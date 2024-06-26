Украинские источники сообщают о сильных взрывах в Харькове
12
Сегодня в Харькове прогремели сильные взрывы. Об этом сообщил ставленник киевского режима в городе Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
Как стало известно, еще в 13:30 мск в Харьковской области начал звучать сигнал воздушной тревоги. На фоне продолжающейся воздушной тревоги в областном центре прогремело несколько сильных взрывов. Пока точная информация о том, что именно могло быть поражено в областном центре, отсутствует. Как известно, киевский режим предпочитает хранить молчание в тех случаях, если фиксируются прилеты по военным объектам или предприятиям военной промышленности.
Сейчас российская армия активно наступает на Харьковском направлении. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Харькове сконцентрированы очень значительные силы противника, в том числе и иностранные наемники. Сюда постоянно доставляются и грузы военного назначения. Кроме того, Харьков – важный центр украинской военной промышленности. Вероятно, были нанесены удары по каким-либо объектам военно-промышленной или военной инфраструктуры противника.
Российская армия регулярно наносит удары ракетами и беспилотниками по целям военного назначения на контролируемых противником территориях. На Харьковском направлении ситуация для украинских формирований становится все более тяжелой, противник сталкивается с невозможностью эффективно оборонять позиции, а также с катастрофической нехваткой резервов для поддержки действующих на фронте бригад ВСУ.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация