Зеленский сделал английский официальным языком международного общения на Украине

30
Зеленский сделал английский официальным языком международного общения на Украине

Английский язык на Украине становится одним из языков международного общения, соответствующий закон сегодня подписал Зеленский.

Английский язык получил на Украине статус языка международного общения. Теперь он будет преподаваться в обязательном порядке в старших группах детсадов, в средней школе, ПТУ и университетах Украины. Также его знание будет обязательным для некоторых категорий украинских граждан.



Согласно закону, на английском в обязательном порядке должны разговаривать: госслужащие (конкретный перечень установит правительство Украины); главы всех администраций, а также их замы; офицеры ВСУ, а также сержантский и старшинский состав украинской армии; офицеры полиции среднего и высшего состава; таможенники и сотрудники налоговой (перечень утвердит правительство); руководители предприятий, госучреждений, НИИ, вузов и т. д.

Через два года после вступления закона в силу власти должны обеспечить дублирование информации на английском на вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и в некоторых видах транспорта.

Между тем некоторые эксперты считают, что затея с английским языком, несмотря на принятый закон, будет провалена. В пример ставят украинский, который является государственным. Несмотря на то, что он обязателен для изучения, половина глав администраций и чиновников предпочитает общаться на запрещенном русском, потому что попросту не знает мовы.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. neworange88 Звание
    neworange88
    +3
    Сегодня, 17:37
    Зеленский сделал английский официальным языком международного общения на Украине

    Логично.Должны же на каком то языке между собой говорить мигранты из Африки и Азии ,которых скоро начнут массово завозить на Украину.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 17:46
      Кровавый клоун жжёт. wassat
      Украинцы и на украинском то не умеют разговаривать. Попробуйте спросить у украинца, как на украинском языке будет двенадцатиперстная кишка. laughing
      Украинцы кроме русского языка никакого другого толком и не знают, за исключением лингвистов. fool
      Для вызова Волги украинцам нужнее русский язык. yes
      1. Ghost1 Звание
        Ghost1
        +2
        Сегодня, 17:49
        Это всё закладка там на будущее поколение.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +4
          Сегодня, 17:54
          Что-то к меня большие сомнения на счёт будущих поколений украинцев. Пока возраст могилизируемых снизили до 25 лет, но его будут снижать сначала до 18 лет, а потом на свинорезку к Бандере отправят гитлерюгенд. am yes
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +4
        Сегодня, 17:51
        Попробуйте спросить у украинца, как на украинском языке будет двенадцатиперстная кишка
        А вы попробуйте спросить у какела, как на мове будет истребитель-бомбардировщик. Обхохочетесь! wink
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 18:02
          Вообще-то английский язык как и русский являются и так официальными языками ООН и как бы языками международного общения... Зачем клоуну понадобилось ещё раз подчеркнуть свою и без того всем известную русофобию непонятно... Скаклы для начала свою бы мову по нормальному выучили, а то все на суржике исключительно говорят... Аль думают что с английским западенское рагульё в одночасье в джентльменов превратится... Напрасно... am
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 18:06
      Тогда им надо знать суахили или на чем там говорят жители Лимпопо.А по факту,ну так и мы изучаем(в обязательном порядке английский,и как второй-немецкий в школах).В чем прикол?Аглицкий по всему миру является языком межнационального общения
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        +2
        Сегодня, 18:11
        Аглицкий по всему миру является языком межнационального общения


        Только не в России.Как пример можно привести ЧМ-2018 по футболу,когда для общения с иностранцами на английском создавались волонтёрские организации по всей стране для изучения английского языка.В школах английский может и изучают,но со временем за ненадобностью и из-за отсутствия практики общения на нём элементарно забывают даже базовые знания английского.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 18:17
          Не может,а обязательно изучают.Сейчас не знаю,но года четыре назад,для трудоустройства в серьезную организацию,знание английского было приоритетным.Про забывание базовых.Этт относилось больше к советскому периоду.Сейчас много людей в России знают язык на уровне ,если не приличным,но фразы могут связать,находясь зарубежом...И да,подобные статейки несут такой корявой,низкопробной пропагандой,что ниже некуда.Днище
          1. neworange88 Звание
            neworange88
            0
            Сегодня, 18:22
            Вот данные международного рейтинга.

