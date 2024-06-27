Президент Боливии заявил о подавлении попытки военного переворота в стране

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Президент Боливии заявил о подавлении попытки военного переворота в стране

В Боливии властями и правоохранителями подавлена попытка военного переворота. Как уже сообщало «Военное обозрение», переворот пытался осуществить генерал Хуан Хосе Сунига, который, используя отряды военных и специальные средства, накануне смог захватить несколько админзданий в юридической столице страны Сукре. При этом Сунига твердил о том, что «стране пора просыпаться, так как дальше так жить нельзя». Страна «проснулась», и попытка переворота в итоге была подавлена.

Президент Боливии Луис Арсе назвал действия генерала и вставших на его сторону военных «актом государственного терроризма».



При этом сообщается, что приказ о выводе своих подразделений из административных зданий столицы генерал Сунига отдал лично, когда стало ясно, что он не может заручиться поддержкой ни большинства боливийцев, ни многими лидерами зарубежных стран, включая соседей по Латинской Америке.

Действующий президент страны Арсе поблагодарил боливийский народ, заявив о том, что настоящее народовластие в стране проявило себя должным образом. При этом в ряде зарубежных СМИ попытку переворота связали с «политическими трениями между действующим президентом и президентом бывшим – Эво Моралесом».

Есть и другая версия событий в Боливии. Связана она с тем, что в стране находится крупное месторождение лития. Сегодня этот элемент является одним из ключевых для построения высокотехнологичных производств. При этом действующие власти Боливии неоднократно отмечали свою поддержку России и заинтересованность в совместных экономических проектах с нашей страной. В связи с этим отдельные эксперты, в том числе в РФ, высказывают соображения о том, что попытаться сменить власть в стране хотели те силы, которые, мягко говоря, не в восторге от такого сотрудничества, включая высокотехнологичный кластер энергетики.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 06:54
    «Президент Боливии заявил о подавлении попытки военного переворота в стране» —

    Перевернуться не удалось ...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 08:00
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Президент Боливии заявил о подавлении попытки военного переворота в стране» —

      Перевернуться не удалось ...

      Кое у кого в Боливии жизнь перевернуть на 180° winked
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +6
    Сегодня, 07:02
    попытаться сменить власть в стране хотели те силы, которые, мягко говоря, не в восторге от такого сотрудничества, включая высокотехнологичный кластер энергетики.попытаться сменить власть в стране хотели те силы, которые, мягко говоря, не в восторге от такого сотрудничества, включая высокотехнологичный кластер энергетики.

    А давайте открытым текстом. Явно США постарались. Ну, хоть генерал сообразил, что людей зазря нечего класть.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +3
      Сегодня, 07:15
      Не думаю ,что США. Если бы были они , поверьте уж, там было бы море крови и лозунги о демократии.
    2. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      +3
      Сегодня, 07:35
      Цитата: Егоза
      А давайте открытым текстом. Явно США постарались.


      Плохо как то они подготовились тогда… обычно перед такими событиями, грамотно работают интеллектуальные центры (ЦРУ и прочие организации), подготавливают общественное мнение, подкупают элиту + выражают внешнюю поддержку, весь Запад.

      А тут совершенно другая картина, такое впечатление что это разборки внутренних кланов за власть и денежные потоки.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:04
    Есть ещё один вариант причин переворота,Боливия предложила Аргентинскому Терминатору использовать её газотрубопроводную систему для экспорта газа с газонефтяного сланцевого месторождения ( Дохлая корова)в Аргентине.А это серьёзный удар по американскому СПГ в Латинской Америке.Байден сейчас просто исдевается над Европой с поставками,дошло до того что мы в мае больше газа поставили в Европу в мае.В Техасе опять цены на споте газа ушли в минуса.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 07:25
    А нам всё равно....................
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 07:49
      Че эта? Как говорят головы говорящие типа умные, Боливия это прям сплошной литий самый самый в мире. Тогда парадокс. Если Боливия это самый большой кусок лития на планете, то почему там силы коварные англосаксонские организуют переворот силами одного генерала с батальоном, а не большую военную спецоперацию как вот у нас тут? Эти же говорящие головы про ресурсы в нашем случае тоже озвучивают.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 07:27
    А по телеку утром показали что он все же захватил власть! Хотя нам то какая разница, это где то там, куда очень дорого
    1. Сергей Т19 Звание
      Сергей Т19
      +1
      Сегодня, 07:39
      Нет не все равно, у них есть крупные запасы лития.
    2. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      0
      Сегодня, 07:49
      Этот генерал уже арестован.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 07:31
    Есть и другая версия событий в Боливии. Связана она с тем, что в стране находится крупное месторождение лития
    Вот это все и объясняет wink