когда они вышли из проекта никакого Су-57 ещё не было,был сырой прототип ПАК ФА.Это сейчас Су-57 серийная машина.Так что сравнивать прототип ПАК ФА и готовый Су-57 идея так себе.Сырой же F-35 сразу же поставили на конвейер,не доведя до ума,вот и вылазят косяки.
          1. spirit Звание
            spirit
            +1
            Сегодня, 18:02
            был сырой прототип ПАК ФА
            а ф35 что не был сырым?когда уже шли заказы.
            На YouTube есть множество длинных и грамотных роликов по программе и созданию ф35.Советую ознакомиться и тогда вопросов будет меньше hi
            Американцы им пообещали золотые горы,а
            какие Американцы?)им никто не предлагал 35.В итоге они закупают рафали а не "серийный" Су 57.Что из себя реально представляет Су 57 (без боевых действий)мы сможем узнать только если доведут до ума су75 созданный на его основе, и кто то его купит из за рубежа
            1. neworange88 Звание
              neworange88
              -1
              Сегодня, 18:07
              Что из себя реально представляет Су 57 (без боевых действий)


              Почему без боевых действий,когда Су-57 со слов МО РФ и тех же британских спец.служб не первый год участвует в СВО,работая по вражеским самолётам,ПВО,наземным обьектам.Су-57 на сегодняшний день самый воюющий из всех истребителей 5 поколения.
        2. EpIvIaK Звание
          EpIvIaK
          0
          Сегодня, 18:03
          Почитал Ваши комменты (да-да, правда-матка, не зомбо-сми, вы правдоруб очередной) - но интересна предвзятость и однобокость от начала до конца и токсичность. Да, буду банален, интересно откуда будете родом и кто в родственниках)
      2. Nesvoy
        Nesvoy
        +2
        Сегодня, 17:59
        А теперь пожалуста зарубежный источник, а не отсебятину-писанину с наших пропагандистских ресурсов.
        1. neworange88 Звание
          neworange88
          -2
          Сегодня, 18:00
          Ну сами погуглите если вам нужен именно заграничный источник.
          1. Nesvoy
            Nesvoy
            +2
            Сегодня, 18:01
            Здрасте приехали. Наш ресурс написал неизвестно чего, притом не прикрепив откуда он это взял. Отсебятина выходит?
            1. neworange88 Звание
              neworange88
              0
              Сегодня, 18:04
              Буквально накануне, один из чиновников правительства Нарендры Моди, в комментарии газете The Times of India, данном на условиях анонимности, заявил, что возможно недавно запатентованный россиянами (19 ноября 2023 года) вариант двухместного Су-57 станет, цитата: "наиболее доступным и практичным вариантом для ВВС Индии, тем более Индия не отказывалась от проекта, а всего лишь приостановила в нём своё участие".
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -2
      Сегодня, 17:38
      Цитата: Бускан
      Изготовлено более 1000 истребителей, стоит очередь из желающих купить.
      - если у меня будет пулемет в руках - вы купите кирпич. Легко, непринужденно и даже почти с удовольствием.
      Историю с "Вдоводелом" помните? Его тоже покупали с размахом,,удовольствием и очередью из желающих
  3. Luminman Звание
    Luminman
    +1
    Сегодня, 17:20
    стоимость программы F-35 превысила $2 трлн

    Автор ничего не напутал? wink
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      -2
      Сегодня, 17:27
      Программа F-35 обойдётся США более чем в $2 трлн, закрепив за собой место одной из самых дорогих программ вооружений в истории США. Об этом сообщает Responsible Statecraft, ссылаясь на новые оценки Счётной палаты США.

      Оригинал новости ИноТВ:
      https://russian.rt.com/inotv/2024-04-18/RS-dorogie-i-nekachestvennie-
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:23
    А чо вам деньги считать , ещё напечатаете , без гешефта никак нельзя.
  5. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 17:23
    Цитата: Бускан
    Израильские F 35 Nadir многократно успешно участвовали в боевых миссиях в Сирии и ни одного не сбито.

    Запуская ракеты с воздушного пространства Ливана? Ну для этого такой дорогой самолёт не нужен.
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 17:27
    Все эти обеспокоенности и заявления - обычная лоббистская возня . Тётенька не просто так своё уютное кресло пропердывает
  7. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +3
    Сегодня, 17:40
    Опять анонимная статья, вода, и пиар.
    2 трилиона делим на 1000 вып. штук. = 100 млн за шт.
    включает разработку, модернизации, обслуживание, обучение техников и пилотов, и полеты за эти 15 лет.
    Не так уж и много. Имхо.
    Ну а " не достиг технологической зрелости" - оставим на совести (ха-ха) анонимов.
    1. sedoj Звание
      sedoj
      +2
      Сегодня, 17:56
      Цитата: Макс1995
      2 трилиона делим на 1000 вып. штук. = 100 млн за шт.

      Как-то с математикой у вас не очень. Попробуйте ещё раз.
      1. lukash66 Звание
        lukash66
        -1
        Сегодня, 18:09
        Это специалист из ЕГЭ, слава богу в исраиль свалил, или ещё куда. Поменьше нам таких надо.)
  8. Nesvoy
    Nesvoy
    +2
    Сегодня, 18:05
    Цитата: neworange88
    Буквально накануне, один из чиновников правительства Нарендры Моди, в комментарии газете The Times of India, данном на условиях анонимности, заявил, что возможно недавно запатентованный россиянами (19 ноября 2023 года) вариант двухместного Су-57 станет, цитата: "наиболее доступным и практичным вариантом для ВВС Индии, тем более Индия не отказывалась от проекта, а всего лишь приостановила в нём своё участие".

    Короче, оф информации нет, одни аноними и секретности. Выводы сами сделаете или помочь?
  9. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 18:08
    Цитата: Макс1995
    Не так уж и много. Имхо.
    Ну а " не достиг технологической зрелости" - оставим на совести (ха-ха) анонимов.

    https://militarywatchmagazine.com/article/lockheed-space-store-f35-reject
    Например. А ведь я могу еще более официальную статью найти. Которая мягко правда рассказывает что с Пингвином не все так хорошо. Надо?
    https://www.gao.gov/products/gao-24-106909
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      0
      Сегодня, 18:14
      Да не, им это не надо. Они свято верят в пингвина, а все остальное мультики кровавой Гебни и лично Путина.))
  10. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 18:17
    Цитата: lukash66
    Да не, им это не надо. Они свято верят в пингвина, а все остальное мультики Гебни и лично Путина.))

    Ну машина высокотехнологичная, но, в прям реальных боевых действиях (ну правда, запуски ракет издалека без какого либо риска это конечно опыт, но немнооожко не тот). Что будет когда надо будет именно воевать, х.з.