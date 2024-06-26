«Страна должна очнуться»: боливийский генерал затеял попытку военного переворота в стране

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«Страна должна очнуться»: боливийский генерал затеял попытку военного переворота в стране

Поступают сообщения о беспорядках и попытке государственного переворота в Боливии. На площади Мурильо в городе Сукре, являющемся юридической столицей страны, множество военных, используется бронированная армейская техника.

Бывший президент Боливии Эво Моралес выступил перед народом, заявив о том, что генерал Хуан Хосе Сунига нарушает демократический строй страны и пытается реализовать попытку военного переворота.



Действующий президент Боливии Луис Арсе, комментируя ситуацию в стране, призвал военных служить закону и народу и не идти на поводу у лиц, которые нарушают конституционный порядок.

В свою очередь генерал Сунига заявил, что «готов идти до конца», добавив, что «страна должна очнуться, потому что так дальше продолжаться не может».

При этом Сунига добавил, что в ближайшее время он лично проведёт заседание по «созданию нового правительства».

Тем временем поступают сообщения о том, что военные во главе с генералом Сунигой захватили ряд административных зданий в Сукре, используя для этого не просто силу, но и «специальные химические вещества». Речь может идти и постановке дымовой завесы, под покровом которой военные зашли в административные корпуса, предварительно «выкурив» оттуда госохрану слезоточивым газом.

Нужно отметить, что действующие власти Боливии реализуют лояльную в отношении России политику. С какой внешней политикой собирается выступить генерал Сунига, станет ясно в ближайшее время, если попытка переворота им всё же будет реализована.

9 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 23:39
    Ой, Маривана, мне бы ваши заботы
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Вчера, 23:42
    Моралесу надо просто распустить армию, от латиноамериканских генералов одни проблемы и никакого толку, в Латинской Америке случается на одну войну пятьдесят военных переворотов
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 00:52
      Моралес уже пять лет как не президент
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 23:46
    Боливия слишком хорошо жить стала ,проявляя, самостоятельность во всём .США это крайне не нравится.Счас военные загонят боливийцев в рай " по американски".
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 23:55
    Во все времена ,первыми при беспорядках страдать начинают бюджетники. Им перестают платить жалование и предлагают работать за миску супа. Народ правда и этого не получив,начинает дохнуть быстрее молнии. . . love
  5. cpls22 Звание
    cpls22
    +1
    Вчера, 23:59
    В Боливии крупнейшие разведанные месторождения лития. Это всё объясняет.
    http://designmind.frogdesign.com/files/u10/Lithium_Article_Eric_Burns.pdf
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 00:25
      А чем вы объясните 6ти -кратное падение цены на литий за 1,5 года?Наверно из за того что линия переизбыток на рынке?
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 00:57
        Не было никакого падения цены на литий. Был кратковременный рост.
  6. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 00:06
    Генерал Хуан Хосе Сунига захотел кружевные трусики и пить каву в Лас-Вегасе?! what