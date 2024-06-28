На чем они там собаку съели?
«США, Республика Корея и Япония самым решительным образом осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая продолжающиеся поставки оружия из КНДР в Россию, которые продлевают страдания украинского народа, нарушают многочисленные резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе».
С таким заявлением выступило трио озабоченных, перечисленных в заявлении.
Конечно, мы не сторонники двойных стандартов, мы же прекрасно понимаем, что поставки снарядов из КНДР в Россию (кстати, а кто видел?) – это служение мировому злу, а вот поставки ракет ATACMS Украине – это добро во плоти. Для мира во всем мире, так сказать…
Вот только в Севастополе, боюсь, с этим не согласятся и пошлют куда подальше. Про Белгород тем более молчу.
Но вот – озабочены по полной программе. И ладно США, там выступления были, скажет так, очень обтекаемые. В духе «Давайте жить дружно» от кота Леопольда. Японцев шатает из стороны в сторону, они, бедные, никак не могут понять, что хуже, своеобразное чувство юмора у Ким Чен Ына или его ракеты, время от времени стартующие в направлении Японии.
Я уже как-то высказался на тему того, что с одной-то стороны да, неприятно, когда в тебя что-то летит такое. Но вообще ни разу еще не долетало, что свидетельствует о вполне достойном качестве ракет КНДР, с другой стороны – а куда стрелять в испытательных целях? На юг, в Южную Корею? Так там и того больше воплей будет, и потом, это всегда успеется. На запад, в Китай? Ну так себе идея. И потом, до Японии в районе 800 км, так что в принципе ракету испытать можно. На полпути.
Японцы не в восторге. Ну вот так получается, не очень их любят корейцы. Исторически. Но, может, не стоило с 1919 по 1945 годы вырубать под корень корейскую культуру и национальность?
Что касается Южной Кореи, то там, конечно, все несколько сложнее. И предпочтения находятся на несколько иной платформе. И если КНДР поддерживает и одобряет политику России в отношении Украины, то правительство Республики Корея придерживается кардинально противоположных взглядов. И собирается поддерживать Украину, особенно если Россия продолжит развивать сотрудничество с КНДР.
Начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что решение властей о поставках оружия Украине будет зависеть от действий России в отношении КНДР. Он допустил, что ограничений может не быть, если РФ передаст Северной Корее высокоточное оружие своего производства.
Да понятно, что может и не остаться. Ни линий, ни Украины, которой надо будет в будущем передавать корейское оружие. Да и насчет будущего в Южной Корее тоже стоит призадуматься.
Но давайте мы оставим в стороне политику и поговорим об оружии. Это как бы более наш профиль.
Что такого может поставить Киеву Сеул, да так, чтобы в Москве этого реально испугались? Давайте пройдемся по номенклатуре, тем более что РК очень активно рвется на мировой рынок вооружений и даже продает свои изделия другим странам.
Танк К1.
Смотрим только на К1, потому что К1А1/А2 бесплатно Киеву отдаст только на голову больной. В Корее таких не наблюдается, поэтому новые танки не отдадут. Они самим нужнее могут оказаться.
Значит – гибрид «Абрамса» и «Леопарда» родом из 80-х годов прошлого века, весом 51 тонну, с немецким дизельным двигателем MB 871 Ka-501 и немецкой же автоматической трансмиссией ZFLSG3000. И вершина всего – 105-мм нарезная американская пушка М68.
Кто там про Т-62 бурчал? Вот, вперед.
То, что эти раритеты можно смело отдать Киеву – ясно и понятно, кому они нужны? Другой вопрос, как и где учить экипажи и техников, если у поляков, купивших К2, которые вроде бы адаптированы под требования НАТО к технике, ум за разум зашел в попытках освоить южнокорейский танк. Но это вообще отдельная песня польским матом.
Зато К1 «на выброс» около 200 штук. Бери и ни в чем себе не отказывай.
БТР К200.
Этого шедевра наклепали около 1700 штук в разных модификациях. По сути, это лицензионная версия американский БМП AIFV родом из 60-х годов прошлого века. AIFV создали на базе известнейшего БТР М113А1, немножко увеличив в размерах и вооружив пушкой от «Эрликон».
Армия США от этого шедевра отказалась, предпочтя подождать «Брэдли» (и не прогадала), а вот AIFV довели до ума и начали продавать всем подряд: Турции, Малайзии, Бельгии… И Южная Корея тоже под раздачу попала.
ВСУ уже получали эти машины от Нидерландов, которые с удовольствием поделились этой техникой.
М48
В резерве сухопутных сил Южной Кореи почти 700 этих танков, выпущенных в 50-х годах прошлого века в различных модификациях. Мы совершенно не станем рассматривать их как серьезный вариант, поскольку тащить это через полпланеты точно не стоит. Но они есть у армии Южной Кореи, поэтому нужно учитывать все.
Из бронетехники в РК имеется еще небольшое количество советских танков и БМП, отданных Россией в 90-х годах за какие-то долги.
Артиллерия
Вообще концепция вооруженных сил обеих Корей предусматривает активное использование артиллерии, потому со стволами в обеих армиях полный порядок. Их много. Причем, учитывая, что орудийный ствол – он и в Украине ствол.
