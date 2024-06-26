Генштаб ВСУ перебросил под Часов Яр 2-ю сводную бригаду спецназначения «Хищник», сформированную из полицейских

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Генштаб ВСУ перебросил под Часов Яр 2-ю сводную бригаду спецназначения «Хищник», сформированную из полицейских

Генштаб ВСУ перебросил одну из сформированных полицейских бригад под Часов Яр, полицейскими решили заткнуть дыры в обороне. Об этом сообщает ТГ-канал «Архангел Спецназа».

По данным бойцов с передовой, под Часовым Яром появилась бригада полиции особого назначения «Хищник», она же 2-я сводная бригада спецназначения, созданная на базе Департамента патрульной полиции. Естественно, что полицейских бросили на одно из самых «горячих» направлений не от хорошей жизни, просто у Киева заканчиваются резервы. Теперь дыры в обороне под Часовым Яром будет закрывать эта бригада.



Какие цели и задачи ставятся полицейским под красивым названием — непонятно, но ясно одно: Украина пытается закрыть дыры в обороне всеми силами,

— пишет «Архангел Спецназа».

Ранее в пресс-службе Нацполиции сообщили о формировании трех бригад из полицейских общим числом в 8 тысяч бойцов. Первая сводная бригада полиции особого назначения создана на базе Департамента превентивной деятельности, вторая сводная бригада представляет Департамент патрульной полиции, третья сводная бригада сформирована на базе подразделений полиции особого назначения КОРД.

Ранее «Архангел спецназа» сообщил, что по наблюдениям все силы, задействованные в обороне Часова Яра, делятся на две группы: одна постоянно сидит в обороне, а вторая занимается контратаками. В первую группу входят преимущественно мобилизованные, их привозят на позиции и оставляют с приказом: «Сиди и стреляй». Вторая группа — это подготовленные бойцы, в основном идейные, их намного меньше, но они мотивированы, хорошо вооружены и оснащены. Но все дело в том, что большинство этих идейных перебросили в Харьковскую область. По-видимому, полицейская бригада будет призвана заменить как раз вторую группу.
5 комментариев
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  1. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 20:21
    Генштаб ВСУ перебросил под Часов Яр 2-ю сводную бригаду спецназначения «Хищник»

    Хммм, название грозное. Наверно, пацаны подготовленные приехали, посмотрим.
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +7
      Сегодня, 20:24
      Военкор Семён Пегов из военного аналитического агентства «WarGonzo» сообщил сегодня: «В эти минуты под Часов Яром идут жестокие бои с британским спецназом, ....... очень подготовлены и экипированы, никто и не ожидал их увидеть тут, но сейчас они пытаются наступать на позиции наших, российские бойцы встречают со всех стволов, в плен не берут никого, добиваем всех на месте, такого я не видел никогда, эти ребята серьёзно подготовлены, но смерть найдёт каждый. В данный момент я нахожусь вместе с нашими бойцами, смотреть как подыхает британский спецназ».

      Сейчас, всё чаще поступает информация о прямом участии военных из различных стран НАТО в боевых действиях против российских войск. Поэтому в сказочки о невовлеченности, этого, по сути, наступательного агрессивного блока в войну на Украине, больше никто не верит.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 20:28
        neworange88
        .......смотреть как подыхает британский спецназ».

        Смерть британским тварям, всех утилизировать.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 20:25
    Нихрена у них не заканчивается.Вон,на обучении забугром у них несколько бригад наберется.Это только те,кого напрямую натовцы готовят.Не говоря уже о тех,кто попал под разда..,мобилизацию на вна.Полицейские бригады у них с самого начала были на фронте
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 20:31
      Это смотря как работать.По Нью-Йорку, тому что в Донецкой области находится, судя по выложенному видео сегодня работали кассетными бомбами.