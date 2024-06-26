Канцлер ФРГ повторил заявление о том, что НАТО не будет участвовать в украинском конфликте

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Канцлер ФРГ повторил заявление о том, что НАТО не будет участвовать в украинском конфликте

Североатлантический альянс не станет участвовать в вооруженном конфликте на Украине. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

О том, что НАТО не станет вмешиваться в боевые действия на Украине, глава немецкого правительства, как и многие другие западные лидеры, говорил и ранее. Несмотря на то, что страны НАТО поставляют Украине огромное количество вооружений и военной техники, отправляют наемников, обучают украинских военнослужащих и передают разведывательную информацию, канцлер почему-то уверен, что альянс в конфликте не участвует.



Мне важно подчеркнуть этот момент: из-за того, что мы делаем для Украины, НАТО не будет частью конфликта. Мы не переступим эту черту…

- заявил канцлер Олаф Шольц.

Впрочем, глава немецкого правительства известен своими непоследовательными заявлениями. Так, Шольц ранее категорически выступал против ударов западным оружием по российской территории, а затем вдруг решил снять запрет на применение ВСУ переданного Германией оружия против объектов в России и заявил, что к эскалации конфликта это якобы не приведет. Поэтому и в данном случае никакого доверия к словам немецкого канцлера быть не может.

К тому же, Германия, как показали события последних двух с половиной лет, не проводит самостоятельную политику и немецкое правительство готово действовать в ущерб интересам собственной страны, лишь бы выполнить директивы США. Следовательно, если возникнет необходимость, то Шольц поменяет позицию и будет, как и президент Франции Эммануэль Макрон, выступать за отправку военнослужащих НАТО на Украину.

Кстати, в той же речи в Бундестаге Шольц выступил против переговоров с Россией по украинскому конфликту и отверг идею территориальных уступок. То есть, фактически он продемонстрировал поддержку дальнейшей эскалации боевых действий, несмотря на очевидные провалы ВСУ на фронте.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 16:35
    «НАТО не будет частью конфликта. Мы не переступим эту черту» —

    — Вы эту черту уже затоптали ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 16:40
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «НАТО не будет частью конфликта.

      "Свежо предание, но верится с трудом." А все то, что делает НАТО для Украины это "гуманитарная "помощь?
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 17:28
        А у хозяина Шольц разрешения не участвовать спросил...??? Вашингтон прикажет Шольц тут же "Яволь" скажет!!!
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 16:41
    Впрочем, глава немецкого правительства известен своими непоследовательными заявлениями.

    Как всем известно, ливерная колбаса - без костей...request
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 16:52
    Шольц пытается запудрить мозги депутатам и своим избирателям. Рейтинг его партии и светофорной каолиции упал до минимума, особенно в восточных землях. Это показали результаты выборов в Европарламент. Так после местных выборов можно и портфеля лишиться
  4. Комментарий был удален.
  5. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 16:54
    Канцлер ФРГ повторил заявление о том, что НАТО не будет участвовать в украинском конфликте

    Он точно так же говорил, что не будет поставлять танки и ещё много чего, делаем выводы.
    1. fif21 Звание
      fif21
      +1
      Сегодня, 17:08
      Цитата: guest
      Он точно так же говорил, что не будет поставлять танки и ещё много чего, делаем выводы.

      Значит скоро начнется ? Шольц марионетка , и его слова ничего не значат . Пытается сохранить свою власть в Германии . Нет веры западным псам США . hi
  6. п-к Звание
    п-к
    0
    Сегодня, 17:41
    НАТО участвует с самого начала. Шольцам верить -себя не уважать.