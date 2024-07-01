Воздушный шар с бомбой
Карта мировых морских путей. На ней хорошо видно, что много судов идет в открытом море, особенно в Атлантическом и Тихом океанах. Сейчас после атак хуситов также усилился маршрут через Индийский океан, в обход Африки.
В борьбе с вражеским судоходством в открытом океане есть одна проблема, но серьезная.
Помимо того, что существующие противокорабельные ракеты без модификации слабоваты для современных крупных торговых судов, их трудно доставить к рубежу пуска. Дальность полета большинства противокорабельных ракет составляет 200–300 км. «Оникс-М» – 800 км, а разработанная, но не принятая на вооружение ракета 3М25 «Метеорит» – до 5 500 км.
Чтобы достать судно, идущее в открытом море, далеко от побережья, требуется корабль, подводная лодка или самолет. Поражение даже одного корабля превращается в целую операцию, тогда как для серьезных помех в судоходстве нужно иметь возможность атаковать сотни и тысячи торговых судов.
Таким образом, требуется средство доставки, более простое и дешевое, чем корабль или самолет, но при этом способное лететь далеко.
Ракета или авиабомба?
На мысль, которую я изложу подробнее ниже, меня натолкнула эпопея китайского шпионского шара, который с 28 февраля по 4 февраля 2023 года пролетел над Аляской, Канадой и США, и был сбит у побережья штата Южная Каролина. Китайский шар пролетел над важнейшими авиабазами, штабами и военными объектами.
Про него потом американцы много чего говорили, вроде того, что он и данные не мог передавать, и приборы у него не были включены. Это и понятно. Признай они, что шар подсматривал и подслушивал, это было бы катастрофой и пощечиной для командования воздушно-космической обороны США (НОРАД). А так вроде бы ничего и не прозошло.
О том, как и что было на самом деле, нам расскажут лет через пятьдесят, если кого-то это будет интересовать.
Но здесь интересна сама принципиальная возможность дальнего полета аэростата, оснащенного солнечными батареями, то есть автономного в питании. По оценкам командующего НОРАД, генерала ВВС Глена Ванхерка, шар имел диаметр 61 метр и полезная нагрузка его была около 910 кг.
Китайский шар с борта американского самолета
Есть и другие аэростаты с подобной и даже большей полезной нагрузкой. Например, российский аэростат ВАЛ, с оболочкой 180 тысяч кубометров, который несет подвеску 1 400 кг, в том числе 900 кг полезной нагрузки.
Шведский проект PoGOLite создал и запустил в июле 2011 года аэростат с оболочкой 1 120 тысяч кубометров и полезной нагрузкой 2 700 кг. Так что, создание таких аэростатов технически возможно.
Это значит, что аэростат может нести оружие – противокорабельную ракету или авиабомбу, планирующую или корректируемую. Скажем, ракета Х-35 весит 600 кг, а вместе с пусковым контейнером, приборами и питанием потянет примерно на тонну. КАБ-500, фугасно-бетонобойная (все же надо помнить, что палубы торговых судов весьма крепкие), весит 520 кг при заряде взрывчатки 100 кг, что примерно вдвое больше, чем у Х-35. С подвеской, приборами и питанием как раз потянет на 800–900 кг.
Первоначально я обдумывал вариант с противокорабельной ракетой. Однако, при всей его возможности и некоторых выгодах, все же остановился на управляемой авиабомбе.
Во-первых, более компактная и меньше весит.
Во-вторых, заряд взрывчатки больше.
В-третьих, существуют модификации, пробивающие до полутора метров бетона, то есть и с палубой торгового судна они тоже справятся.
Если аэростат сделать побольше, с грузоподъемностью до 2 тонн, то можно использовать ФАБ-1500. Это уже веский аргумент против торгового судна почти любых размеров, кроме, пожалуй, самых крупных.
Крылья и ветер
В эпопее китайского шара было высказано сильное подозрение, что шар был частично управляемым. Он неоднократно менял высоту и корректировал курс, который совпал с расположением целого ряда важнейших американских военных объектов.
Примерный курс китайского шара во время полета над территорией США
Вот важнейшие военные базы, над которыми пролетел китайский шар. Названия – дух захватывает. Совпадение? Не думаю!
Поворачивающиеся солнечные панели размахом примерно 30 метров могли создавать подъемную силу, дополняющую подъемную силу газа в баллоне, а также, если они были повернуты под разными углами, то могли, подобно элеронам, создавать силу, достаточную для изменения курса. Так это или нет – доподлинно неизвестно.
