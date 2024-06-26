Bloomberg: Страны НАТО не в состоянии утвердить предложенную Столтенбергом долгосрочную поддержку Украины

Ряд союзников по НАТО отказываются брать на себя конкретные многолетние обязательства по расходам на военную помощь Украине, направленные на то, чтобы дать Киеву больше предсказуемости в долгосрочном периоде.

НАТО не в состоянии согласовать долгосрочную поддержку Украины, предложение Йенса Столтенберга ежегодно выделять Киеву почти 43 млрд. долларов зависло в воздухе. Об этом сообщает Bloomberg.Страны НАТО никак не могут согласовать вопрос долговременной поддержки Украины, главное препятствие, на которое указывают некоторые страны, — это непредсказуемость ситуации на поле боя. Никто не может спрогнозировать, что будет с Украиной через несколько месяцев, а тут необходимо планировать на годы вперед. К тому же, нет понимания, какая помощь может потребоваться Украине в будущем.— пишет агентство со ссылкой на источники.Некоторые страны предлагают не утверждать предложенные Столтенбергом ежегодные 42,7 млрд. долларов, а просто заверить Украину в дальнейшей поддержке. Кроме того, некоторые страны, хотя и поддерживают Украину, не хотят, чтобы другие знали объемы оказываемой ими помощи.В общем, все идет к тому, что обещанная генсеком НАТО финансовая помощь Украине не будет выделена. А в Киеве ее уже посчитали и поделили.