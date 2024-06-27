Президент Боливии заявил о подавлении попытки военного переворота в стране
В Боливии властями и правоохранителями подавлена попытка военного переворота. Как уже сообщало «Военное обозрение», переворот пытался осуществить генерал Хуан Хосе Сунига, который, используя отряды военных и специальные средства, накануне смог захватить несколько админзданий в юридической столице страны Сукре. При этом Сунига твердил о том, что «стране пора просыпаться, так как дальше так жить нельзя». Страна «проснулась», и попытка переворота в итоге была подавлена.
Президент Боливии Луис Арсе назвал действия генерала и вставших на его сторону военных «актом государственного терроризма».
При этом сообщается, что приказ о выводе своих подразделений из административных зданий столицы генерал Сунига отдал лично, когда стало ясно, что он не может заручиться поддержкой ни большинства боливийцев, ни многими лидерами зарубежных стран, включая соседей по Латинской Америке.
Действующий президент страны Арсе поблагодарил боливийский народ, заявив о том, что настоящее народовластие в стране проявило себя должным образом. При этом в ряде зарубежных СМИ попытку переворота связали с «политическими трениями между действующим президентом и президентом бывшим – Эво Моралесом».
Есть и другая версия событий в Боливии. Связана она с тем, что в стране находится крупное месторождение лития. Сегодня этот элемент является одним из ключевых для построения высокотехнологичных производств. При этом действующие власти Боливии неоднократно отмечали свою поддержку России и заинтересованность в совместных экономических проектах с нашей страной. В связи с этим отдельные эксперты, в том числе в РФ, высказывают соображения о том, что попытаться сменить власть в стране хотели те силы, которые, мягко говоря, не в восторге от такого сотрудничества, включая высокотехнологичный кластер энергетики.
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