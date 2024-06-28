Как Красная Армия освободила Петрозаводск
Высадка десанта морской пехоты кораблями Ладожской военной флотилии у села Видлица. Тулоксинская десантная операция.
План операции
28 февраля 1944 года командующий Карельским фронтом Мерецков представил Ставке ВГК общий замысел предстоящего наступления. Основной удар планировали нанести на кандалашском направлении в сторону финской границы и далее по территории Финляндии к Ботническому заливу, чтоб отсечь главные силы финской армии от немецкой группировки в Лапландии. Одновременно вспомогательный удар планировали нанести на мурманском направлении. Ставка одобрила план Карельского фронта, и до конца весны войска Мерецкова готовились к его реализации.
Затем по предложению 1-го заместителя начальника Генштаба Антонова было принято решение изменить общий замысел наступления Карельского фронта. Сначала решили разгромить финскую армию, чтобы вывести Финляндию из войны, а только затем предпринять наступление против немецкой группировки в Лапландии. Сталин одобрил этот план. При этом в районе Петсамо и Кандалакши войска должны были продолжить подготовку к наступлению, чтобы создать у неприятеля видимость готовящегося наступления.
Новый план наступления предполагал нанесение двух мощных последовательных ударов: сначала в наступление должны были перейти войска правого фланга Ленинградского фронта на Карельском перешейке (Как Красная Армия заставила «Великую Финляндию» просить мира), затем силы левого крыла Карельского фронта (КФ) – в южной Карелии.
30 мая Мерецкова вызвали в Ставку, где ему поставили задачу – разгромить финские войска в юго-восточной Карелии. Фронт должен был перейти в наступление 25 июня. Мерецков попытался отстоять первоначальный план, так как необходимо было в кратчайшие сроки произвести перегруппировку сил с кандалакшского и мурманского направлений на петрозаводское. Однако Ставка настояла на своём.
Основной удар войска левого фланга КФ должны были нанести из района Лодейного Поля. Войска КФ при поддержке Онежской и Ладожской военных флотилий получили задачу пробить финскую оборону, форсировать реку Свирь и развивать наступление в направлениях Олонец, Видлица, Питкяранта, Сортавала, и частью сил на Петрозаводск (7-я армия) и Медвежьегорск, Поросозеро, Куолисма (32-я армия).
Главная роль отводилась 7-й армии под командованием генерала Крутикова. Она должна была нанести свой основной удар по противнику из района Лодейного Поля, форсировать Свирь и наступать вдоль побережья Ладожского озера на северо-запад к государственной границе. 7-я армия должна была занять Олонец, Видлицу, Салми, Питкяранту и Сортавалу. Часть сил 7-й армии наносила вспомогательный удар – на Петрозаводск.
Наступлению армии Крутикова должна была способствовать Ладожская флотилия под началом контр-адмирала Черокова. В междуречье Видлицы и Тулоксы было запланировано высадить десант в составе двух бригад морской пехоты с целью перерезать стратегически важные железную дорогу и шоссе. На Онежском озере наступлению 7-й армии на петрозаводском направлении способствовала Онежская военная флотилия под командованием капитана 1-го ранга Антонова.
32-я армия под командованием Гореленко должна была нанести удар севернее Онежского озера. Армия получила задачу прорвать оборону противника на медвежьегорском направлении, наступать в направлении Поросозёро, Куолисма, разгромить Массельскую оперативную группу финской армии и частью сил поддержать освобождение Петрозаводска.
Остальные три армии Карельского фронта (14-я, 19-я и 26-я) получили задачу, в случае переброски немецких войск из Лапландии в южную Карелию, нанести удар по противнику на правом крыле фронта.
Силы сторон
СССР
7-я армия перед началом операции была значительно усилена за счёт резервов фронта и резервов Ставки ВГК. На направлении основного удара у Лодейного поля стояли два стреловых корпуса: 4-й стрелковый корпус Гнидина (две дивизии, одна дивизия – 368-я стрелковая дивизия, действовала на восточном участке, в районе Вознесенья), 37-й гвардейский стрелковый корпус Миронова (три дивизии). На петрозаводском направлении должен был наступать 99-й стрелковый корпус Микульского (три дивизии) и 368-я стрелковая дивизия 4-го корпуса. Две бригады морской пехоты должны были принять участие в десантной операции.
