Российские войска в ночь на 27 июня нанесли серию ударов по объектам противника от Харьковской и Киевской областей до ивано-франковской Коломыи
12
В течение ночи российские войска нанесли удары по объектам ВСУ в тыловых его районах. Известно о значительном числе прилётов в Хмельницкой области. Вновь атакована инфраструктура военного аэродрома в Староконстантинове, где продолжает уничтожаться всё то, что может поспособствовать принятию и обслуживанию истребителей F-16 от стран НАТО.
Украинские медиа пишут о взрывах в Одесской области. По некоторым данным, поражены склады ГСМ, использовавшиеся в военных целях. В частности, приходят известия о взрывах в районе Лебедевки.
После взлёта МиГ-31К – носителя «Кинжалов» - взрывы прогремели на объектах в Киевской области. По некоторым данным, огневое поражение нанесено промышленным мощностям сферы ВПК киевского режима, а также пусковым установкам ЗРК зарубежного производства.
В Ивано-Франковской области в ночь на 27 июня тоже было громко. Известно о попаданиях по объектам в городе Коломыя. Информация о том, какие именно цели были поражены, уточняется.
Кроме того, нанесены были удары и по военным объектам в Харьковской области, где отработали как дроны-«камикадзе», так и пилотируемая авиация. В частности, поражены цели в районе Волчанска и к северу от Харькова.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация