После нескольких выстрелов расходы превысят цену корабля: в испанской прессе подсчитали стоимость одного ракетного залпа с борта фрегата F-100

Принятие на вооружение флота новых ракет следует рассматривать в рамках общей концепции дополнительных возможностей и затрат

В общей сложности каждому надводному боевому кораблю потребуется вооружение на сумму не менее €225 млн, к которым добавятся расходы на ракеты, устанавливаемые на два закрепленных за бортом многоцелевых вертолета

Требуются новые системы вооружения, которые будут отличаться экономической эффективностью, необходимой для участия в конфликтах ограниченной интенсивности. Критики небольшого количества ракет на фрегатах F-110, конечно, не принимают во внимание их очень высокую стоимость