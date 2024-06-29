Бостонские брамины

Ах, старый Бостон,

Мыс Код, изогнутый рогом,

Где Ловеллы дружат с Каботами,

А Каботы дружат с Богом.

Брамины

«Разве не разумно полагать, что этой расе суждено лишить собственности многих более слабых, ассимилировать других и формировать оставшихся до тех пор, пока она не англосаксонизирует человечество?»

Первоначальный опиумный капитал

Бостонская контрабанда







Бостонские партнеры

Бостонский брак

Локомотив

Использованная литература:

1. Болховитинов Н. Н. К 500-летию открытия Америки «Россия открывает Америку. 1732–1799».

2. Трошин Н. Н. Континентальная блокада и Россия (к вопросу об экономических причинах Отечественной войны 1812 года).

3. https://author.today/post/19275?ysclid=luqmm803o2646885122.

4. Дэн Йегер «Фрэнсис Кэбот Лоуэлл. Краткая жизнь американского предпринимателя: 1775–1817».

5. Американцы: Национальный опыт. – М.: Изд. группа «Прогресс»–«Литера», 1993. 624 с.