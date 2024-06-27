«Мы имеем дело с полчищами бандитов»: министр обороны Польши призывает снять наказание с силовиков за стрельбу на границе

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«Мы имеем дело с полчищами бандитов»: министр обороны Польши призывает снять наказание с силовиков за стрельбу на границе

После провалившейся попытки переворота в Белоруссии, который планировали и координировали на Западе, резко ухудшились отношения между Минском и Варшавой, активно участвовавшей в заговоре. Это привело, в частности, к различным провокациям со стороны польских властей и подчиненных им силовиков на границе двух стран.

Польские пограничники регулярно уличались в жестоком отношении к мигрантам. В начале июня на кордоне произошел инцидент: как утверждают в Варшаве, беженец нанес ранение самодельным копьём (ножом, прикрепленным к палке) польскому военному, охранявшему кордон, в результате чего тот скончался.



После этого Варшава начала раздувать истерию вокруг «пограничного вопроса». В итоге это вылилось в предложенный военным ведомством законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс, который сейчас рассматривается в польском парламенте и предусматривает возможность применения оружия силовиками без предупреждения. Примечательно, что такое право получают не только пограничники, но и военные и полицейские.

Сегодня ситуация на границе – это не попытка мигранта пересечь границу с целью получения убежища. Сегодня мы имеем дело с полчищами бандитов, которые нападают на границу и пытаются атаковать польских солдат и офицеров

- высказался министр обороны Владислав Косиняк-Камыш во время выступления в сейме.

По его словам, заграждения на границе неэффективны:

Требуется 25 секунд, чтобы раздвинуть пролеты этого забора и проникнуть внутрь.


Согласно приведенной им статистике, в 2023 году было произведено 320 предупредительных выстрелов; в первом полугодии 2024 года – уже 1390. За аналогичный период времени было предпринято попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы соответственно 25 тыс. и 20 тыс. В связи с этим министр призвал сейм единогласно принять предложенный им законопроект, «который обеспечит защиту граждан и укрепит обороноспособность страны».

На этом фоне раздаются голоса критиков:

Предлагаемая поправка нарушает конституционный принцип легитимности. Органы государственной власти, в том числе полицейские и солдаты, должны действовать на основе и в пределах закона. Между тем, поправка предусматривает, что военнослужащие будут применять оружие вопреки правилам, но не будут за это наказаны. Это не имеет ничего общего с основами функционирования демократического государства

- пишет Миколай Малецкий на страницах издания Rzeczpospolita.

25 комментариев
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  1. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +3
    Сегодня, 06:26
    За 25 секунд такой забор, какой показан на видео, не оаздвинешь - поляки готовят провокацию.
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 06:32
    беженец нанес ранение самодельным копьём (ножом, прикрепленным к палке) польскому военному, охранявшему кордон
    Какие расчудесные новые граждане заселяют Гейропу! wink
    1. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      +6
      Сегодня, 06:42
      Можно было бы спокойно согласиться, если бы Россию не заселяли такие же "граждане".
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 06:57
        А я понимаю польских пограничников,и поддерживаю подобные меры в отношении оборзевших мигрантов
  3. skept Звание
    skept
    +2
    Сегодня, 06:40
    Белорусия приграничную зону не охраняет?Зачем подпускать со своей стороны к ограждению всяких уродов?
    это и называется провоцировать
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 06:48
      Зачем подпускать со своей стороны к ограждению всяких уродов?
      Вы предлагаете, чтобы польскую границу охраняли белорусские пограничники? Что до меня, то я бы им ещё мигрантов подкинул. И чем больше, тем лучше
      1. skept Звание
        skept
        0
        Сегодня, 06:57
        Это не только польская граница,но и Белорусская
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 07:28
          Это не только польская граница,но и Белорусская
          Но рвутся-то варвары в Польшу! Вот там всем им и место
      2. Ганкутсу_ Звание
        Ганкутсу_
        +3
        Сегодня, 07:14
        Пока что, к несчастью, мигрантов подкидывают России. В равном, если не больше, количестве.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +5
      Сегодня, 06:53
      Цитата: skept
      Зачем подпускать со своей стороны к ограждению всяких уродов?