Во втором эшелоне армии Крутикова было два корпуса – 94-й стрелковый корпус Попова (три дивизии), 127-й легкий стрелковый корпус Алексеева (три бригады), одна бригада морской пехоты. Также в состав армии входили 150-й и 162-й укрепрайоны, 7-я гвардейская и 29-я танковые бригады (131 танк), 92-й полк плавающих танков (40 танков), 6 отдельных гвардейских самоходно-артиллерийских полков (более 120 САУ), два батальона автомобилей-амфибий (200 машин), 7-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва, а также значительное число других частей и подразделений.
32-я армия Гореленко, наступающая в северной части озера, должна была нанести удар силами трёх стрелковых дивизий (289-й, 313-й и 176-й) и одного танкового полка (30 машин).
С воздуха наступление КФ поддерживала 7-я воздушная армия под командованием Соколова. В её составе было 875 самолетов. Армия обеспечивала авиационное прикрытие всего фронта, поэтому наступление на главном направлении могли поддержать 588 машин. Поэтому прорыв рубежа обороны противника на реке Свирь должна была поддержать частью своих сил 13-я воздушная армия Ленинградского фронта. Координацию действий двух воздушных фронтов осуществлял представитель Ставки маршал авиации Новиков.
Всего войска фронта, которые были выделены для наступления, насчитывали более 180 тыс. солдат (по другим данным, более 200 тыс. человек), около 4 тыс. орудий и минометов, 588 самолетов, более 320 танков и САУ.
Штурмовик Ил-2 после выхода из атаки на финскую колонну в районе села Михайловское. 22 июня 1944 г.
Финляндия
По приказу Маннергейма финская армия ещё в декабре 1941 года приступила к сооружению глубоко эшелонированной оборонительной системы на перешейке между Ладожским и Онежским озёрами. Её строительство и усовершенствование продолжалось до лета 1944 года. Первая финская оборонительная полоса проходила по северному берегу Свири и вокруг плацдарма на южном берегу реки на участке от Ошты до Свирьстроя.
Вторая полоса обороны проходила по линии Обжа – Мегрера – Мегрозеро. Она состояла из нескольких сильных опорных пунктов, расположенных на возможных направлениях наступления Красной Армии. Также имелись сильные тыловые позиции. Они располагались по берегам рек Тулокса (шла до района Петрозаводска), Видлица (до Сямозера) и Тулемайоки. Уже у самой Финляндии шёл оборонительный рубеж Питкяранта – Лоймола.
На перешейке между Онежским озером и Сегозером финская армия подготовила два основных оборонительных рубежа и несколько вспомогательных полос в тылу. Первая полоса обороны шла по рубежу Повенец – Беломорско-Балтийский канал – Хижозеро – Масельская – Великая Губа. Вторая финская полоса обороны проходила по линии Пиндуши – Медвежьегорск – Чебино – Кумса. Один из вспомогательных рубежей проходил по линии Кудамгуба – Поросозеро.
Маршал Маннергейм (второй слева в первом ряду) и президент Рюти (третий слева в первом ряду) инспектируют финские войска в городе Энсо (ныне Светогорск). 4 июня 1944 г.
На перешейке между Ладожским и Онежским озёрами оборону держала финская оперативная группировка «Олонец» под командованием генерала Талвела. В её состав входили 5-й и 6-й армейские корпуса, Ладожская бригада береговой обороны и некоторые отдельные части. На плацдарме, на южном берегу реки Свирь, позиции занимали части 11-й и 7-й пехотных дивизий, от Подпорожья до Ладожского озера – 5-я и 8-я пехотные дивизии, 15-я пехотная бригада.
В резерве была 20-я пехотная бригада. На тыловых рубежах, ближе к Финляндии, дислоцировались части 4-й и 6-й пехотных дивизий (их вскоре перебросят на выборгское направление).
На перешейке между Онежским озером и Сегозером оборону держала Масельская оперативная группировка. В её состав входил 2-й армейский корпус генерала Мякинена (одна пехотная дивизия и три бригады), 3 отдельных пехотных батальона и Онежская бригада береговой обороны.
Всего свирско-петрозаводская группировка противника, по советским данным, имела в своём составе около 130 тыс. человек (около 76 тыс. солдат против 7-й армии и 54 тыс. – против 32-й армии), около 1 тыс. орудий и минометов, 30 танков и броневиков. С воздуха финские войска поддерживали 203 самолета из состава немецкого 5-го воздушного флота и финских ВВС.
