«Мы имеем дело с полчищами бандитов»: министр обороны Польши призывает снять наказание с силовиков за стрельбу на границе
После провалившейся попытки переворота в Белоруссии, который планировали и координировали на Западе, резко ухудшились отношения между Минском и Варшавой, активно участвовавшей в заговоре. Это привело, в частности, к различным провокациям со стороны польских властей и подчиненных им силовиков на границе двух стран.
Польские пограничники регулярно уличались в жестоком отношении к мигрантам. В начале июня на кордоне произошел инцидент: как утверждают в Варшаве, беженец нанес ранение самодельным копьём (ножом, прикрепленным к палке) польскому военному, охранявшему кордон, в результате чего тот скончался.
После этого Варшава начала раздувать истерию вокруг «пограничного вопроса». В итоге это вылилось в предложенный военным ведомством законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс, который сейчас рассматривается в польском парламенте и предусматривает возможность применения оружия силовиками без предупреждения. Примечательно, что такое право получают не только пограничники, но и военные и полицейские.
- высказался министр обороны Владислав Косиняк-Камыш во время выступления в сейме.
По его словам, заграждения на границе неэффективны:
Согласно приведенной им статистике, в 2023 году было произведено 320 предупредительных выстрелов; в первом полугодии 2024 года – уже 1390. За аналогичный период времени было предпринято попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы соответственно 25 тыс. и 20 тыс. В связи с этим министр призвал сейм единогласно принять предложенный им законопроект, «который обеспечит защиту граждан и укрепит обороноспособность страны».
На этом фоне раздаются голоса критиков:
- пишет Миколай Малецкий на страницах издания Rzeczpospolita.
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