ВС России нанесли удар по Харькову, в городе прозвучали два мощных взрыва

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ВС России нанесли удар по Харькову, в городе прозвучали два мощных взрыва

ВС России нанесли новые удары по Харькову, над местом попадания поднимаются столбы дыма. В городе работали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщают российские и украинские ресурсы.

По данным украинских пабликов, по Харькову было два прилета, но чем именно прилетело, ракетами или авиабомбами с УМПК, сведений нет. Власти города также подтверждают прилеты, но без конкретики. До этого наши отбомбились по целям в Дергачах. А вот по данным харьковского подполья, два мощных взрыва прогремели в районе авиазавода. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.



Два мощных «прилета» по Харькову в районе авиазавода

- приводит РИА Новости слова координатора.

Что за цель поразили наши, пока не ясно, сейчас в Харькове целей прибавилось, ВСУ расположили в черте города тяжелую артиллерию. В северной части Харькова закрыты все офисы и отделения банков, зато появилась техника ВСУ.

В последнее время ВС России периодически наносят удары по Харькову, причем не только ракетные, но и используют авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), благо, что город доступен для нашей авиации. Как заявляют в Харьковской ВГА, Россия выбивает не только военные объекты, но и критическую инфраструктуру, методично превращая город в непригодный для жизни.
14 комментариев
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  1. neworange88 Звание
    neworange88
    +2
    Сегодня, 19:13
    ВСУ расположили в черте города тяжелую артиллерию. В северной части Харькова закрыты все офисы и отделения банков, зато появилась техника ВСУ.

    В последнее время ВС России периодически наносят удары по Харькову, причем не только ракетные, но и используют авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), благо, что город доступен для нашей авиации. Как заявляют в Харьковской ВГА, Россия выбивает не только военные объекты, но и критическую инфраструктуру, методично превращая город в непригодный для жизни.


    Интересно сколько сейчас в Харькове мирняка осталось по такой то весёлой жизни?Наверно меньше миллиона.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +16
      Сегодня, 19:24
      Да судя по кадрам затора на выезд из города - гораздо меньше миллиона. Меня сейчас взбесило заявление урсуллы фон дер ляйн. Эта облезлая собака заявила мид японии, что сожалеет о том, что мы стерли с лица земли хиросиму, и вновь готовы применить ядерное оружие. , чтоб её черти жарили и четвертовали каждый день в аду. И её никто не поправил. Сделали вид, что именно так всё и было. Да и сами японцы уверены в этом. Шакалы
      Она мне мою бывшую жену напоминает. Меня также оболгали. И поскольку судья баба, то мои слова и моих свидетелей она назвала низложенными
      1. neworange88 Звание
        neworange88
        +6
        Сегодня, 19:30
        Пишут что сейчас там в Харькове Дикие гуси и французские наёмники "поддерживаю порядок".Одному таксисту машину разбили.WarGonzo сегодня писал про контратаку британского спец.наза в боях за Часов Яр.Хорошо им сегодня досталось из всех орудий.
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 19:35
        igorbrsv
        Она мне мою бывшую жену напоминает. Меня также оболгали.

        Крепитесь уважаемый igorbrsv . Я с вами солидарен и глубоко вас понимаю.
    2. Junkman George Звание
      Junkman George
      0
      Сегодня, 20:23
      Wasn't I just reading somewhere about Colombian mercs in Kharkov?
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 19:20
    Вторая статья за день, на эту тему, и опять минимум конкретики. request
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +6
      Сегодня, 19:27
      26 июня 2024, 17:09 — Силовой Блок
      Журналисты Telegram-канала «Направленец по Украине» сообщают о повторных ударах российской армии по авиационному заводу, который находится в Харькове. Накануне силы РФ уже атаковали ракетами данный объект, где в нескольких цехах осуществляется сборка беспилотников для украинской армии. Как сообщают авторы публикации, российские военные решили завершить начатое дело до конца и не оставить целым ни один из ангаров.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 19:36
        Кучно пошло.
        Удар по авиазаводу нанесли днём. Надеюсь, что вместе с цехами отправились к Бандере и сборщики дронов. am good
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 20:31
          Кучно?Ага,целых два.Тут надо десятки каждый день.
  3. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +7
    Сегодня, 19:26
    Дешевле в 14 году помочь жителям организовать референдум, тем более тогда были люди хотевшие вернуться домой.
  4. james Звание
    james
    +2
    Сегодня, 19:34
    Одиночными ударами войны не выигрывают.
  5. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 19:35
    Два мощных «прилета» по Харькову в районе авиазавода
    - приводит РИА Новости слова координатора.
    recourse Обычные поди, а "мощные" поди детонации складов... request
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 19:44
      Ну для кого-то обычные, а для кого-то не очень laughing
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 20:16
    Россия выбивает не только военные объекты, но и критическую инфраструктуру, методично превращая город в непригодный для жизни
    Вот и правильно делает!