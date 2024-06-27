«Мы имеем дело с полчищами бандитов»: министр обороны Польши призывает снять наказание с силовиков за стрельбу на границе

Сегодня ситуация на границе – это не попытка мигранта пересечь границу с целью получения убежища. Сегодня мы имеем дело с полчищами бандитов, которые нападают на границу и пытаются атаковать польских солдат и офицеров

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Предлагаемая поправка нарушает конституционный принцип легитимности. Органы государственной власти, в том числе полицейские и солдаты, должны действовать на основе и в пределах закона. Между тем, поправка предусматривает, что военнослужащие будут применять оружие вопреки правилам, но не будут за это наказаны. Это не имеет ничего общего с основами функционирования демократического государства