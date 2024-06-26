Bloomberg: Страны НАТО не в состоянии утвердить предложенную Столтенбергом долгосрочную поддержку Украины

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Bloomberg: Страны НАТО не в состоянии утвердить предложенную Столтенбергом долгосрочную поддержку Украины

НАТО не в состоянии согласовать долгосрочную поддержку Украины, предложение Йенса Столтенберга ежегодно выделять Киеву почти 43 млрд. долларов зависло в воздухе. Об этом сообщает Bloomberg.

Страны НАТО никак не могут согласовать вопрос долговременной поддержки Украины, главное препятствие, на которое указывают некоторые страны, — это непредсказуемость ситуации на поле боя. Никто не может спрогнозировать, что будет с Украиной через несколько месяцев, а тут необходимо планировать на годы вперед. К тому же, нет понимания, какая помощь может потребоваться Украине в будущем.



Ряд союзников по НАТО отказываются брать на себя конкретные многолетние обязательства по расходам на военную помощь Украине, направленные на то, чтобы дать Киеву больше предсказуемости в долгосрочном периоде.

— пишет агентство со ссылкой на источники.

Некоторые страны предлагают не утверждать предложенные Столтенбергом ежегодные 42,7 млрд. долларов, а просто заверить Украину в дальнейшей поддержке. Кроме того, некоторые страны, хотя и поддерживают Украину, не хотят, чтобы другие знали объемы оказываемой ими помощи.

В общем, все идет к тому, что обещанная генсеком НАТО финансовая помощь Украине не будет выделена. А в Киеве ее уже посчитали и поделили.
15 комментариев
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  1. neworange88 Звание
    neworange88
    +2
    Сегодня, 18:33
    Столтенберг наобещал с 3 короба,а сам ушёл в отставку.А дальше сами.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 18:42
      Итог: не английского толком не выучат и украинский окончательно забудут. fool
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        +2
        Сегодня, 18:45
        Будут тогда жестами общаться.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 20:25
          Bloomberg: Страны НАТО не в состоянии утвердить ...поддержку Украины

          А кто ж им будет дэнги дават ?
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 18:45
      К тому же, нет понимания, какая помощь может потребоваться Украине в будущем.

      Какая, какая...??? Да никакая... Нельзя помочь тому чего нет... request
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        +3
        Сегодня, 18:46
        Украине уже "помогли" на десятилетия вперёд.Врагу не пожелаешь.
      2. sdivt Звание
        sdivt
        -1
        Сегодня, 19:36
        Цитата: Lev_Russia
        Нельзя помочь тому чего нет

        А воюем мы, выходит, с теми, кого нет?
        А Белград, Крым - сами себя обстреливают, выходит?
        Третий год СВО, и третий год ретивые комментаторы уверяют и себя, и всех вокруг, что и страны-то такой нет! Ну, или, максимум, сегодня ещё есть, а вот завтра - всё, пустое место на карте! Самые петросяны даже термин придумали - страна 404! Обхохочешься...
        Только вот люди гибнут и гибнут
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 20:16
          Внимательнее перечитайте цитату...
          К тому же, нет понимания, какая помощь может потребоваться Украине в будущем.

          Тут речь идёт про будущую Украину, а какая она будет и будет ли вообще пока никто не знает...А люди гибнут сегодня от нацистской Украины (не путать страну и государство) уничтожение которой (денацификация и демилитаризация) и является нашей задачей по словам нашего же президента... Именно нацистской, а уж какая останется, а останется она в виде чего-то по любому - только время покажет...А люди гибнут на любой войне и хохотать над чем-то просто неуместно...
  2. Серж9901 Звание
    Серж9901
    +3
    Сегодня, 19:00
    Я все жду когда этот цирк с конями закроется . Деньги там считают получше нашего, вложения посчитаны - по 40-50 ярдов в год от сша и от ес(там часть пересчитано по стоимости оружия, но не суть) . Какой выхлоп ? Ну, на волне "возмущения коварным Путиным" что-то перечислили , какое-то оружие отгрузили . Год. Два . Профит где ?
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 19:02
    Они знают, что продолжать тратить ресурсы на Украину в то время, как Китай неуклонно укрепляет свою мощь, очень опасно.
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 19:24
    43 млрд! Это сколько же кружевных труселей и печенюшек для чубатеньких! А вообще,украина действительно- непредсказуема. Мрут,как мухи.. Так что труселями можно обеспечить несколько поколений и не по одной паре..
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 19:51
    Никто не может спрогнозировать, что будет с Украиной через несколько месяцев... К тому же, нет понимания, какая помощь может потребоваться Украине в будущем.

    Легко! "Звезду Смерти", ну или, минимум, ядерную бомбардировку Москвы... request Но на это никаких лярдов не хватит.
  6. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    0
    Сегодня, 19:54
    КНДР отправит инженерные подразделения на Украину для поддержки российских войск, сообщил немецкий обозреватель Юрген Наудитт. Центральная военная комиссия КНДР официально заявила о военном альянсе с Россией, и уже в следующем месяце северокорейские инженеры прибудут в Донецк.
  7. Junkman George Звание
    Junkman George
    0
    Сегодня, 20:13
    I was reading somewhere, this morning, that the $'s worth of aid pissed into the Ukraine, at this point, would end world hunger for 3+ years........................
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 20:18
    А может отдать Украине ... Стоптылберга?
    Пусть поведет их войска в решительный наступ.
    Он очень отважный, многих это вдохновит.