            Россия подтвердила статус страны со средним знанием английского языка — такие результаты показало исследование EF Education First. В нем приняли участие 2,2 млн человек из 113 стран — и Россия оказалась на 41-м месте. ... Впервые EF Education First провела такое исследование в 2011 году — и тогда Россия заняла 32-е место из 44 стран. В 2020 году — 41-е место из 100, в 2021 году была на 51-м месте из 112, а в 2022 году оказалась на 40-м месте из 111. Теперь же Россия заняла 41-е место из 113, разделив его с Боливией. Таким образом, РФ осталась в группе стран со средним уровнем владения английским языком. Как и в прошлом году, Россию слегка опередил Уругвай (39-е место), а следом за ней встали Куба и Франция (43-е место). Среди лидеров этой же группы — Гондурас, Грузия, Белоруссия и Гана. Добавим, что первые три места в общем рейтинге заняли Нидерланды, Сингапур и Австрия.


            https://www.kommersant.ru/doc/6336106
      2. мордвин 3 Звание
        мордвин 3
        0
        Сегодня, 18:23
        Цитата: dmi.pris1
        так и мы изучаем(в обязательном порядке английский,и как второй-немецкий в школах).В чем прикол?Аглицкий по всему миру является языком межнационального общения

        Я изучал французский. А вообще, когда я учился, международным языком наши предполагали сделать эсперанто, но что то пошло не так.
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +4
    Сегодня, 17:39
    Международный язык внутри страны? Лучше так: раб должен знать язык господина.
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 17:42
      Тогда почему не польский?
      Закон белых людей - холоп моего холопа не мой холоп.
      Англосаксы действительно стоят на вершине пищевой цепочки. Но между ними и древними украми надёжно прописались поляки.
      1. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        0
        Сегодня, 17:48
        Поляки это всего лишь рабы третьего уровня, а украинцы четвертого, поэтому учить лучше язык господина. А польский глупо, а вдруг к Венгрии отойдут, опять учить? Они мову то выучить не могут.
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 17:52
        Тогда почему не польский?
        Поляков самих запрягать надо wink
  3. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 17:39
    Я ждал, что он таковым сделает иврит. Похоже, он серьёзно обиделся на Израиль.
    Даже грозится в Умань паломников не пускать.
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +2
      Сегодня, 17:42
      Европа перенаселена и туда прибывает все больше мигрантов. Поэтому Запад и ведет конфликт с Россией, заодно опустошая Украину - это площадка для тех, кому не хватит места. Приблизительно 500 миллионов человек на относительно небольшом полуострове Европа. Конечно, перенаселено все очень здорово. И люди продолжают пребывать. Надо куда-то их девать. Мало того, они живут как нахлебники: прибывают, живут, получают пособия, существуют поколениями, где никто не работает. Их переселят ровным счетом туда, куда сочтут нужным - семья в одном городе, а я там, допустим, работаю в другом, потому что там мне работу нашли. А что делать? Надо жить и семью кормить. Так что Украина – это не худшее место, в особенности для людей, которые прибыли с Ближнего Востока или из обезвоженной Африки.Меня пугает другое, а именно уничтожение украинцев. Но видать подданого Великобритании Зеленского это не смущает.
      1. Aken Звание
        Aken
        +4
        Сегодня, 17:44
        Да кого вообще интересует судьба украинцев? Ну, кроме русских?
        1. neworange88 Звание
          neworange88
          +2
          Сегодня, 17:46
          Украинцы сами себе враги.Сами себе яму копают начиная с 2014 года. Понятно что этот конфликт был выгоден Западу,но никак не Украине для которой он стал катастрофой.Это как же надо было людям запудрить мозги,чтобы они ради кружевных труселей такие безумства вытворяли?
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 17:39
    А как-же быдло-мойва , на которой скоро весь мир будет гутарить? Ты же пару лет назад про это гундел.
  5. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 17:41
    У него вариантов то ровно 2: русский или английский. Мову никто не понимает. Русский он никогда не сделает. Странно, что только сейчас.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 17:42
    Очень своевременно. Очень актуально.
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 17:50
    Зеленский сделал английский официальным языком международного общения на Украине
    А как же мова?
  8. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 17:50
    Зеленский продолжать рыть пропасть, пытаясь отделить оукраиненных русских, от России - ххол хитёр!
  9. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 17:52
    На английском должны говорить:
    . главы всех администраций, а также их замы; офицеры ВСУ, а также сержантский и старшинский состав украинской армии; офицеры полиции среднего и высшего состава; таможенники и сотрудники налоговой

    Да они и мову то с трудом осваивают, а тут аглицкий... lol
  10. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 17:52
    Теперь без английского и к хрюшкам не подойти.
  11. Ham59 Звание
    Ham59
    0
    Сегодня, 17:56
    Согласно закону, на английском в обязательном порядке должны разговаривать: госслужащие (конкретный перечень установит правительство Украины); главы всех администраций, а также их замы; офицеры ВСУ, а также сержантский и старшинский состав украинской армии; офицеры полиции среднего и высшего состава; таможенники и сотрудники налоговой (перечень утвердит правительство); руководители предприятий, госучреждений, НИИ, вузов и т. д.

    Какая вкусная коррупционная кормушка
  12. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 18:00
    Какие они , рАгули , оптимисты! уКра сдыхает , а они планы строят на два года вперёд... Умственно отсталые , что с них , убогих , возьмёшь?
  13. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 18:01
    Логичней для Шумерии был бы шумерский язык и шумерская клинопись на глиняных табличках. . . winked
  14. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    -1
    Сегодня, 18:19
    Это так готовиться к капитуляции?