Началось применение авиабомб ФАБ-3000 с модулями УМПК
Руководство Минобороны осматривает производство авиабомб больших калибров, февраль 2024 г. Фото Минобороны РФ
Несколько месяцев назад стало известно, что российская оборонная промышленность возобновляет производство фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Тогда это было связано с планами применения такого оружия в рамках проводимой Спецоперации. И прогнозы оправдались: недавно наша фронтовая авиация начала использовать трёхтонные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции для атаки объектов противника.
Возвращение в арсеналы
21 марта 2024 года министр обороны Сергей Шойгу в сопровождении других руководителей ведомства посетил одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Название организации не было упомянуто в официальных сообщениях.
Министру продемонстрировали производство современных боеприпасов и рассказали о достижениях предприятия. Завод специализируется на выпуске различных видов боеприпасов, включая те, что предназначены для фронтовой авиации. В последнее время предприятие наращивает темпы производства.
Кроме того, в феврале текущего года на заводе было возобновлено производство авиабомб ФАБ-3000. Делегация Минобороны осмотрела производственную линию, где изготавливаются корпуса боеприпасов и готовые изделия. В кадр попали бомбы модификации 1954 года с укороченным корпусом.
Первый известный эпизод применения ФАБ-3000 с УМПК - поражение зданий в н.п. Липцы. Кадр из видео от Telegram / Fighterbomber
Сразу стало ясно, что производство новых авиабомб ведётся для оснащения частей, участвующих в специальной военной операции. Поэтому в ближайшие недели или месяцы можно было ожидать начала применения новых боеприпасов.
События и опыт последних месяцев привели к предположению о возможном использовании трёхтонных авиабомб ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
Министерство обороны не стало раскрывать свои планы относительно производства и применения трёхтонных бомб. Версии о скором появлении этих боеприпасов в зоне боевых действий и их использовании с УМПК не были ни подтверждены, ни опровергнуты.
20 июня на профильных ресурсах впервые появился видеоролик, который, как утверждалось, демонстрировал применение авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК самолётом неуказанного типа. Видео было снято с разведывательного беспилотника, который, вероятно, также обеспечил целеуказание. Целью удара были здания в населённом пункте Липцы Харьковской области, которые противник использовал для размещения живой силы.
Бомба прилетела по крутой траектории и взорвалась на площадке между зданиями. В результате взрыва было полностью уничтожено несколько одноэтажных строений и серьёзно повреждено соседнее здание. Точные результаты удара неизвестны, но очевидно, что в разрушенных строениях живая сила и техника были уничтожены, а в повреждённом здании они, по крайней мере, понесли большой ущерб.
Результаты удара. Многоэтажное здание повреждено, два строения справа полностью разрушены. Кадр из видео от Telegram / Fighterbomber
Буквально на следующий день после первого удара с применением ФАБ-3000 с УМПК было опубликовано ещё одно видео, на котором запечатлён удар по объекту противника в Липцах.
23 июня появились два новых ролика, демонстрирующих удары по целям в том же районе. А 24 июня показали попадание авиабомбы в населённый пункт Волчанск, который также находится на Харьковском направлении.
Во всех случаях результат попадания бомбы был одинаковым: одни здания были снесены, другие разрушены. Также были жертвы среди живой силы противника и уничтожена материальная часть.
К настоящему времени на профильных ресурсах опубликовано пять видеороликов, на которых запечатлены удары ФАБ-3000 по украинским объектам. Однако можно предположить, что не все результаты объективного контроля становятся достоянием общественности. Реальный расход бомб может быть значительно выше известного.
Очевидно, что применение такого оружия будет продолжаться до тех пор, пока у противника есть подходящие цели.
На новом этапе
История создания фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 началась в сороковых годах прошлого века. В то время для бомбардировочной авиации разработали линейку свободнопадающих бомб общего назначения.
В 1954 году эти авиабомбы модернизировали с учётом требований новых боевых самолётов. Результатом этой работы стало изделие ФАБ-3000 М54, которое до сих пор состоит на вооружении.
Интересно, что трёхтонные бомбы, в отличие от остальных изделий линейки, долгое время применялись только на полигонах. Впервые ФАБ-3000 использовали в реальных боевых действиях во время войны в Афганистане. После этого был длительный перерыв. И только в 2022 году такие бомбы снова применили в бою — во время боёв за промышленную застройку города Мариуполя. ФАБ-3000 использовались в исходном свободнопадающем варианте, а носителями были бомбардировщики Ту-22М3.
Второй удар в Липцах. Видна летящая авиабомба. Кадр из видео от Telegram / "Изнанка"
В настоящее время в истории ФАБ-3000 открывается новая страница. Этот старый боеприпас получил дополнительные навесные средства, которые позволяют превратить его в высокоточное оружие с увеличенной дальностью сброса.
