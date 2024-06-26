Опубликованы кадры уничтожения FPV-дроном ВС РФ беспилотника ВСУ с ретранслятором

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Опубликованы кадры уничтожения FPV-дроном ВС РФ беспилотника ВСУ с ретранслятором

Российская СВО на Украине доказала, что успех в современном вооруженном конфликте практически не достижим без массового применения дронов. Данные аппараты сегодня выполняют целый ряд важнейших функций, начиная от разведки и заканчивая нанесением поражения живой силе и технике противника непосредственно на фронте, а также ударов по объектам в глубоком тылу.

В то же время различных БПЛА на поле боя сегодня стало настолько много, что они атакуют не только военнослужащих и технику противоборствующей стороны, но и друг друга.



Один из таких случаев опубликован ТГ-каналом «Военный осведомитель». На кадрах видно, как FPV-дрон ВС РФ атакует и уничтожает украинский беспилотник.





В комментарии к видео говорится, что «жертвой» стал БПЛА «Матрикс» ВСУ с установленным на нем ретранслятором для FPV. Действия происходили где-то на Харьковском направлении.

Напомним, что вышеупомянутый ретранслятор используется для увеличения радиуса действия FPV-дронов.

В свою очередь, четкая работа российских операторов БПЛА, вероятно, лишила украинских военных возможности вести разведку или атаковать позиции ВС РФ с помощью дронов-камикадзе.

Касательно последних, они настолько часто применяются обеими сторонами, что ряд экспертов уже начали называть войны будущего «подземными». Специалисты объясняют, что в будущих конфликтах дронов станет так много, что на каждого солдата будет приходиться один или более БПЛА. Таким образом, живой силе противоборствующих сторон придется большую часть времени находиться в укрытиях.
4 комментария
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 16:24
    Как когда то противопехотные и противотанковые мины были оружием слабых/бедных и богатые державы пытались это ограничивать/запрещать конвенциями, так и с дронами будет.
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 16:25
    Эпоха фпв быстро канет в лета, когда армии насытят переносными и персональными станциями рэб. Будущее за разведывательными бпла, командными, ретрансляторами и бпла обладающих автономным режимом - то бишь "машинным зрением"
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 16:29
    ретранслятор скорее для удара по гражданским использовали....в р-не Шебекино напр отметилась точка поражения прим в 20км от тер-рии занятой украми. Они свободно наносят удары на дальность 10-15км по гражданским авто и объектам....В белгородском приграничье это большая проблема, ежедневно наносят удары по гражданским авто и объектам...создается впечатление что эти мр..и тренируются на гражданских.
  4. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 17:53
    Думаю, что средства РЭБ ещё не набрали должной силы.