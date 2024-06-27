Глава государства призвал защищать российский флот на дальних подступах
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В ходе совещания по вопросам кораблестроения президент России затронул важную на сегодня тему защищённости кораблей флота и инфраструктуры.
Глава государства отметил высокую степень напряжённости геополитического плана. По словам Владимира Путина, всё чаще звучат угрозы со стороны глав недружественных стран и блоков.
Это навязчивая идея западных "элит" о нанесении России поражения на поле боя. Для этих целей в качестве своеобразного тарана продолжают использовать Украину. В частности, следуют атаки на корабли Черноморского флота, на базы ЧФ РФ.
Как известно, киевский режим использует для этого и безэкипажными морские катера, в том числе западного производства. Также есть случаи попыток осуществления ракетных ударов.
Владимир Путин указал на необходимость принятия соответствующих мер, включая контр меры в отношении противника.
Глава государства подчеркнул необходимость организации системы защиты флота, как он выразился, на дальних подступах.
Владимир Путин: "К вызовам такого характера необходимо относиться очень серьёзно".
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