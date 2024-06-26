Было сложно доказать, было ли это высокомерие или безрассудство, хотя проблема часто заключается в переносе позиции на 40-100 метров

Офицеров ВСУ батальонного и ротного уровней, которые сомневаются в адекватности приказов вышестоящего командования об удержании позиций, отстраняют от занимаемых должностей и подвергают иным дисциплинарным наказаниям. Об этом украинские военнослужащие рассказывают корреспондентам, сообщает американская газета The Washington Post.Между тем, сомнения по поводу удержания позиций связаны с тем, что в ряде случаев было бы целесообразнее отойти на 50-100 метров, что улучшило бы положение украинских формирований. Однако вышестоящее командование совершенно не считается с данными аргументами, ему главное, чтобы подразделения не сдвигались с занимаемых позиций назад, иначе это будет выглядеть отступлением.В результате таких действий командования ВСУ наступает сразу несколько негативных последствий. Самое главное – украинские формирования несут потери, которых можно было бы избежать при уходе с позиций. Во-вторых, подрывается доверие личного состава к вышестоящему командованию. В-третьих, снижаются мотивация и боевой дух украинских военных.- рассказал американскому изданию один из украинских военнослужащих.На самом деле, для противника данная проблема носит глобальный характер. Точно также лидеры киевского режима приказывали удерживать Мариуполь, Артемовск, Авдеевку и другие населенные пункты ценой огромных потерь среди личного состава украинской армии. В итоге и города были сданы, и украинская армия лишилась десятков тысяч военнослужащих. Такова цена безумных амбиций киевского лидера Владимира Зеленского и его ближайшего окружения.