Однако эта мысль вполне имеет право на существование и даже некоторую модификацию. Если к аэростату подвесить аппарат, оснащенный солнечными батареями, расположенными так же, как крылья, стабилизаторы и руль самолета, то шар можно сделать управляемым почти в полном смысле этого слова. К тому же самим солнечным панелям не так трудно придать аэродинамический профиль.
В этом случае шар может лететь не только с попутным ветром, но и использовать ветер, дующий под углом к курсу, а также использовать встречный ветер для набора высоты и выхода из неблагоприятного воздушного потока.
Успешным полетам теперь весьма способствуют современные сервисы по мониторингу ветров и их прогнозированию. Они дают весьма детальную картину ветровых потоков, по направлению и силе, что позволяет выбрать наиболее подходящий, попутный ветер. По прогнозу можно составить маршрут и примерное полетное задание, которое выводит аэростат в определенную позицию.
Одна из современных карт ветров. Есть и более специализированные сервисы, показывающие направление и силу ветра на разных высотах
Маршрут и высота полета могут быть откорректированы автоматически, бортовым компьютером, или через пункт управления полетом.
Сама по себе идея аэростата с бомбами не нова.
Японские «фу-го» в 1944–1945 годах оказались способными достичь территории США и даже нанести некоторый ущерб. Однако в 1944 году у японских конструкторов не было ни подходящих навигационных приборов, ни средств обмена данными и удаленного управления, ни сколько-нибудь точных данных о ветрах на разных высотах. Поэтому они запускали шары наудачу, и потому они были столь неэффективными. Современные технологии позволяют разрешить эту проблему.
Посмотрел и ударил
Аэростат с авиабомбой должен выйти в определенный район моря и барражировать над ним, поджидая цель. Оптические и тепловые камеры вполне позволяют обнаруживать и классифицировать цели. Можно также, если позволяет грузоподъемность и мощность солнечных батарей, использовать компактный радар для дальнего поиска целей.
После того, как цель обнаружена и классифицирована, аэростат может запросить указание на атаку. Это целесообразно не только для того, чтобы не атаковать, скажем, нейтральное судно, но и для того, чтобы выбрать цель пожирнее и не тратить авиабомбу на всякую мелочь.
Поскольку аэростаты могут находиться в воздухе длительное время, то они способны собрать большой объем разведывательных сведений о судоходстве в определенном районе, в дополнение к данным спутниковой разведки. В этом районе могут быть военные корабли противника, которые было бы целесообразно атаковать. Также многие торговые суда могут идти с выключенной навигационной системой.
Преимущество аэростата перед спутником в разведке в том, что он может идти на разной высоте и при необходимости снизиться и посмотреть получше.
Бомба сброшена. Аэростат дальше может контролировать попадание, повреждение или затопление судна, способен дальше продолжать разведку и передавать данные о погоде и судоходстве в своем районе, или же, если это предусмотрено, вернуться обратно.
Аэростаты могут пролететь очень большое расстояние. Например, в июле 2016 года Федор Конюхов облетел на аэростате вокруг Антарктиды, преодолев за 11 дней, 4 часа и 20 минут 35 168 км. При этом он вернулся на тот же аэродром в Австралии, с которого стартовал. Аэростаты с более совершенной системой управления в полете тоже смогут нечто подобное, и даже большее.
Таким образом, их можно запускать с собственной территории, прокладывая маршруты так, чтобы они выходили в заданный район, а потом возвращались обратно.
Но можно также переоборудовать сухогруз в корабль запуска. На его борту несколько десятков аэростатов, запас водорода или установка для его получения, площадка для раскладывания и надувания шаров. Дальше корабль запускает аэростаты через определенные промежутки времени, как бы минируя акваторию, только не вниз, а вверх.
Применение аэростатов группами будет более эффективно, чем одиночное.
На этом же корабле может быть размещен пункт управления полетами.
Как оказалось, аэростат не так-то просто перехватить. Он плохо различим наземными радарами ПВО, и американцы сбили китайский шар не с первой попытки, задействовав F-22.
В открытом море, вдали от побережья, где нет наземных средств ПВО, где, скорее всего, не будет ни эсминцев, ни самолетов противника, аэростатам почти ничего не угрожает.
Если противник пожелает послать эсминец ПВО для борьбы с ними – то тем хуже для него. Прямое попадание КАБ-500 эсминец вряд ли переживет.
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