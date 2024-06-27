Российские войска в ночь на 27 июня нанесли серию ударов по объектам противника от Харьковской и Киевской областей до ивано-франковской Коломыи

12
Российские войска в ночь на 27 июня нанесли серию ударов по объектам противника от Харьковской и Киевской областей до ивано-франковской Коломыи

В течение ночи российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в тыловых его районах. Известно о значительном числе прилётов в Хмельницкой области. Вновь атакована инфраструктура военного аэродрома в Староконстантинове, где продолжает уничтожаться всё то, что может поспособствовать принятию и обслуживанию истребителей F-16 от стран НАТО.

Украинские медиа пишут о взрывах в Одесской области. По некоторым данным, поражены склады ГСМ, использовавшиеся в военных целях. В частности, приходят известия о взрывах в районе Лебедевки.



После взлёта МиГ-31К – носителя «Кинжалов» - взрывы прогремели на объектах в Киевской области. По некоторым данным, огневое поражение нанесено промышленным мощностям сферы ВПК киевского режима, а также пусковым установкам ЗРК зарубежного производства.

В Ивано-Франковской области в ночь на 27 июня тоже было громко. Известно о попаданиях по объектам в городе Коломыя. Информация о том, какие именно цели были поражены, уточняется.

Кроме того, нанесены были удары и по военным объектам в Харьковской области, где отработали как дроны-«камикадзе», так и пилотируемая авиация. В частности, поражены цели в районе Волчанска и к северу от Харькова.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 06:33
    нанесли серию ударов по объектам противника от Харьковской и Киевской областей до ивано-франковской Коломыи

    Так и хочется вспомнить передачу "пионерская зорька" : С добрым утром, товарищи!!!
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 06:44
      Цитата: Юрий_Я
      Так и хочется вспомнить передачу "пионерская зорька" : С добрым утром, товарищи!!!

      Как то плохо у вас с воспоминаниями... Где вы там товарищей услышали? Там было: "здравствуйте ребята" yes Это вы кому здравствовать хотите предложить? wassat
      1. Юрий_Я Звание
        Юрий_Я
        0
        Сегодня, 07:25
        А как же "пламенный пионерский привет!"
      2. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        +1
        Сегодня, 07:45
        Цитата: AllX_VahhaB
        Там было: "здравствуйте ребята" Это вы кому здравствовать хотите предложить?

        Это нормально. Просто смешение анкерных воспоминаний ввиду их большой давности. Кстати, у многих в голове отложилась фраза "В эфире - Пионерская зорька!" - хотя на самом деле там говорили "Слушайте Пионерскую зорьку!" laughing
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +4
      Сегодня, 06:53
      Цитата: Юрий_Я
      "пионерская зорька" : С добрым утром, товарищи!!!

      Это была воскресная передача "С добрым утром" hi
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +3
        Сегодня, 07:05
        Цитата: Kotofeich
        Это была воскресная передача "С добрым утром"

        Давайте уж сразу переходить к утренней гимнастике. laughing Надеюсь, что день будет не хуже.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 07:27
          Цитата: Егоза
          Давайте уж сразу переходить к утренней гимнастике.

          А потом к водным процедурам laughing
      2. Петр_Колдунов Звание
        Петр_Колдунов
        0
        Сегодня, 07:50
        Цитата: Kotofeich
        Это была воскресная передача "С добрым утром"

        Да, там фиксированного голосового приветствия не было. Иногда говорили "С добрым утром, дорогие друзья", иногда "С добрым утром, дорогие радиослушатели", иногда "С добрым утром, дорогие товарищи"
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 07:27
    Сколько бы ударов не ганостли, всё равно мало.
    1. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      +1
      Сегодня, 07:55
      Цитата: pudelartemon
      Сколько бы ударов не ганостли, всё равно мало.

      Согласен.
      Ни в коем случае не указывая нашей армии что и как ей делать - в качестве личного мнения считаю, что удар возмездия должен быть страшен. В мировой истории войн и конфликтов он и был обычно страшен. Пятикратно, десятикратно, а иногда и стократно! Потому что суть удара возмездия не в кулачках "ты меня - я тебя", а в настолько ужасной ответной реакции на причиненное зло - что враг в следующий раз должен под себя ходить от ужаса только от одной мысли совершить еще что-то подобное...
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 08:04
        суть удара возмездия не в кулачках "ты меня - я тебя", а в настолько ужасной ответной реакции на причиненное зло - что враг в следующий раз должен под себя ходить от ужаса только от одной мысли совершить еще что-то подобное...

        Ваши бы слова да в уши нашему глав.кому и МО.
  3. Dimitrios Panagiotou Звание
    Dimitrios Panagiotou
    0
    Сегодня, 08:20
    Apparently again no railway and road network was hit.I can't understand why transport hubs in West Ukraine remain untouched allowing arms supplies to reach frontline.