Генштаб ВСУ перебросил под Часов Яр 2-ю сводную бригаду спецназначения «Хищник», сформированную из полицейских
Генштаб ВСУ перебросил одну из сформированных полицейских бригад под Часов Яр, полицейскими решили заткнуть дыры в обороне. Об этом сообщает ТГ-канал «Архангел Спецназа».
По данным бойцов с передовой, под Часовым Яром появилась бригада полиции особого назначения «Хищник», она же 2-я сводная бригада спецназначения, созданная на базе Департамента патрульной полиции. Естественно, что полицейских бросили на одно из самых «горячих» направлений не от хорошей жизни, просто у Киева заканчиваются резервы. Теперь дыры в обороне под Часовым Яром будет закрывать эта бригада.
— пишет «Архангел Спецназа».
Ранее в пресс-службе Нацполиции сообщили о формировании трех бригад из полицейских общим числом в 8 тысяч бойцов. Первая сводная бригада полиции особого назначения создана на базе Департамента превентивной деятельности, вторая сводная бригада представляет Департамент патрульной полиции, третья сводная бригада сформирована на базе подразделений полиции особого назначения КОРД.
Ранее «Архангел спецназа» сообщил, что по наблюдениям все силы, задействованные в обороне Часова Яра, делятся на две группы: одна постоянно сидит в обороне, а вторая занимается контратаками. В первую группу входят преимущественно мобилизованные, их привозят на позиции и оставляют с приказом: «Сиди и стреляй». Вторая группа — это подготовленные бойцы, в основном идейные, их намного меньше, но они мотивированы, хорошо вооружены и оснащены. Но все дело в том, что большинство этих идейных перебросили в Харьковскую область. По-видимому, полицейская бригада будет призвана заменить как раз вторую группу.
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