«Страна должна очнуться»: боливийский генерал затеял попытку военного переворота в стране
Поступают сообщения о беспорядках и попытке государственного переворота в Боливии. На площади Мурильо в городе Сукре, являющемся юридической столицей страны, множество военных, используется бронированная армейская техника.
Бывший президент Боливии Эво Моралес выступил перед народом, заявив о том, что генерал Хуан Хосе Сунига нарушает демократический строй страны и пытается реализовать попытку военного переворота.
Действующий президент Боливии Луис Арсе, комментируя ситуацию в стране, призвал военных служить закону и народу и не идти на поводу у лиц, которые нарушают конституционный порядок.
В свою очередь генерал Сунига заявил, что «готов идти до конца», добавив, что «страна должна очнуться, потому что так дальше продолжаться не может».
При этом Сунига добавил, что в ближайшее время он лично проведёт заседание по «созданию нового правительства».
Тем временем поступают сообщения о том, что военные во главе с генералом Сунигой захватили ряд административных зданий в Сукре, используя для этого не просто силу, но и «специальные химические вещества». Речь может идти и постановке дымовой завесы, под покровом которой военные зашли в административные корпуса, предварительно «выкурив» оттуда госохрану слезоточивым газом.
Нужно отметить, что действующие власти Боливии реализуют лояльную в отношении России политику. С какой внешней политикой собирается выступить генерал Сунига, станет ясно в ближайшее время, если попытка переворота им всё же будет реализована.
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