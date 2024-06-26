Зеленский сделал английский официальным языком международного общения на Украине
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Английский язык на Украине становится одним из языков международного общения, соответствующий закон сегодня подписал Зеленский.
Английский язык получил на Украине статус языка международного общения. Теперь он будет преподаваться в обязательном порядке в старших группах детсадов, в средней школе, ПТУ и университетах Украины. Также его знание будет обязательным для некоторых категорий украинских граждан.
Согласно закону, на английском в обязательном порядке должны разговаривать: госслужащие (конкретный перечень установит правительство Украины); главы всех администраций, а также их замы; офицеры ВСУ, а также сержантский и старшинский состав украинской армии; офицеры полиции среднего и высшего состава; таможенники и сотрудники налоговой (перечень утвердит правительство); руководители предприятий, госучреждений, НИИ, вузов и т. д.
Через два года после вступления закона в силу власти должны обеспечить дублирование информации на английском на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и в некоторых видах транспорта.
Между тем некоторые эксперты считают, что затея с английским языком, несмотря на принятый закон, будет провалена. В пример ставят украинский, который является государственным. Несмотря на то, что он обязателен для изучения, половина глав администраций и чиновников предпочитает общаться на запрещенном русском, потому что попросту не знает мовы.
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