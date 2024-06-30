Из искры разгорится пламя... Как зарождается война Израиля и Ливана («Хезболлы»)
Сейчас много пишут и говорят о дальнобойных ракетах, которые поставлены Киеву и используются ВСУ для нанесения ударов по мирным объектам в глубоком тылу наших войск или вообще вне территории СВО. Мы наблюдаем явное стремление Запада во главе с США расширить конфликт.
Причем информация об ударах по городам России тщательно фильтруется и выглядит в западных СМИ совершенно не так, как это было на самом деле. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно почитать о резонансном ударе по пляжу в Севастополе. Оказывается, удара по пляжу не было. Туда якобы прилетели обломки сбитых ракет и ракет ПВО... Думаю, даже этого достаточно.
Но есть у Вашингтона полностью противоположная головная боль. Не расширить конфликт, а попытаться его заморозить или даже ликвидировать. Американские политики всеми способами пытаются решить эту проблему, но получается это у них крайне плохо. Опять «консультации, телефонные звонки» и прочее.
Даже изменение ситуации на Востоке после визита президента Путина отошло на второй план. Там ситуация изменилась, но пока не накалилась до предела. США понимают, что мир постепенно уходит от США. Что в условиях приближающихся выборов для Вашингтона очень тревожно.
Наверное, внимательные читатели уже поняли, что речь сегодня пойдет о другой войне, которая может начаться прямо сейчас, в момент написания этого материала или когда вы его читаете. Я имею в виду нападение Израиля на «Хезболлу», т. е. фактически на Ливан и с некоторой натяжкой на Иран.
Ситуация действительно крайне напряжена. Не побоюсь высказать мнение о том, что напряжение там даже жестче, чем у нас в зоне СВО. И ЦАХАЛ и «Хезболла» могут начать войну буквально в течение нескольких часов. Т. е. все средства, необходимые для этого, уже в районах сосредоточения. С обеих сторон.
Не надо думать, что государство Израиль всегда оснащено лучше негосударственного военного формирования, коим является «Хезболла». Это совсем не так. Достаточно напомнить, что, по данным компетентных источников из ведущих стран, именно «Хезболла» является самой хорошо вооруженной негосударственной структурой в мире.
Договориться невозможно
Сегодня отношения Тель-Авива и «Хезболлы» очень напоминают отношения Москвы и Киева буквально полугодовой давности. Обе стороны заявляют о своем желании мира, но выдвигают условия, заведомо неприемлемые противоположной стороне. При этом Израиль напрочь отказывается вести какие-либо переговоры с «Хезболлой». Пресловутый принцип «с террористами переговоров не ведем».
Что же требуют участники? Почему их требования невыполнимы для противоположной стороны?
Начну с парадоксального заявления. Война между Израилем и «Хезболлой» идет уже как минимум восемь месяцев. Обе стороны находятся в режиме повышенной боевой готовности, активно готовят резервы, сосредотачивают на границе вооружение.
Фактически сразу после 7 октября 2023 года, когда Израиль начал операцию против «Хамас», «Хезболла» заявила о своей поддержке народа Палестины и ХАМАС. Вот с тех пор и началась «вялотекущая фаза» войны Израиля и Ливана (на котором и лежит ответственность за действия «Хезболлы»). Практически ежедневные обстрелы друг друга. Т. е. сегодня уже невозможно определить, кто первый начал, кто прав, а кто виноват…
Итак, что требует Израиль?
Прежде всего, прекращение огня по территории страны. Что вполне выполнимо, если договорятся обе стороны. А вот дальше...
Израильтяне вспомнили о резолюции Совбеза ООН номер 1701 от 2006 года. Принята она была для прекращения ливано-израильской войны. Суть резолюции проста. Огонь прекратить, вооруженные формирования разоружить (включая «Хезболлу»), войска развести на безопасное расстояние.
Понятно, что шииты согласны прекратить огонь. Но лишь тогда, когда израильтяне прекратят операцию в секторе Газа. Разговоры о каком-то разоружении даже не ведутся.
Вот тут-то и собака зарыта.
Тель-Авив многократно заявлял о своих целях. Одна из которых – это возвращение всех заложников живыми или мертвыми. Понятно, что это возможно только при установке полного контроля над сектором Газа. Израильский премьер, основываясь именно на этом тезисе, выдвигает свою версию событий. Именно ХАМАС противится остановке операции, не отдает Газу, значит – противится. Вот такая логика.