Финские солдаты на строительстве оборонительных сооружений в Карелии, 18 июня 1944 г.
Переброска финских войск на Карельский перешеек
Перед самым наступлением КФ она была значительно ослаблена переброской сил на Карельский перешеек. Начал мощное наступление Ленинградский фронт. Уже 10 июня была прорвана первая полоса обороны. 14–15 июня – вторая полоса обороны. Финское командование в срочном порядке стало перебрасывать резервы и войска с других участков фронта на Карельский перешеек. Ситуация была настолько тяжелой, что финский главнокомандующий Маннергейм был готов отказаться от защиты Карелии, чтобы высвободить войска для защиты выборгского направления.
Уже 12 июня на карельский перешеек прибудут первые части 4-й пехотной дивизии. Затем на Карельский перешеек перебросили части 17-й пехотной дивизии и 20-й пехотной бригады, за ними 6-й и 11-й дивизий и управление 5-го армейского корпуса.
Учитывая ослабление свирско-петрозаводской группировки, невозможность усилить её резервами в случае наступления Красной Армии (все основные имеющиеся силы были брошены на выборгское направление) и данные разведки о скором наступлении противника в Карелии, Маннергейм принял решение начать скрытный отвод войск на вторую полосу обороны. На перешейке между Ладожским и Онежским озёрами финны должны были отступить с плацдарма на участке Онежское озеро – Свирьстрой за реку Свирь.
Советские офицеры осматривают подбитый финский танк – трофейный советский ХТ-133 (огнеметный вариант Т-26). Финны заменили огнемет на пушку и пулемет.
Начало наступления
Ставка, получив разведанные переброски части сил противника на Карельский перешеек и перегруппировки финских войск, дала указание КФ начать наступление раньше, чем было запланировано, 21 июня 1944 года. 20 июня фронтовая разведка засекла отступление финских войск с южного плацдарма реки Свири и в полосе обороны 32-й армии. Мерецков отдал приказ о немедленном переходе в наступление. К концу 20 июня силы 7-й армии вышли к Свири, а части 32-й армии в ночь на 21 июня форсировали Беломорско-Балтийский канал и двинулись к Медвежьегорску.
Одной из важных предпосылок успеха операции являлось разрушение плотины ГЭС «Свирь-3». ГЭС было необходимо разрушить для того, чтобы уменьшить уровень воды в Свири выше плотины и тем самым облегчить задачу форсирования реки 368-й стрелковой дивизии и чтобы снять угрозу затопления местности финнами при форсировании Свири войсками 7-й армии в нижнем течении. 20 июня советская авиация разрушила плотину.
21 июня в 8 часов утра началась мощная артподготовка. По финским позициям нанесли удар гвардейские минометы. Одновременно над финскими позициями появилось несколько сотен бомбардировщиков и штурмовиков. Прямой наводкой по противоположному берегу били танки и самоходки.
Наступил небольшой перерыв, и от русского берега отплыли плоты с солдатами. Притаившиеся финские огневые точки, те, которые уцелели, открыли огонь по форсирующим реку войскам. Однако оказалось, что это была военная хитрость – на плотах и лодках пустили чучела, их вели 16 героев-добровольцев. Впоследствии им было присвоено звание Героя Советского Союза. Финны выдали свои огневые позиции.
Советские наблюдатели засекли места расположения вражеских огневых точек. По ним открыли прицельную стрельбу. Ещё 75 минут артиллерийской подготовки (в целом артподготовка длилась три с половиной часа), и второй мощный удар авиации. Позиции противника атаковали 360 бомбардировщиков и штурмовиков 7-й и 13-й воздушной армий.
Около 12 часов началось форсирование Свири. Эшелон разведки за пять минут форсировал реку и начал проделывать проходы в финских заграждениях. В реку перед ошеломленным противником, который понёс тяжелые потери, вступили две сотни амфибий (они сделали несколько рейсов) и другие плавсредства. Финские арьергарды вели ружейно-пулеметный огонь, по несколько выстрелов сделали минометные батареи, основные же силы поспешно отступали на второй рубеж обороны.
Первыми реку форсировали бойцы 98-й и 99-й гвардейских дивизий корпуса Миронова и 114-й, 272-й дивизий корпуса Гнидина. Их поддерживали амфибии и плавающие танки 92-го полка. К 16 часам Советские войска заняли плацдарм глубиной 2,5–3 км. К вечеру саперы навели два моста и двадцать паромных переправ. По ним начали перебрасывать тяжелое вооружение. К концу дня был занят плацдарм на участке шириной 12 км и глубиной 6 км.
