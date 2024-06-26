Опубликованы кадры уничтожения FPV-дроном ВС РФ беспилотника ВСУ с ретранслятором
Российская СВО на Украине доказала, что успех в современном вооруженном конфликте практически не достижим без массового применения дронов. Данные аппараты сегодня выполняют целый ряд важнейших функций, начиная от разведки и заканчивая нанесением поражения живой силе и технике противника непосредственно на фронте, а также ударов по объектам в глубоком тылу.
В то же время различных БПЛА на поле боя сегодня стало настолько много, что они атакуют не только военнослужащих и технику противоборствующей стороны, но и друг друга.
Один из таких случаев опубликован ТГ-каналом «Военный осведомитель». На кадрах видно, как FPV-дрон ВС РФ атакует и уничтожает украинский беспилотник.
В комментарии к видео говорится, что «жертвой» стал БПЛА «Матрикс» ВСУ с установленным на нем ретранслятором для FPV. Действия происходили где-то на Харьковском направлении.
Напомним, что вышеупомянутый ретранслятор используется для увеличения радиуса действия FPV-дронов.
В свою очередь, четкая работа российских операторов БПЛА, вероятно, лишила украинских военных возможности вести разведку или атаковать позиции ВС РФ с помощью дронов-камикадзе.
Касательно последних, они настолько часто применяются обеими сторонами, что ряд экспертов уже начали называть войны будущего «подземными». Специалисты объясняют, что в будущих конфликтах дронов станет так много, что на каждого солдата будет приходиться один или более БПЛА. Таким образом, живой силе противоборствующих сторон придется большую часть времени находиться в укрытиях.
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