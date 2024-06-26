«Новый коготь для беспилотников»: раскрыты характеристики новых турецких ракет MAM-L/T IIR
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Турецкая пресса раскрыла ряд характеристик разработанных компанией Roketsan ракет MAM-L IIR и MAM-T IIR.
Это новый коготь для БПЛА: оба боеприпаса имеют примерно вдвое большую дальность стрельбы, чем предыдущие версии
- говорится в издании SavunmaSanayiST.
Прорыв Турции в области беспилотников сопровождается параллельными достижениями в сфере вооружения, предназначенного для БПЛА. Roketsan совместно с производителем БПЛА BAYKAR завершила испытания боеприпасов MAM-L IIR и MAM-T IIR, которые получили головку самонаведения с инфракрасным изображением (аббревиатура – IIR).
Если в базовых вариантах MAM-L/T цель, подлежащая поражению, должна постоянно маркироваться лазером оператором БПЛА или внешним наблюдателем, то в MAM-L/T IIR такой необходимости нет. После подачи исходной информации об объекте поражения боеприпасу оператор может покинуть район или сменить цель.
Согласно информации, полученной SavunmaSanayiST, в то время как базовая ракета MAM-L с лазерной ГСН имеет дальность 15 км и вес 22 кг, её продвинутая версия MAM-L IIR обладает дистанцией полета свыше 25 км и массой 23 кг. У MAM-T и MAM-T IIR радиус действия составляет 30 и 50 км соответственно при одинаковом весе в 95 кг.
Как указывается, Roketsan продолжает работу над боеприпасами серии TV Seeker MAM. На сегодняшний день ракеты семейства МАМ экспортируются более чем в 40 стран мира.
SavunmaSanayiST
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