22 июня со стороны ладожского озера в Свирь были введены речные пароходы «Титан», «Хасан», «Весьегорск», «Шиман» и Горловка». Они под огнем противника прошли сквозь минные заграждения вверх по реке к месту прорыва и приступили к переброске войск и техники.
22 июня 7-я армия продолжала наступление. Финское командование отводило силы на вторую полосу обороны, оказывая сопротивление сильными арьергардами, которые устраивали завалы и минировали дороги, взрывали переправы. 368-я стрелковая дивизия при поддержке Онежской флотилии форсировала Свирь в районе Вознесенья. 99-й стрелковый корпус освободил Подпорожье и также форсировал реку. К концу дня Свирь была форсирована на всём её протяжении.
Финский расчет гранатомета «Панцершрек» в районе поселка Леппясюрья. 17 июля 1944 г.
Тулоксинская десантная операция
23 июня 1944 года на направлении основного удара 7-й армии дивизии 4-го и 37-го корпуса продолжали планомерное наступление. Советские воины вышли в район второй линии обороны противника: Самбатукса – Мегрера – Сармаги – Обжа. Части 99-го стрелкового корпуса после переправы через Свирь в районе Подпорожья не встретили организованного сопротивления финских войск и стремительно двинулись по лесной дороге к Коткозеру и к шоссе Петрозаводск – Олонец, это создало угрозу охвата финской группировки.
Тем временем командование фронта решило начать десантную операцию – с помощью Ладожской флотилии высадить войска в тыл финской группировке в междуречье Видлицы и Тулоксы. Десантники должны были перехватить шоссейную и железную дороги, которые проходили вдоль побережья Ладожского озера, лишить противника возможности переброски резервов, подвоза боеприпасов, а также быстрого отхода. При удачном развитии операции появлялась возможность охвата оперативной группы «Олонец».
В первом эшелоне десантного отряда была 70-я морская стрелковая бригада подполковника Блака (более 3,1 тыс. человек). Во втором эшелоне – 3-я отдельная бригада морской пехоты под началом инженер-капитана 1-го ранга Гудимова (более 2 тыс. бойцов). В операции была задействована почти вся Ладожская флотилия – 78 кораблей и катеров. С воздуха десант поддерживали самолёты 7-й воздушной армии и авиация Балтийского флота. Всего было привлечено три штурмовых полка, два бомбардировочных полка, один истребительный полк, самолёты разведки (всего 230 самолётов). Исходной базой десанта была Новая Ладога.
23 июня в 5 часов утра Ладожская флотилия начала артиллерийскую подготовку. В 5 часов 30 минут удар нанесла авиация. Около 6 часов утра корабли и суда под прикрытием дымовой завесы подошли к берегу и начали высадку десантников. Одновременно канонерки продолжали обстреливать позиции противника. За четыре часа было высажено два эшелона 70-й бригады морской пехоты. За день была высажена вся бригада с подразделениями усиления – 3 667 человек при 30 орудиях, 62 минометах, 72 противотанковых ружьях, 108 станковых и ручных пулеметах.
Для противника этот десант стал полной неожиданностью. Первоначально сопротивления практически не было. При высадке десант потерял всего 6 человек ранеными. Был захвачен плацдарм 4,5 км по фронту и 2 км в глубину. Десантники перерезали дорогу Олонец – Питкяранта. В месте высадки было разгромлено артиллерийское подразделение противника, захвачено 3 орудия, 10 тягачей и машин с боеприпасами.
Финское командование быстро сориентировалось и начало спешно перебрасывать на угрожаемый участок подкрепления. Во второй половины дня уже начались финские контратаки. Финны старались сбросить десант в озеро. Первоначально финские атаки были беспорядочными и разрозненными, но вскоре натиск усилился и принял хорошо организованный характер. К месту высадки советского десанта перебросили части финской 15-й пехотной бригады и отдельный егерский батальон, а затем и бронепоезд.
Всю ночь шёл упорный бой. Советские ВВС сделали за сутки 347 самолёто-вылетов, поддерживая морскую пехоту. Финская авиация пыталась нанести удар по Ладожской флотилии. Группа самолетов противника (14–18 самолетов) ещё утром атаковала корабли высадки, но была отражена истребителями воздушного прикрытия. Финнам удалось незначительно повредить только одно десантное судно.
