Сергей Устьянцев о том, почему танки «Объект 140» и «Объект 430» не пошли в производство
Не секрет, что создать танк, который мог бы оставаться актуальным на протяжении многих десятков лет, просто невозможно – он в любом случае морально устареет и перестанет отвечать требованиям военных по огневой мощи и броневой защите. Поэтому, каким бы ни был современным танк сегодня, ему уже ищут более совершенную замену на завтра.
Процесс этот вполне закономерный, поскольку технический прогресс не стоит на месте. Появляются более могущественные снаряды, от которых нужно защищаться. Становится более мощным и бронирование машин противника, которое нужно пробивать.
До определённого предела из ситуации можно выходить путём модернизации существующей техники, но в конечном итоге переход на новые танки всё равно станет необходимым.
Однако иногда случается так, что новая машина сама устаревает ещё до того, как её пустили в производство. Именно это произошло с танками «Объект 140» и «Объект 430», разрабатывавшимися в рамках программы нового среднего танка в 1950-х годах.
И тот и другой, если не брать во внимание технические недостатки и просчёты, особенно у «Объекта 140», имели некоторое превосходство над своим предшественником в лице Т-54. Однако никаких перспектив на будущее в том варианте, в каком они были выполнены, не давали.
В особенности это касалось бронирования, которое ещё могло быть пригодно в условиях прошлых лет, когда на поле боя господствовали обыкновенные бронебойные снаряды. Но с учётом распространения и роста бронепробиваемости кумулятивных средств поражения, рассчитывать на него не приходилось.
Тем не менее наработки по данным танкам пригодились в дальнейшем.
Так, на базе «Объекта 430» был создан всем известный Т-64. А 140-й послужил в качестве некоторого технического задела в ходе разработки тагильского Т-72.
Подробно об этой истории поведал кандидат исторических наук, научный редактор отдела по связям с общественностью ОАО «НПК «Уралвагонзавод», историк Сергей Устьянцев.
Видео с его довольно информативным рассказом мы и предлагаем вам к просмотру.
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