Новый итальянский конвертоплан AW-609 совершил первую посадку на авианосец
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На днях были опубликованы кадры состоявшихся еще в апреле испытаний нового итальянского конвертоплана AW-609, которые проходили на борту авианосца.
AW-609 AC4 в окончательной серийной конфигурации перелетел с завода Leonardo на военно-морскую авиабазу в Таранто, а затем произвел посадку на авианосец Cavour, расположенный в 20 милях от побережья.
Благодаря проведенным испытаниям и собранным данным появится возможность дальнейшего усовершенствования конвертоплана для проведения военно-морских операций
- говорится в издании RID.
Итальянское командование делает ставку на конвертопланы из-за сочетания в них высокой крейсерской скорости, оптимальной рабочей высоты и дальности полета с возможностями вертикального взлета и посадки. При этом американские конвертопланы, несмотря на все их достоинства, «зарекомендовали» себя как довольно проблемные машины. Возможно, что итальянцам удастся избежать многочисленных технических дефектов, характерных для аналогов из США.
Окончательная сборка AW-609 будет вестись на заводе в Гротталье, Таранто. Данная площадка была построена для изготовления секций фюзеляжа авиалайнера Boeing 787. Однако на фоне проблем с этим самолетом в последние годы осуществляется диверсификация производства. Так, на днях было принято решение приостановить на 4 месяца выпуск деталей в интересах Boeing.
В американской авиастроительной корпорации объясняют «замедление» производства нехваткой комплектующих. Их дефицит в свою очередь был вызван «проблемами с качеством», а именно авариями и инцидентами, сопровождающими Boeing 787.
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