В таком виде авиабомбы активно используются в рамках Специальной военной операции для поражения различных объектов противника. Они наглядно демонстрируют свой потенциал.
Средство поражения
ФАБ-3000 образца 1954 года — это авиационная бомба, предназначенная для поражения целей на земле. Её длина составляет около 3,3 метра, а диаметр корпуса — 820 миллиметров. Фактическая масса бомбы — 3067 килограммов.
Корпус ФАБ-3000 состоит из нескольких конических поверхностей. На головном обтекателе имеется массивное противорикошетное кольцо. Хвостовое оперение представлено несколькими плоскостями, соединёнными кольцом.
Бомба несет заряд взрывчатого вещества массой ок. 1,4 т. Предусматривается использование трех взрывателей, гнезда которых находятся в носовой и хвостовой частях корпуса. Подрыв заряда приводит к дроблению корпуса на осколки и их разлету по местности; также образуется ударная волна. Воздействие волны и осколков гарантированно убивает живую силу в радиусе 35-40 м, а также разрушает постройки или наносит урон бронемашинам. На дистанции до 150-160 м ударная волна способна наносить серьезные травмы. Осколки корпуса разлетаются на сотни метров.
Универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) представляет собой устройство для преобразования свободнопадающей авиабомбы в управляемый боеприпас. УМПК выпускается в нескольких версиях для бомб разного калибра.
УМПК имеет продолговатый корпус, внутри которого находится электроника, а снаружи — раскладное крыло и хвостовое оперение. Устройство крепится к бомбе с помощью хомутов. В некоторых случаях головная часть бомбы закрывается дополнительным обтекателем.
Модули для бомб разного калибра отличаются размерами и прочностью конструкции. Например, вместе с ФАБ-3000 используется самая крупная модификация УМПК. По доступным материалам можно сделать вывод, что этот модуль может иметь длину до 2,5-3 метров и размах крыла порядка 4-5 метров.
Результат удара. Кадр из видео от Telegram / "Изнанка"
УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) оснащён помехоустойчивым прибором спутниковой навигации «Комета» и навигационным контроллером «СМАРТ». Перед сбросом электроника модуля получает от самолёта-носителя координаты цели. Во время полёта она отслеживает своё местоположение и определяет траекторию полёта, при необходимости выдавая команды для рулевых машинок.
Сообщалось о круговом вероятном отклонении (КВО) не более нескольких метров. Дальность планирующего полёта неизвестна, но по разным оценкам она может достигать как минимум 40–50 километров.
Пока точно неизвестно, какие самолёты являются носителями ФАБ-3000 с УМПК. Исходную свободнопадающую бомбу могут применять дальние бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, а также фронтовой Су-34. Однако боекомплект последнего ограничен его общей грузоподъёмностью и возможностями отдельных точек подвески. Вполне возможно, что все эти бомбардировщики могут нести и бомбу с УМПК, но наличие модуля влияет на спецификацию подвески и применения.
Очевидные преимущества
Фугасная авиационная бомба калибра 3000 кг с модулем планирования и коррекции (ФАБ-3000 с УМПК) обладает рядом важных преимуществ и уже заняла своё место в арсенале нашей боевой авиации.
Недавно она была применена в зоне боевых действий, и можно ожидать, что её использование не прекратится в ближайшее время. ФАБ-3000 с УМПК будут применяться до тех пор, пока на передовой и в тылу противника есть соответствующие цели.
Идея оснащения авиабомб модулями УМПК также имеет экономические преимущества. Планирующий боеприпас создаётся на основе готовой бомбы и оснащается модулем коррекции более простой конструкции, что снижает стоимость производства. Это позволяет обеспечить массовое производство управляемого оружия при ограниченных затратах.
Пятое известное применение ФАБ-3000 с УМПК. Целью являлось расположение противника в н.п. Волчанск. Кадр из видео от Telegram / "Изнанка"
ФАБ-3000 обладает уникальными боевыми характеристиками и способна гарантировано поражать разнообразные объекты, живую силу и т.д. При этом модуль УМПК увеличивает дальность полета, а также повышает точность попадания. В результате бомба более полно использует свой потенциал, с большей вероятностью поражает цель и наносит ей больший урон.
Развитие продолжается
Весной прошлого года российские Военно-космические силы (ВКС) получили и начали применять фугасные авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Сначала на вооружение поступили планирующие бомбы калибром 250 и 500 кг, а затем появились более тяжёлые боеприпасы.
К настоящему времени сформировано целое семейство средств поражения, включающее бомбы калибром до 1500 и 3000 кг.
Таким образом, российская ударная авиация обладает широким спектром разнообразных средств поражения для борьбы с различными целями. Номенклатура вооружений постоянно расширяется, предоставляя бомбардировщикам новые боевые возможности. Появление на вооружении ФАБ-3000 с УМПК даёт возможность более эффективно проводить операции по демилитаризации Украины.
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