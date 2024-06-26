ВС России нанесли удар по Харькову, в городе прозвучали два мощных взрыва
ВС России нанесли новые удары по Харькову, над местом попадания поднимаются столбы дыма. В городе работали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщают российские и украинские ресурсы.
По данным украинских пабликов, по Харькову было два прилета, но чем именно прилетело, ракетами или авиабомбами с УМПК, сведений нет. Власти города также подтверждают прилеты, но без конкретики. До этого наши отбомбились по целям в Дергачах. А вот по данным харьковского подполья, два мощных взрыва прогремели в районе авиазавода. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
- приводит РИА Новости слова координатора.
Что за цель поразили наши, пока не ясно, сейчас в Харькове целей прибавилось, ВСУ расположили в черте города тяжелую артиллерию. В северной части Харькова закрыты все офисы и отделения банков, зато появилась техника ВСУ.
В последнее время ВС России периодически наносят удары по Харькову, причем не только ракетные, но и используют авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), благо, что город доступен для нашей авиации. Как заявляют в Харьковской ВГА, Россия выбивает не только военные объекты, но и критическую инфраструктуру, методично превращая город в непригодный для жизни.
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