Основу ствольной артиллерии ВС РК составляет самоходная гаубица К9 «Гром». И эта гаубица, которую очень охотно покупают в мире, Киеву не достанется по вполне понятным причинам. Это дорого.
На втором месте САУ К55А1.
Это лицензионная американская гаубица М109, ставшая классикой жанра. Хорошее орудие, но дальность в 20-22 км сегодня это очень сильно так себе. Это уровень советской «Акации». В условиях противостояния РК с КНДР вполне нормально, для действий в условиях Украины – совершенно ни о чем, и практика использования М109, подаренных Киеву западными странами это только подтвердила. 46 уничтоженных и поврежденных орудий по данным Oryx – это больше половины подаренных.
Очень сомнительно, что современные и относительно современные САУ достанутся Киеву. Либо будет разовая поставка небольшого количества машин для испытаний в боевых условиях.
Рассматривать поставки имеющихся в резерве 105-мм К105А1 и 203-мм М110 можно, но по эффективности и стоимости — это будет на одном уровне с М48.
РСЗО
К136 «Курьонг». Есть определенная возможность того, что эти РСЗО могут оказаться в ВСУ, ибо на протяжении весьма приличного времени руководство армии Южной Кореи не может никуда их пристроить. А очень хочется, потому что установки, самая свежая из которых изготовлена в 1987 году, возможно, представляет большую опасность для своей армии, чем для чужой.
Филиппинские военные долго думали о том, чтобы за недорого приобрести, но в итоге отказались.
Что касается современных систем, то в южнокорейской армии это М270, то есть, стрельба золотом. Потому хоть корейцы и выпускают лицензионно и установки, и снаряды, очень сомнительно, что GMLRS корейского производства окажутся в ВСУ.
ПВО
Тут вообще на удивление все не очень. Единственный ЗРК, которым оперирует армия Республики Корея – это французский Crotale NG, собранный по лицензии. ЗРК малой дальности, то есть, не имеющий особой ценности для ВСУ, поскольку единственная роль, которую может нормально отыграть этот комплекс – прикрытие важных объектов на большом удалении от линии фронта.
Украинцы получили в свое время целых два «Кроталя», и информации об успехах комплексов как-то не проскакивало.
Вообще уже можно заканчивать с рассмотрением вооружений, и вот почему: связка Южная Корея-Северная Корея это то же самое, что Индия-Пакистан или Израиль-Палестина. То есть, вопрос о том, что рано или поздно они вцепятся друг в друга не стоит, стоит вопрос – когда.
Южная Корея просто не может себе позволить ослабить собственную обороноспособность перед лицом «неминуемой угрозы со стороны Северной Кореи» (сарказм!), но тем не менее: пока напряженность между двумя странами, бывшими ранее одним целым (да, примерно, как Россия и Украина) сохраняется на таком уровне, ни о каких щедрых жестах в сторону Украины речь идти не будет.
Конечно, РК может помогать Украине производством 155-мм снарядов для США. А США, в свою очередь, отправляли Киеву свои снаряды из запасов в Европе. Старые, естественно. И Южная Корея уже давно так вносит свою лепту в дело «помощи» Украине, но тут есть вот какой интересный нюанс.
Да, 155-мм снаряды – боль для ВСУ. Но, как ни странно, импортные артиллерийские системы не играют такой значительной роли. Почему? Ведь вроде бы немецкие, польские, словацкие системы на бумаге превосходят советские артиллерийские системы, которыми оперируют ВСУ?
Не все так просто. Им стрелять нечем.
Да, современные САУ западного производства опережают советские САУ в первую очередь по дальности стрельбы. Но главный минус западных артсистем кроется в унификации снарядов, точнее, в полном отсутствии таковой.
Тут ничего личного, бизнес и только бизнес. Точнее, защита интересов своих предприятий ВПК в странах НАТО, да и не только у них. На чем больше зарабатывает фирма «Canon», на принтерах или на картриджах для них? Все знают, что на картриджах. Та же самая модель и для САУ: учитывая, что артиллерийское орудие есть довольно долгоживущая штука, то зарабатывают не столько на самом орудии, сколько на стволах и снарядах к нему.
Соответственно, производя снаряд, который ну самую капельку, но отличается от снаряда, который производят конкуренты, производитель, продав свою гаубицу, скажем, армии соседней страны, тем самым обрекает соседей «дружить» и покупать только свои снаряды. Ведь даже в мирное время пушки не могут молчать: необходимо учить новых и тренировать старых артиллеристов.
И уже давно не секрет, что хоть в НАТО принят единый стандарт артиллерийского снаряда калибром 155-мм, практически все производители артсистем стран НАТО выпускают снаряды с небольшими, но абсолютно умышленными отступлениями от этого стандарта.
В результате в НАТО существует 14 различных типов 155-мм снарядов, которые подходят далеко не ко всем 155-мм орудиям армий блока. Доподлинно известно, что французская САУ «Цезарь» хорошо стреляет. Но исключительно своими французскими 155-мм снарядами, которые не подходят для стрельбы из американских 155-мм гаубиц М777 и немецких L52. И ожидаемо, снаряды этих орудий «Цезарю» тоже не подойдут.
