«Хороший человек на свободе»: 1 901 день Джулиана Ассанжа
Жертвоприношение
О сколько нам открытий чудных готовит предвыборная гонка в Соединенных Штатах! Не успели отреагировать на ковбойскую инициативу Трампа по урегулированию украинского кризиса, как команда Байдена выбросила очередную козырную карту. И явно не последнюю.
В борьбе за голоса избирателей освободили Джулиана Ассанжа. Того самого, кто документально подтвердил военные преступления американцев и прочих «стражей демократии» по всему миру.
После Ассанжа случились истории с Эдвардом Сноуденом, Брэдли Мэннингом и Джеком Тейшейра. Последнего, напомним, поймали за сливом секретных материалов на Discord-серверах в апреле 2023 года. Мировая общественность узнала много нового о событиях на Украине.
В общем, ящик Пандоры открыл Джулиан Ассанж, и за это ему большое спасибо. Можно по-разному относиться к австралийскому хакеру, но одно можно сказать точно – мир без него никогда бы не увидел пресловутое «Иракское досье». Это почти 400 тыс. файлов, документирующих пытки, изнасилования и массовые убийства местных жителей.
Впрочем, кроме репутационного ущерба Белый дом ничего не потерял – подавляющее большинство инцидентов даже не стали расследовать, не говоря уже об адекватном наказании.
Без Ассанжа остался бы в тайне скандал, более известный как «Кабельгейт», документирующий тотальную слежку разведки США за чиновниками Организации Объединенных Наций, а также нелицеприятные отзывы американских дипломатов о первых лицах государств.
В 2017 году контора WikiLeaks опубликовала то, о чем все догадывались – ЦРУ плотно работает над способами взлома всей без исключения IT-индустрии, в том числе устройств «интернета вещей». В опубликованных файлах, в частности, упоминались телевизоры Samsung, способные записывать разговоры пользователей и высылать их аналитикам ЦРУ. Замечательные градусники общественного мнения, ничего не скажешь.
Благодаря Ассанжу и отчасти Сноудену, в администрации Президента России не пользуются айфонам. Впрочем, смартфоны от иных производителей не менее опасны в делах государственной важности.
Подытоживая вышесказанное, можно констатировать крайнюю важность и опасность Ассанжа для Соединенных Штатов. Хакер должен был непременно гнить в тюрьме, что он и делал, несмотря на отказ Великобритании в экстрадиции Джулиана в Америку.
Последние пять лет его держали в лондонской каталажке строго режима Белмарш. В общей сложности набрался 1 901 день в заключении. А в Белмарше действительно несладкие условия – кровать, табуретка, стол, унитаз и единственная лампочка. Нет даже окна. Настоящее торжество западной демократии – содержать в одних условиях серийных убийц и хакера. Пусть последний и заставил поволноваться американские спецслужбы.
Ассанж должен был промариноваться в застенках еще лет пять – десять, прежде чем сильные мира сего не осознали, что сломали-таки психику этого человека. Например, как сошел с ума в заключении информатор WikiLeaks Бредли Мэннинг, который сразу после оглашения 35-летнего приговора назвал себя женщиной и теперь величается Чэлси.
Впрочем, это мог быть неплохой план для освобождения – «обновленную» Мэннинг отпустили всего через четыре года после оглашения приговора.
Ассанж на подобные экзерсисы не решился. Возможно, они бы и не возымели эффекта – обвиняли хакера, в том числе, в изнасиловании женщин. К слову, экстрадиция в Соединенные Штаты грозила Ассанжу 175-летним заключением. Но из официального релиза WikiLeaks мы узнаем следующее:
После более чем пяти лет в камере размером 2×3 м, в изоляции 23 часа в сутки, он вскоре вновь встретится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решёткой».
Случилось настоящее жертвоприношение команды Байдена в попытке удержать старичка в кресле президента.
Что отдал Ассанж?
В вину Демократической партии США давно ставят неразборчивость в средствах и приемах политической борьбы. Наплыв мигрантов в Америку – это ни что иное, как попытка набрать несколько миллионов лояльных избирателей. Сейчас с этим стало туговато – недаром Техас обнес колючей проволокой границу с Мексикой и едва не спровоцировал гражданскую войну в стране.
Вот и сейчас Байден освободил Ассанжа с явной надеждой на голоса либертарианцев и противников поддержки Америкой Израиля. Последние играют все большую роль на политическом ландшафте Соединенных Штатов, что не исключает замораживания бойни в секторе Газы на несколько недель перед выборами хозяина Белого Дома.
В качестве основных условий, на которых Ассанжу удалось выбраться из тюрьмы, стали признания типа «я неправ – я каюсь» и сделка со следствием.
26 июня на Северных Марианских островах он официально признал себя виновным и вышел из здания местного суда свободным человеком. Случилось это спустя двенадцать лет заключения – семь в посольстве Эквадора и еще пять в лондонской тюрьме.
Стыд и позор для Ассанжа, само собой, но мало кто смог бы выдержать столь длительный прессинг.
Совпадением можно считать первые предвыборные дебаты Байдена и Трампа, которые состоятся в ночь на 28 июня. Для экс-президента Дональда мелкая, но неприятность.
Подобные жертвоприношения могут говорить не только о желании Байдена подмаслить либертарианцев, но и об определенном отчаянии.
Во-первых, эти ребята далеко не идиоты и легко прочитают посыл президентской кампании. А часть их них воспримет случившееся слабостью действующего лидера.
Во-вторых, ход Байдена не способен перетянуть на себя достаточное количество электората. Критического перевеса перед Трампом точно не получится.
Все это наводит на мысли о легкой панике в стане Демократической партии США – крохи электората приходится выбивать совсем непопулярными шагами.
Все говорят о голосах либертарианцев в пользу Байдена, но никто не заикается об армии Соединенных Штатов, чей авторитет уронил Ассанж. А Байден его выпустил. Пойдут ли военные после такого голосовать за дедушку Джо?
Остается только догадываться, на какие еще жертвоприношения сподобится Демократическая партия. Не ровен час, так можно и заиграться.
Но нельзя сбрасывать со счетов и немного конспирологическую версию событий.
История гласит, что у WikiLeaks в загашнике порядка 15 тысяч секретных документов, готовых к публикации.
Могут они фигурировать в той самой сделке, на которую решился Ассанж? Особенно, если файлы касаются Демократической партии США?
Или еще пример.
Одиннадцать лет назад контора Ассанжа слила сотни гигабайт информации, защищенной ключом. Расшифровать файлы сможет каждый в мире после того, как с Джулианом случится что-то нехорошее.
Как видим, хакера выпустили из тюрьмы, а The Guardian пишет о неких тайных условиях сделки, по которым WikiLeaks удаляет все компроментирующие файлы в обмен на свободу шефа.
В конце можно привести реплику рупора Республиканской партии Такера Карлсона: «Хороший человек, наконец, на свободе».
Остается надеяться, что этот хороший человек не изменит принципам и продолжит свою смертельно опасную работу.
Информация