      У них Свободная Страна! laughing
      Нам что постулировали, как Главную Идею, когда СССР ломали? Главное это Свобода Передвижения! - Людей, Идей и Капитала! И никаких границ!
      Получите и распишитесь... wassat
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 06:57
        Цитата: AllX_VahhaB
        Главное это Свобода Передвижения! - Людей, Идей и Капитала! И никаких границ!

        Когда полякам нужно было за продуктами в Беларусь ездить, их не волновали никакие границы, мигранты и прочее. А тут сразу "стену" поставили. У Яйценюка научились.
      2. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +3
        Сегодня, 06:59
        Главное это Свобода Передвижения!
        Вот Батька и соблюдает свободу передвижения! Какие к нему могут быть вопросы? wink
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 07:01
      Первый коммент,действительно справедливый good Мы катим бочку на поляков,хотя они выполняют свой долг.Хотя сами же погрязли в этом бездействии и покрывании реально бандитствующей орды.
      1. skept Звание
        skept
        0
        Сегодня, 07:10
        Согласен полностью.Границы нужно охранять не только с Запада
  4. Cartalon Звание
    Cartalon
    +2
    Сегодня, 07:12
    Не фиг перед военными ставить не свойственные им задачи
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 07:17
    Из статьи -"Польские пограничники регулярно уличались в жестоком отношении к мигрантам". А как польские пограничники должны вести себя с мигрантами, которые пытаются незаконно пересечь границу государства? Неужели кормить бананами?
  6. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +2
    Сегодня, 07:17
    А это правило будет касаться только польско-белорусской границы? Или польско-украинской тоже?
    Мне кажется, что шаровары настолько достали уже поляков своей наглостью и бесконечной экспансией - что поляки с гораздо большей охотой будут устраивать сафари на своих "украинских братьев", чем на белорусов, которые их не трогают...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:22
      Цитата: Петр_Колдунов
      шаровары настолько достали уже поляков своей наглостью и бесконечной экспансией - что поляки с гораздо большей охотой будут устраивать сафари на своих "украинских братьев", чем на белорусов, которые их не трогают...

      Они бы и хотели, но власть пока отмашку не дает. Кроме того, с украинских "беженцев" можно еще что-то поиметь в свой карман, а вот с Беларусью...только ножик на палке. (Почему-то вспоминается "негр" в фильме "Операция Ы")
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:31
    Видимо он хотел сказать "полчища орков" как про нас в америкосии говорят, а многие подхватывают. И мигранты под это подойдут. Но я не понимаю почему сразу нельзя было валить? Кто не хочет соблюдать закон, тот и не будет! Считаю решение ляхов правильным
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 08:13
      Но я не понимаю почему сразу нельзя было валить? стрельба пограничникам в сторону сопредельной стороны запрещена горой договоров во всём мире.
  8. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 07:35
    А зачем мигранты пограничников ножами пыряют и палки в них бросают ? Это как-то помогает пересечь границу ?
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      -2
      Сегодня, 07:59
      Ситуация следующая. Старик зарабатывает на таких людях. Они покупают билеты на самолет в Белоруссию, старик обещает им возможность попасть в Германию или Францию ​​через Польшу. Оказавшись там, оказывается, что их обманули. Они оплатили транспорт, но им ничего не сказали о том, что на границе стоит забор и поляки фактически блокируют возможность нелегального въезда. Они оказываются где-то в лесу, на белорусской стороне, расстраиваются и нападают на пограничников. В этой ситуации трудно иметь какие-либо возражения к пограничникам или солдатам, которые просто защищают границу на польской стороне. В России точно такая же ситуация, но приток масс мигрантов по сути никто не контролирует, и последствия мы все видели в последнее время.
  9. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +2
    Сегодня, 07:38
    Думаю, в ближайшее время под этим соусом будет обстрелян белорусский пограничный наряд. Начнут они операцию по вхождению Беларуси в ЕС с расшатывания ситуации.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 08:01
    Очень сомнительно, что такую поправку примут. Власти отмороженные, но больше на словах.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 08:16
      Будет. После смерти солдата, зарезанного мигрантом, общество в ярости и настроения поистине воинственные. Политики наберут несколько очков по этой теме в опросах, поэтому эта поправка будет принята.