Вот такой расклад.
А если добавить то, о чем я писал выше, т. е. отсутствие коммуникации между сторонами, за исключением представителей США и Франции, то ситуация становится тупиковой. Обе стороны отступать не собираются.
Что может быть в ближайшем будущем?
Итак, американцы и французы, как посредники, терпят фиаско. Уговоры и угрозы на стороны не действуют. Нетаньяху прекрасно понимает, что США не могут бросить в беде ближайшего союзника. Имидж США и так слишком подмочен сегодня, а отказ от помощи еврейскому государству окончательно дискредитирует президента и правительство США.
У Байдена просто нет другого выхода, как остановить разгорающуюся войну. Украина, Северная Корея, Тайвань и Израиль… Даже при огромных возможностях Соединенных Штатов американцы просто не вытянут такую нагрузку. Значит – опять гражданам США придется затягивать пояса. Что в нынешней ситуации равнозначно полной потере власти демократической партией.
С другой стороны, «Хезболла» не скрывает, что имеет хорошие связи с Ираном. Значит, рассчитывать на истощение вооружений этой организацией, как это случилось с ракетами ХАМАС, не стоит.
Кто-то сомневается, что в той ситуации, которая существует сегодня в мире, военная помощь Ирана «Хезболле» может стать решающим фактором победы для шиитов?
В одиночку Израиль вряд ли выстоит против Ирана. Значит – под угрозой сама государственность этой страны. Не сомневаюсь, что в арабском мире найдется много желающих уничтожить еврейское государство.
А кому это нужно? Кто-то из сильных мира сего в этом заинтересован?
Никто! Но слушать чужие советы в Тегеране будут только из Москвы и Пекина. Остальные статисты…
Это недавнее заявление замгенсека «Хезболлы» Наима Кассема. Не думаю, что этот руководитель группировки сказал это просто так, без соответствующих согласований с заинтересованными лицами, в том числе и в Тегеране. Американцы слишком много натворили дел, чтобы руководство Ирана об этом забыло.
Итак, война или...
Сейчас выскажу очень непопулярное мнение. Увы, даже тот факт, что в последние четыре месяца США серьезно уменьшили помощь Израилю, срывают сроки поставок и прочее, не сильно сказался на военной мощи этого государства. Израильский премьер откровенно издевается над Байденом за эти действия.
Байден просто потому, что внутри США война Израиля гораздо более политизирована, чем, к примеру, война на Украине, вынужден поддерживать воинственную риторику в отношении Ливана.
Парадокс? С одной стороны, воинственная риторика, с другой – приостановка поставок. И как в такой ситуации можно остановить войну?
Просить китайского или российского лидеров «надавить» на Тегеран? Заставить лидеров противоборствующих сторон сесть за стол переговоров? Вступить в войну на стороне Израиля? Ввести очередные санкции против Ирана и Ливана? Закрыть глаза на вполне возможное использование Тель-Авивом ядерного оружия?
А кто гарантирует, что в ответ из Тегерана не прилетит точно такое же? Официально-то такого вооружения нет ни тут ни там…
Израильское правительство само влезло в капкан. Причем в тот, который был приготовлен им же для арабов. Понятно, что премьер Нетаньяху решил сыграть в ту же игру, которая много раз проходила раньше. Нападение, захват и «давайте остановимся».
Сколько территорий Израиль отхватил у соседей за время своего существования таким образом?
Мир меняется. Сегодня практически еженедельно то в одном, то в другом вопросе страны вынуждены выступать на стороне Запада или на стороне России и Китая. И этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока мир опять не разделится. Останется Запад и вырастет Восток и Юг.
Тех, на кого США могут сегодня надавить, становится все меньше и меньше...
В той ситуации, в которой сегодня оказался Израиль, тех, кто может жить и действовать самостоятельно, больше. Даже страны, которые пока нейтральны, на самом деле поддерживают палестинцев. Нейтралитет сегодня стал антиизраильской позицией.
Продолжение следует
Говорить сегодня о том, что будет дальше, наверное, не стоит. Всегда остается надежда на то, что случится чудо и страшного не произойдет. Только вот факты свидетельствуют о другом.
Для примера приведу заявление правительства Канады:
Министр иностранных дел Мелани Джоли.
Ну и противоположная сторона. Немного другое заявление, но все прекрасно поняли, что оно касается всех соседей Израиля:
Глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла.
В целом я ожидаю дальнейшее ухудшение ситуации...
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