И чего натащили в Украину господа помогающие из НАТО?
М109. США.
США, Италия, Великобритания, Норвегия передали ВСУ более 90 САУ. По подсчетам Oryx, 43 из них уже все.
AS-90. Великобритания.
Британцы одарили Киев 50 гаубицами, из которых в строю осталось около 20.
PzH 2000. Германия
Германия, Италия и Нидерланды поставили 28 гаубиц. Есть данные об уничтожении одной САУ, но украинские артиллеристы справились даже лучше противника, ушатав до капремонта 12 гаубиц, которые были отправлены на переборку в Словакии.
AHS «Krab». Польша.
В ВСУ попало 53 САУ, из которых на данный момент в строю осталось не более 20 единиц. Учитывая, что «Краб» - очень бодрая сборка из корейской и британской артсистем, ждать быстрого ремонта и возрождения не приходится.
«Archer». Швеция.
Вот это совершенно оригинальная артсистема, одна из лучших в мире. Но их всего было поставлено 8 штук, как со снарядами к ним вообще никакой информации, но учитывая, что реляций о победах от ВСУ нет (а они на это большие мастера), то видимо, и применяется очень эпизодически.
«CAESAR». Франция.
Было поставлено 49 единиц, из которых в строю осталось менее половины.
ShKH Zuzana 2. Словакия.
Этих оригинальных САУ было поставлено 8 штук. В Киеве планировали купить еще 16, но что-то пошло не так и денег не нарисовали.
Если сравнить количество подарков калибра 155-мм с изначальным и затрофеенным количеством 152-мм САУ советского производства, то получается 1 к 2. Но вся загвоздка именно в том, что советские САУ не требовали себе 14 видов снарядов, они стреляли одним и тем же боеприпасом все. Чего гаубицы НАТО просто не умеют изначально.
Вот тут и вопрос: а для каких гаубиц поставят снаряды южнокорейские предприятия?
Хороший вопрос. И, главное, сколько это будет стоить? Ведь по всем законам капиталистического мира, спрос рождает предложение и более высокую цену! Ведь если до конфликта на Украине один выстрел 155-мм снаряда стоил 2 000 евро, то в настоящий момент его цена выросла до 8 000.
Весь вопрос в том, кто будет оплачивать банкет, тем более что битой посуды может оказаться много больше, чем планировали устроители. Нет, действительно, мы не пытаемся запугать кого-то, нас все равно в Южной Корее не читают, это просто процесс осмысления.
Если РК бросится изо всех сил помогать Украине, этим самым она в первую очередь ослабит себя и свою обороноспособность. Ведь одно дело – точить снаряды по заказу США и получать за это те самые доллары, и совсем другое – делать это для Украины и получать за это в лучшем случае «дяк». Но дякование пана Зеленского в доллары не переводится.
Если же говорить о поставках чего-то более основательного, чем снаряды и важного для Украины, вот тут и начнется борьба двух жаб: денежной и технической. Как можно расставаться с новейшими видами вооружений, если, во-первых, они и самим нужны, а во-вторых, у РК есть обязательства перед клиентами. Или что, поляки, заплатившие столько денег, будут ждать, пока вместо их танков в Корее будут делать их для Украины? Ага, сейчас! То мы поляков не знаем…
Все эти громкие заявления представителей Южной Кореи о том, что они сейчас начнут вооружать ВСУ – это все ни о чем. Это как кимчхи без капусты, знаете ли. В таком случае их веселый товарищ Ким возьмет намного дешевле. А Россия окажет братскую помощь народу КНДР, отвлекая на себя военный потенциал РК. Тоже вариант, если что.
Южная Корея, увы, оказалась в не очень выгодной ситуации. США далеко, да и рассчитывать на их сиюминутную помощь не стоит. Один эксперимент с походом авианосцев к берегам КНДР показал, что американский флот уже не тот. Япония… да, конечно, но… там 800 км по морю под прицелом ракет товарища Кима. Очень такой сомнительный экшн-аттракцион.
Вся проблема в том, что и в Японии, и в Республике Корея все, кто надо, отдают себе отчет в том, что, выбирая между «жахнуть» или «потом» товарищ Ким как раз жахнет. Во имя, так сказать, защиты идеи чучхе.
И проверять это экспериментальным путем если и найдутся желающие, то только в США. Потому что дотуда точно пока не долетит. Остальные предпочтут делать заявления и не более того.
В целом весьма жаль, что с Южной Кореей вышло именно так, что страна влетела в список недружественных стран. Но что там получилось на самом деле неизвестно, но да, отсутствие продукции этой страны на российском рынке дело не очень приятное. Все-таки привыкли. Но если РК все-таки пойдет по пути наращивания своей помощи Украине, что ж, вот тогда и придется посмотреть на то, что хуже: для России корейское оружие в Украине или для Южной Кореи российское оружие в Северной.
Вот и стоит тогда посмотреть, кто на чем там собаку съел. Кто на прогнозах, а кто на «Искандере».
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