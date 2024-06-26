Украинские источники сообщают о сильных взрывах в Харькове

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Украинские источники сообщают о сильных взрывах в Харькове

Сегодня в Харькове прогремели сильные взрывы. Об этом сообщил ставленник киевского режима в городе Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Как стало известно, еще в 13:30 мск в Харьковской области начал звучать сигнал воздушной тревоги. На фоне продолжающейся воздушной тревоги в областном центре прогремело несколько сильных взрывов. Пока точная информация о том, что именно могло быть поражено в областном центре, отсутствует. Как известно, киевский режим предпочитает хранить молчание в тех случаях, если фиксируются прилеты по военным объектам или предприятиям военной промышленности.



Сейчас российская армия активно наступает на Харьковском направлении. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Харькове сконцентрированы очень значительные силы противника, в том числе и иностранные наемники. Сюда постоянно доставляются и грузы военного назначения. Кроме того, Харьков – важный центр украинской военной промышленности. Вероятно, были нанесены удары по каким-либо объектам военно-промышленной или военной инфраструктуры противника.

Российская армия регулярно наносит удары ракетами и беспилотниками по целям военного назначения на контролируемых противником территориях. На Харьковском направлении ситуация для украинских формирований становится все более тяжелой, противник сталкивается с невозможностью эффективно оборонять позиции, а также с катастрофической нехваткой резервов для поддержки действующих на фронте бригад ВСУ.
12 комментариев
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  1. Roust Звание
    Roust
    +2
    Сегодня, 16:21
    Ждём результат в виде большого стада, отправившихся к своему кумиру в ад.
  2. Grania Звание
    Grania
    -5
    Сегодня, 16:23
    наверное если МЫ сами не можем ничего конкретно указать -доказать.что мы хотим от них!!! в таком случае зачем эти пустословные статьи.ну был какой то взрыв-и был.на то и война..что о каждом взрыве писать???
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +4
      Сегодня, 16:34
      Официально у нас сухие сводки : цели поражены. По мне это нормально в условиях боевых действий. Но наш мир , мир информационного шума и хайпа. Многим хочется хоть что нибудь но сказать написать. Может даже к реальности это не будет иметь никакого отношения , главное первым и погромче.
    2. Обычный Звание
      Обычный
      0
      Сегодня, 16:43
      Рэмбо: последняя кровь насмотрелись? Тогда это не к нам.
  3. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 16:42
    То ли гроза, то ли эхо... Теплая вода в опе не держится, надо быстрей сообщить важную новость абы как и абы о чем.
  4. skept Звание
    skept
    0
    Сегодня, 16:49
    Может даже к реальности это не будет иметь никакого отношения , главное первым и погромче.


    Это не про нас.Мы предпочитаем молчать.Может надо первым и громко...?
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 16:51
    Сегодня в Харькове прогремели сильные взрывы.

    Так это естественно когда идут боевые действия.
    А вот куда конкретно прилетело ни слова.
    Смысл статьи непонятен. request
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      -4
      Сегодня, 17:01
      Украинские СМИ сообщают, что над оккупированной Николаевской областью впервые был сбит иранский дрон-камикадзе Arash-2. Этот беспилотник имеет более высокие тактико-технические характеристики, чем российский "Герань-2", и может быть использован для атак на зенитные комплексы противника.
      Украинские СМИ сообщают, что над территорией временно оккупированной украинским режимом Николаевской области впервые сбит иранский дрон-камикадзе Arash-2.

      "Плохая новость. Позавчера под Очаковом произошло событие, все поспешили написать, что летела ракета, после промежуточной экспертизы, исходя из тех обломков, которые нашли и других данных этой "ракеты", мы пришли к выводу, что это не ракета, это была вероятнее всего - очередная иранская поделка под названием Arash-1 или Arash-2",- написал один из украинских каналов.

      Первоначально Arash создавался на базе ракеты-мишени, имитировавшей реактивный истребитель. Во второй модели иранские инженеры заменили реактивный двигатель поршневым, из-за чего дальность дрона выросла до 2000 км. Беспилотник несет боевую часть весом в 260 кг.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +2
        Сегодня, 17:04
        Как этот, ваш, текст относится к взрывам в Харькове? what
        Ведь статья и мой комментарий именно о харьковских событиях.
        1. neworange88 Звание
          neworange88
          +1
          Сегодня, 17:08
          Ну я думаю ,если предположения украинских СМИ верны то скорее всего к сегодняшним взрывам в Харькове могут быть вполне причастны новые ударные БПЛА.Целей жирных там сейчас много,в том числе и ПВО.
  6. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 17:45
    Сейчас российская армия активно наступает на Харьковском направлении.

    Ну, только ЛБС недвижима. Скорее всего идут жестокие бои с неясным исходом.
  7. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 17:53
    Цитата: skept
    Это не про нас.Мы предпочитаем молчать.Может надо первым и громко...?

    А зачем? Вам пример Украины не пример? С тем самым контрнаступом.
    Ну или если хотите, пример из нашей жизни. Не молодой, Шаманов, во всеуслышание заявлял , не стесняясь в эпитетах, что захватили уродов что пытали и убивали наших бойцов на камеру. Оказалось что это не так. Но сказал громко, и первый, да.