24 июня ситуация значительно ухудшилась. Финны непрерывно получали подкрепления, их огневая мощь значительно выросла. Финские войска пытались решительным ударом уничтожить десант. Десант стал испытывать нехватку боеприпасов. Из-за ухудшения погоды доставка боеприпасов из Новой Ладоги была затруднена, как и поддержка с воздуха. Но, несмотря на плохие погодные условия, летчики все же смогли сделать несколько вылетов и сбросили на плацдарм контейнеры с боеприпасами. Контр-адмирал Чероков, чтобы поддержать десант, приказал кораблям подойти вплотную к берегу и максимально усилить огонь по противнику, а также передать часть имеющихся боеприпасов на берег. В результате десант устоял.
Понимая, что без подкреплений десант потерпит поражение, советское командование решило перебросить второй эшелон. Несмотря на штормовую погоду соединения 3-й отдельной бригады морской пехоты были высажены на берег. В результате общая численность десантного отряда выросла до 5 тыс. бойцов. Ситуация изменилась в пользу Советских войск. Они не только отразили все атаки противника, но и расширили плацдарм.
Ночью и утром 26 июня на плацдарм были высажены оставшиеся подразделения 3-й бригады, артиллерийский и зенитный полки (59 орудий, 46 миномётов). С учётом того, что 7-я армия продолжала успешно наступать, финское командование отказалось от дальнейших атак на плацдарм и сосредоточилось на эвакуации войск.
Перерезав железную и шоссейную дороги на Питкяранту, Советские войска значительно ухудшили возможности финских войск по отступлению. Финнам приходилось бросать тяжелую технику, имущество, запасы и отходить по проселочным дорогам в обход плацдарма. В ночь с 27 на 28 июня десант соединился с наступавшими частями 7-й армии, и принял участие в освобождении Видлицы. Ладожская флотилия продолжила поддержку частей 7-й армии.
В итоге Тулоксинская десантная операция стала одной из самых успешных десантных операций советского Военно-Морского флота в Великой Отечественной войне.
Операция завершилась победой и достигла всех своих целей. Ладожская военная флотилия за этот успех была отмечена орденом Красного Знамени. Пять морских пехотинцев стали Героями Советского Союза, многие бойцы награждены орденами и медалям.
Советские солдаты и 45-мм противотанковая пушка образца 1937 года (53-К) («сорокапятка»). Авторское название фото – «Солдатский труд». На переднем плане – старший разведчик-наблюдатель 8-й батареи 928-го артиллерийского полка 367-й стрелковой дивизии Карельского фронта красноармеец Фёдор Ефремович Речкин (1905–1960).
Развитие наступления
Высадка крупного десанта в тылу финской группировки и обход главной полосы обороны частями 99-го стрелкового корпуса создали реальную угрозу окружения 5-й и 8-й финских пехотных дивизий. Поэтому финское командование приняло решение отвести войска на западный берег Видлицы.
25 июня 4-й стрелковый корпус захватил мощные узлы сопротивления противника – населенные пункты Сармяги и Обжа. 26–27 июня части корпуса форсировали Тулоксу и соединились с десантным отрядом. Войска 37-го гвардейского стрелкового корпуса 25 июня освободили Олонец. На следующий день гвардейцы заняли Нурмолицы. 28–29 июня части гвардейского корпуса, преодолевая сопротивление 8-й финской пехотной дивизии противника, пробились в район Торосозеро, а 30 июня вышли к реке Видлица. В это время части 99-го стрелкового корпуса вели бои в районе Ведлозера. На правом фланге 7-й армии части 368-й стрелковой дивизии, 69-й стрелковой бригады и 150-го укрепрайона успешно наступали от Вознесения на Шелтозеро и Петрозаводск.
С выходом войск 7-й армии на рубеж реки Видлица завершился первый этап наступления на свирско-олонецком направлении. Олонецкая группировка противника понесла большие потери, потеряла три оборонительных рубежа, отошла за реку Видлицу и заняла оборону на ее западном берегу. Финские войска были вынуждены отходить окружным путем и проселочными дорогами, бросив часть тяжелого оружия и различного имущества, но в то же время избежали разгрома и сохранили боеспособность.
Автоматчики младшего лейтенанта Бекасова ведут бой за город Олонец. 26 июня 1944 г.
