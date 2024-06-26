Канцлер ФРГ повторил заявление о том, что НАТО не будет участвовать в украинском конфликте
Североатлантический альянс не станет участвовать в вооруженном конфликте на Украине. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.
О том, что НАТО не станет вмешиваться в боевые действия на Украине, глава немецкого правительства, как и многие другие западные лидеры, говорил и ранее. Несмотря на то, что страны НАТО поставляют Украине огромное количество вооружений и военной техники, отправляют наемников, обучают украинских военнослужащих и передают разведывательную информацию, канцлер почему-то уверен, что альянс в конфликте не участвует.
- заявил канцлер Олаф Шольц.
Впрочем, глава немецкого правительства известен своими непоследовательными заявлениями. Так, Шольц ранее категорически выступал против ударов западным оружием по российской территории, а затем вдруг решил снять запрет на применение ВСУ переданного Германией оружия против объектов в России и заявил, что к эскалации конфликта это якобы не приведет. Поэтому и в данном случае никакого доверия к словам немецкого канцлера быть не может.
К тому же, Германия, как показали события последних двух с половиной лет, не проводит самостоятельную политику и немецкое правительство готово действовать в ущерб интересам собственной страны, лишь бы выполнить директивы США. Следовательно, если возникнет необходимость, то Шольц поменяет позицию и будет, как и президент Франции Эммануэль Макрон, выступать за отправку военнослужащих НАТО на Украину.
Кстати, в той же речи в Бундестаге Шольц выступил против переговоров с Россией по украинскому конфликту и отверг идею территориальных уступок. То есть, фактически он продемонстрировал поддержку дальнейшей эскалации боевых действий, несмотря на очевидные провалы ВСУ на фронте.
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