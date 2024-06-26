Американское СМИ: Украинских офицеров отстраняют от командования за сомнения в приказах удерживать позиции

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Американское СМИ: Украинских офицеров отстраняют от командования за сомнения в приказах удерживать позиции

Офицеров ВСУ батальонного и ротного уровней, которые сомневаются в адекватности приказов вышестоящего командования об удержании позиций, отстраняют от занимаемых должностей и подвергают иным дисциплинарным наказаниям. Об этом украинские военнослужащие рассказывают корреспондентам, сообщает американская газета The Washington Post.

Между тем, сомнения по поводу удержания позиций связаны с тем, что в ряде случаев было бы целесообразнее отойти на 50-100 метров, что улучшило бы положение украинских формирований. Однако вышестоящее командование совершенно не считается с данными аргументами, ему главное, чтобы подразделения не сдвигались с занимаемых позиций назад, иначе это будет выглядеть отступлением.

В результате таких действий командования ВСУ наступает сразу несколько негативных последствий. Самое главное – украинские формирования несут потери, которых можно было бы избежать при уходе с позиций. Во-вторых, подрывается доверие личного состава к вышестоящему командованию. В-третьих, снижаются мотивация и боевой дух украинских военных.

Было сложно доказать, было ли это высокомерие или безрассудство, хотя проблема часто заключается в переносе позиции на 40-100 метров

- рассказал американскому изданию один из украинских военнослужащих.

На самом деле, для противника данная проблема носит глобальный характер. Точно также лидеры киевского режима приказывали удерживать Мариуполь, Артемовск, Авдеевку и другие населенные пункты ценой огромных потерь среди личного состава украинской армии. В итоге и города были сданы, и украинская армия лишилась десятков тысяч военнослужащих. Такова цена безумных амбиций киевского лидера Владимира Зеленского и его ближайшего окружения.
12 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +3
    Сегодня, 17:00
    Я не удивлюсь, если украинских командиров среднего звена будут расстреливать за отступление без приказа. am
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 18:17
      Заградотряды (мотивационные войска) давно уже используются в том или ином виде ВСУ... Есть видео где убегающих с позиций солдат они расстреливают в спину, есть видео где сдающихся в плен своих же солдат они атакуют беспилотниками камикадзе... "Бей своих, чтобы чужих боялись" - основной девиз таких заградотрядов, состоящих из убеждённых нациков из того же Азова...Да они и сами не стесняясь рассказывают об этом... am
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 17:06
    В результате таких действий командования ВСУ наступает сразу несколько негативных последствий. Самое главное – украинские формирования несут потери, которых можно было бы избежать при уходе с позиций. Во-вторых, подрывается доверие личного состава к вышестоящему командованию. В-третьих, снижаются мотивация и боевой дух украинских военных.

    Прекрасненько! Действуйте так же в том же направлении.
  3. ASM Звание
    ASM
    +4
    Сегодня, 17:13
    Это очень хорошая новость. Относительно трезвомыслящих офицеров, которые вполне отдают себе отчет с какими силами и какого уровня подготовки им придется работать, отстраняют. Значит назначают упоротых, что ведет к мясным штурмам, которые заметно легче купировать, чем подготовленные кадры понимающих военачальников.
  4. zelivee Звание
    zelivee
    +1
    Сегодня, 17:14
    Комиссары и заградотряды им в помощь.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:21
    Чо творят америкосы , опускают хохлоармию ниже плинтуса в привокзальном тувалете.
  6. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -1
    Сегодня, 17:30
    Роскошно, а можно ссылку на статью The Washington Post, Я прямо хочу насладиться текстом в оригинале ))
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 17:36
      Нашел
      https://www.washingtonpost.com/world/2024/06/26/ukraine-army-sodol-zelensky-syrsky/
  7. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 17:39
    ..было бы целесообразнее отойти на 50-100 метров, что улучшило бы положение..

    Как это? Там запасная линия укреплений что ли? Или речь о тактике отхода "по чуть-чуть"?
  8. likana Звание
    likana
    0
    Сегодня, 17:46
    Афоризм в тему: «Запрет на сомнение порождает ещё более глубокое сомнение». Может однажды дойдёт до более или менее адекватных всушников, что штыки надо повернуть против киевского режима, ибо он - главный враг населения Украины.
  9. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 17:51
    Сомневающиеся офицеры ВСУ: "Нам надо отойти на 50-100 метров, что бы сохранить жизни бойцов".
    Украинское руководство: "Нам надо утилизировать как можно больше украинцев и при этом показать картинку "незламності". Мы разные..."
  10. IGOR IGOR_2 Звание
    IGOR IGOR_2
    0
    Сегодня, 18:26
    Правильно!
    Пусть сдохнут все!!!!!