Наступление 32-й армии (20–30 июня)
На участке наступления 32-й армии Гореленко Советским войскам противостояли 1-я и 6-я пехотные дивизии и 21-я пехотная бригада. Финны построили крепкую оборону. При этом советская ударная группировка – 289-я, 313-я и 176-я стрелковые дивизии, по силе была примерно равна финской группировке. Правда, у финнов не было танковых соединений, а у 32-й армии был танковый полк.
20 июня Гореленко приказал провести разведку боем на участке 313-й и 289-й дивизий. В результате командование армии получило информацию, что финские войска ведут перегруппировку и готовятся к отходу. Войска 32-й армии получили приказ преследовать противника по всему фронту. В ночь с 20 на 21 июня передовые батальоны 313-й стрелковой дивизии форсировали Беломорско-Балтийский канал и внезапным ударом выбили финнов с первой линии обороны. Затем канал форсировали основные силы дивизии.
21 июня советские воины освободили Повенец и, развивая наступление, вышли к Медвежьегорску. Одновременно части 176-й и 289-й стрелковых дивизий после короткой артподготовки вклинились в оборону противника и к вечеру вышли к озеру Вожема и станции Малыга, 14 км южнее станции Масельской.
Ожесточённый бой за Медвежьегорск шёл почти сутки. Только когда утром 23 июня сюда с северного направления вышла 289-я дивизия, совместным ударом с востока и севера город удалось освободить от противника. К концу 24 июня весь финский Медвежьегорский укрепрайон был очищен от противника. Отступая, финские войска по своему обыкновению уничтожали мосты, переправы, разрушали дороги, минировали не только шоссе, но и лесные тропы, устраивали завалы. Только за первые пять дней боев частям 32-й армии пришлось построить 26 мостов, восстановить 153 км дорог и обезвредить более 7 тысяч мин.
После освобождения Медвежьегорска 313-я дивизия продолжила наступление по двум основным направлениям. Два полка двигались в направлении Юстозеро – Койкоры – Спасская Губа и далее на Суоёки, Суоярви. Затем Советские войска должны были выйти к государственной границе. Один стрелковый полк должен был очистить железную и шоссейную дороги на участке Медвежьегорск – Кондопога. Оттуда полк должен был повернуть на Спасскую Губу, чтобы соединиться с основными силами дивизии. Однако частью сил 313-я дивизия продолжила наступление на петрозаводском направлении.
Части 176-й и 289-й дивизий наступали в направлении Поросозеро – Луисвара – Куолисма. Это направление изобиловало небольшими озерами и болотами, хороших путей сообщения там не было. Финские войска умело использовали все выгоды местности, быстро возводили полевые укрепления, особенно на узких межозерных дефиле. Для их обхода требовалось идти десятки километров по бездорожью, девственному лесу. На это уходило много времени. Поэтому наступление шло медленнее, чем запланировали. Так, Советские войска только к 30 июня вышли в район Юстозера.
Красноармейцы проходят мимо здания на углу улиц Гоголя и Антикайнена в освобожденном Петрозаводске
Освобождение Петрозаводска. Продолжение наступления 7-й армии (28 июня – 9 августа)
К исходу 26 июня войска правого крыла вышли к станции Ладва. Активно действовала Онежская военная флотилия. Утром 28 июня она высадила десант в районе Уйской губы (примерно в 20 км южнее Петрозаводска). Бойцы 31-го отдельного батальона морской пехоты под началом Молчанова с ходу освободили село Деревянное и перехватили шоссе, отрезав финским войскам пути отхода.
В это время разведка сообщила, что финны не собираются оборонять Петрозаводск и активно минируют, разрушают город. Поэтому командование решило разделить силы десантного отряда. Часть батальона осталась заслоном на шоссе в Деревянном, другая часть двинулась по дороге в город, а третью часть снова погрузили на корабли и полным ходом пошли к Петрозаводску. Примерно в час дня морпехов высадили в городе.
Петрозаводск был освобожден, финны его сдали без боя. Вечером в город прибыла ещё одна часть батальона морской пехоты. В городе советские морпехи увидели жуткую картину: из пяти концлагерей они освободили более 20 тыс. человек.
Советские дети-узники 6-го финского концлагеря в Петрозаводске. Во время оккупации Советской Карелии финнами в Петрозаводске было создано шесть концлагерей для содержания местных русских жителей. Лагерь № 6 размещался в районе Перевалочной биржи, в нем держали 7 000 человек. Фотография сделана после освобождения Петрозаводска Советскими войсками 28 июня 1944 года. Этот снимок представлялся в составе доказательств на Нюрнбергском процессе над военными преступниками.
