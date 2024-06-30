Из искры разгорится пламя... Как зарождается война Израиля и Ливана («Хезболлы»)

Договориться невозможно

Что может быть в ближайшем будущем?

«Если Израиль хочет вести тотальную войну, мы готовы к ней».

Продолжение следует

«Мое послание канадцам было ясным с самого начала кризиса на Ближнем Востоке: сейчас не время для поездок в Ливан. Канадцам, которые в настоящее время находятся в Ливане, пора уезжать, пока доступны коммерческие рейсы».

«Кипрское правительство должно быть предупреждено, что открытие кипрских аэропортов и баз для нападения израильского врага на Ливан означает, что кипрское правительство стало частью войны, и сопротивление («Хезболла») будет рассматривать это как часть войны».