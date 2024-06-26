«Новый коготь для беспилотников»: раскрыты характеристики новых турецких ракет MAM-L/T IIR

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«Новый коготь для беспилотников»: раскрыты характеристики новых турецких ракет MAM-L/T IIR

Турецкая пресса раскрыла ряд характеристик разработанных компанией Roketsan ракет MAM-L IIR и MAM-T IIR.

Это новый коготь для БПЛА: оба боеприпаса имеют примерно вдвое большую дальность стрельбы, чем предыдущие версии

- говорится в издании SavunmaSanayiST.



Прорыв Турции в области беспилотников сопровождается параллельными достижениями в сфере вооружения, предназначенного для БПЛА. Roketsan совместно с производителем БПЛА BAYKAR завершила испытания боеприпасов MAM-L IIR и MAM-T IIR, которые получили головку самонаведения с инфракрасным изображением (аббревиатура – IIR).

Если в базовых вариантах MAM-L/T цель, подлежащая поражению, должна постоянно маркироваться лазером оператором БПЛА или внешним наблюдателем, то в MAM-L/T IIR такой необходимости нет. После подачи исходной информации об объекте поражения боеприпасу оператор может покинуть район или сменить цель.

Согласно информации, полученной SavunmaSanayiST, в то время как базовая ракета MAM-L с лазерной ГСН имеет дальность 15 км и вес 22 кг, её продвинутая версия MAM-L IIR обладает дистанцией полета свыше 25 км и массой 23 кг. У MAM-T и MAM-T IIR радиус действия составляет 30 и 50 км соответственно при одинаковом весе в 95 кг.

Как указывается, Roketsan продолжает работу над боеприпасами серии TV Seeker MAM. На сегодняшний день ракеты семейства МАМ экспортируются более чем в 40 стран мира.

5 комментариев
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  1. Saxahorse Звание
    Saxahorse
    +5
    Сегодня, 21:17
    Любопытно. Дальность в 50 км для MAM-T IIR это уже за пределами стандартных войсковых ЗРК. Кстати, 50 км, это предел дальности оптического наблюдения в чистой и прозрачной атмосфере. Похоже турки не считают что современное ПВО окончательно списало Байрактар! Если не врут с ТТХ, то действительно, вариантов использования ударно-разведывательных БПЛА прибавится.
    1. Север35 Звание
      Север35
      +1
      Сегодня, 22:15
      Значит нужны беспилотные истребители, может в виде патрулирующих камикадзе, нужно только дальнее обнаружение, мощную рлс на маленький беспилотник не повесишь.
  2. Thumbs Звание
    Thumbs
    +1
    Сегодня, 22:02
    Не боятся, что птицы косяками летают над взлётной полосой.
  3. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    -1
    Сегодня, 22:05
    Красиво но увы не для серьёзной войны. Против мятежников или противника типа нагорный Карабах применение будет успешным
    1. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      +2
      Сегодня, 22:29
      Цитата: Владимир_Д
      Против мятежников или противника типа нагорный Карабах применение будет успешным

      Какие вы всё таки смешные и глупые. Только глупец может недооценивать врага. Я же помню как тут говорили что Азербайджан никогда не вернет свои земли, они там вооружены, Оганяновскую хваленую обороны которую строили 30 лет, наши за 1 день разнесли и как вы говорите у мятежников было и С300 и другие виды ПВО, мы всё разнесли! И там не папуасы а ваша школа была. Дроном урпвлять надо , тактика и стратегия. Азербайджан 30 лет учился этому ремеслу.

      Вы хотите сказать армяне мятежнкии? Или вам трудно признаться что Азербайджанцы научились воевать?)