29 июня к городу вышли и части 368-й дивизии, с севера подошли соединения 313-й дивизии 32-й армии.
В результате Советские войска установили контроль над стратегически важной Кировской железной дорогой на всем ее протяжении. Надо отметить, что фашистские финские войска сильно разрушили город. Были уничтожены промышленные предприятия, электростанции, мосты. Только в течение недели саперы сняли более 5 тысяч мин.
2 июля 7-я армия продолжила наступление на реке Видлица. Удар наносили три корпуса: у побережья Ладожского озера – 4-й стрелковый корпуса, в центре – 37-й гвардейский стрелковый корпус, на правом фланге, у Ведлозера – 99-й стрелковый корпус. К 3 июля финская оборона была взломана, и ударные подразделения 4-го и 37-го гвардейского стрелковых корпусов вышли к следующей оборонительной полосе противника, она проходила по довольно широкой реке Тулемайоки.
Советские войска с ходу захватили мощный узел обороны противника – поселок Салми. Однако прорвать финскую оборону удалось только после трёх дней жестоких боев. Гвардейцы смогли форсировать Тулемайоки и продвинуться ещё на 15–20 км.
6 июля советское командование бросило в бой резервы – 27-й легкий стрелковый корпус, усиленный 7-й танковой бригадой. Корпус нанес удар на участке между 4-м и 37-м корпусами и должен был выйти к Питкяранте. 10 июля Советские войска взяли Питкяранту.
Колонна финских велосипедистов двигается по дороге во время отступления из Петрозаводска.
Части четырех советских стрелковых корпусов на широком фронте вышли к тыловому финскому рубежу обороны на участке Питкяранта – Лоймола. Здесь четыре финские дивизии и одна пехотная бригада оказали упорное сопротивление. Советские дивизии несколько дней атаковали финские укрепления, но не смогли их прорвать. Наступление 7-й армии выдохлось, резервов больше не было.
В результате наступление остановилось на рубеже Питкяранта – Лоймола, на нём же закончилась и Зимняя война.
До начала августа корпуса 7-й армии пытались пробить финскую оборону, но успеха так и не достигли. 4 августа 7-я армия перешла к обороне. Ставка отвела в резерв и на другие участки фронта 37-й гвардейский корпус, 29-ю танковую бригаду, бригаду гвардейских минометов, 7-ю артиллерийскую дивизию прорыва и другие соединения.
Красноармейцы вступают в город Питкяранта (перевод с фин. – длинный берег), подожженный отступающими финскими войсками
Продолжение наступления 32-й армии
На правом крыле Карельского фронта 32-я армия продолжала преследование противника. Части 176-й и 289-й стрелковых дивизий наступали в направлении Поросозеро – Луисвара – Куолисма. Части 313-й стрелковой дивизии вместе с 368-й дивизией (её после освобождения Петрозаводска передали в состав 32-й армии) наступали на Суоярви и Ягляярви.
К 20 июля, наступая в сложных условиях лесисто-болотистой местности и бездорожья, Советские войска освободили Поросозеро, Кудамагубу, Луисвару, Ягляярви, Суоярви и многие другие населенные пункты. 21 июля части 176-й стрелковой дивизии взяли Ленгонвары и вышли к государственной границе. Советские войска углубились на финскую территорию на 10–12 км, наступая в направлении Викиниеми. 25 июля 289-я дивизия также пересекла государственную границу Финляндии.
Однако советские дивизии были ослаблены предшествующим наступлением (две дивизии насчитывали всего около 11 тыс. человек), их тылы отстали, коммуникации были растянуты. Резервов не было. Поэтому контрудар финских войск привел к серьёзному кризису.
Финское командование имеющиеся на этом участке войска усилило за счет резервов. Была сформирована оперативная группа «R» под командованием генерала Рааппана (21-я пехотная бригада, кавбригада и несколько отдельных батальонов, всего около 14 тыс. человек). В конце июля финская группировка нанесла удары по незащищенным флангам двух советских дивизий (т. н. сражение при Иломантси). Финские войска действовали небольшими, подвижными группами, пользуясь распыленностью сил противника, атакуя и окружая отдельные соединения.
Финские гранатометчики в засаде
Советские дивизии попали в котёл.
К 2 августа советские дивизии были изолированы друг от друга и расчленены на несколько очагов сопротивления. В дальнейшем финны попытались уничтожить окруженные советские части, но они отразили все вражеские атаки. Однако положение было тяжелым. Боеприпасов не хватало, на три-четыре выстрела вражеской артиллерии отвечали одним. Сил для быстрого уничтожения советских дивизий у финнов не было, но осада их могла привести к довольно скорой гибели.
Командование КФ немедленно приняло меры для деблокады окруженных дивизий.
Сначала в район боевых действий перебросили 70-ю морскую стрелковую бригаду, но она не смогла деблокировать 176-ю дивизию. 4–5 августа в район Куолисмы прибыли части 3-й, 69-й бригад морской пехоты и часть сил 29-й танковой бригады. Наступление возглавил лично командарм Гореленко. После нескольких дней упорных боев связь с 176-й и 289-й стрелковыми дивизиями была восстановлена. С учётом того, что обе дивизии понесли большие потери, а их снабжение было связано с большими трудностями, их отвели на более выгодные позиции в нескольких километрах от границы. Финны также понесли большие потери и не имели возможности развить этот локальный успех.
После этого сражения фронт стабилизировался, и к 10 августа активные боевые действия в Карелии завершились.
Отдельные стычки продолжались до конца августа. Сражение при Иломантси не сказалось на общей обстановке, хотя финны и постарались раздуть успех.
Финские солдаты осматривают брошенную советскую технику. На переднем плане – артиллерийское орудие ЗИС-3. Район Иломантси, 7 августа 1944 г. По финским данным, Советские войска в районе Иломантси потеряли около 200 орудий и миномётов.
Итоги
Свирско-Петрозаводская операция завершилась полной победой.
Финские войска потерпели поражение, их оборонительные рубежи пали один за другим, была освобождена большая часть Карело-Финской ССР. Карельский фронт продвинулся до 200 км, очистил от противника территорию свыше 47 тыс. кв. км, освободил Петрозаводск, Медвежьегорск, Кондопогу, Олонец, всего более 1 250 населенных пунктов и 42 железнодорожные станции. Был восстановлен контроль над стратегически важной Кировской железной дорогой на всем ее протяжении, рекой Свирь и Беломорско-Балтийским каналом.
Исследователи отмечают, что Карельский фронт смог бы добиться большего успеха, но этому помешали несколько факторов.
Во-первых, это сложность местности и отсутствие развитых коммуникаций, особенно в северной части Карельской ССР.
Во-вторых, просчёты верховного командования – КФ лишили резервов для развития наступления. И ошибки штаба КФ. Ставка отметила плохую организацию управления войсками командованием фронта, наличие во фронтовом руководстве «бездеятельных и неспособных людей». В результате своей должности лишился начальник штаба фронта Пигаревич и другие высокопоставленные офицеры Карельского фронта.
Ставка, рассчитывая на скорое заключение мира, 5 сентября приказала войскам Карельского фронта никаких активных действий не производить. К тому же фронт был лишен резервов, утратил ударную силу. Тратить силы и ресурсы на затяжные бои уже на второстепенном направлении не имело смысла, Красная Армия готовилась к освобождению Белоруссии и боям в Восточной и Юго-Восточной Европе.
Выборгско-Петрозаводская операция решила все основные задачи.
Финская армия потерпела тяжёлое поражение, её основные оборонительные рубежи на Карельском перешейке и в юго-восточной Карелии были прорваны. Советские войска отбросили противника от Ленинграда, ликвидировав угрозу второй советской столице с севера и с северо-востока, освободили Выборг и Петрозаводск, вышли к границе Финляндии.
Поражение финской армии серьёзно изменило стратегическую обстановку на всем северном участке советско-германского фронта, создав условия для успешного освобождения Прибалтики и наступления на Севере. Балтийский флот получил свободу действий во всей восточной части Финского залива, теперь он мог базироваться на островах Выборгского залива и Бьеркских островах.
Наступательные операции Ленинградского и Карельского фронтов поставили фашистскую Финляндию на грань поражения. Уже в августе финское руководство отказалось от союза с Третьим рейхом, а 19 сентября в Москве было подписано перемирие между Советским Союзом и Финляндией.
Финские солдаты читают статью в газете «Новая Финляндия» о заключении перемирия с СССР. Сентябрь 1944 г.
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