Глава государства призвал защищать российский флот на дальних подступах

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Глава государства призвал защищать российский флот на дальних подступах

В ходе совещания по вопросам кораблестроения президент России затронул важную на сегодня тему защищённости кораблей флота и инфраструктуры.

Глава государства отметил высокую степень напряжённости геополитического плана. По словам Владимира Путина, всё чаще звучат угрозы со стороны глав недружественных стран и блоков.



Это навязчивая идея западных "элит" о нанесении России поражения на поле боя. Для этих целей в качестве своеобразного тарана продолжают использовать Украину. В частности, следуют атаки на корабли Черноморского флота, на базы ЧФ РФ.

Как известно, киевский режим использует для этого и безэкипажными морские катера, в том числе западного производства. Также есть случаи попыток осуществления ракетных ударов.

Владимир Путин указал на необходимость принятия соответствующих мер, включая контр меры в отношении противника.

Глава государства подчеркнул необходимость организации системы защиты флота, как он выразился, на дальних подступах.

Владимир Путин: "К вызовам такого характера необходимо относиться очень серьёзно".
36 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +9
    Сегодня, 07:48
    belay Прозрел,наконец? am Да,коротко,но достал своим бездействием в край
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 07:54
      В смысле? Может ему кто то из помощников подкинул в этот раз не выжимку из дум философа Ильина, а философство из Альфреда Тайера Мэхэна.
      Только от подобного мне кажется в голове такой винегрет будет, что мама не горюй.
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +1
        Сегодня, 08:16
        Нас будут снова бояться, когда размеры (флота) достигнут прежних... как в этом случае:
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 08:18
          Нифига себе! Спасибо, я сохраню. Вот же сильны деды были!
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 08:00
      Пишут что он пообещал что до конца 2024 года ВМФ типа получит около 40 кораблей ......
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        -1
        Сегодня, 08:02
        Вот блин, интернет чёртов всё помнит. Вот поэтому нужен посконный русский инет, чтобы крамолы не допускать!
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          -1
          Сегодня, 08:18
          Тут одно из двух.Либо его подставляют подобным,либо уже пришла старость.С соответствующим выводом,хотя этого не будет
      2. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        +2
        Сегодня, 08:07
        Так и будет. Но в это число входят и корабли (катера) малого водоизмещения.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 08:09
          А, это какие то новые 40 кораблей? Ну тогда норм. Просто похожий заголовок новости был и в 2021 году. Видимо это такие партии в 40 кораблей у нас. Молодцы, так держать!
          1. Sergej1972 Звание
            Sergej1972
            +2
            Сегодня, 08:12
            Так это и есть средняя цифра ежегодной сдачи за последние годы. Хотя там, строго говоря, не только корабли, надводные и подводные, но и различного рода вспомогательные суда, буксиры, патрульные катера и т.д.
        2. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 08:09
          Ну тогда получается что нам опять сообщили немного завуалированную информацию, ибо Вы же понимаете, что вопрос то - а сколько там больших кораблей будет а не катеров и прочих мелких посудин.....
      3. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +3
        Сегодня, 08:12
        Цитата: Nexcom
        Пишут что он пообещал что до конца 2024 года ВМФ типа получит около 40 кораблей

        Из которых боевыми будут: 1 РПКСН, 1 Ясень, 1 Варшавянкf 1 Ладf и 1 корвет, 4 ракетных катера 20800, то есть 9 плюс одно патрульное недоразумение 20160. Итого 10, откуда 40? Это если считать с кораблями, которые выходят из ремонта и плавсредствами по резиновую надувную лодку включительно, видимо
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 08:17
          Вот пруф. За что купил - за то и продаю.

          Путин: Военно-морской флот России получит более 40 кораблей в 2024 году

          До конца 2024 года российские судостроители передадут МО РФ более 40 кораблей. Об этом в ходе профильного совещания в Кремле сообщил президент России Владимир Путин.

          Как отметил глава государства, в 2022 году военным предали 24 новых корабля, годом позже – уже 33. Кроме новых судов, военно-морской флот России оснащается современными видами оружия, техника ремонтируется и претерпевает глубокую модернизацию.

          https://www.kp.ru/online/news/5872613/

          зы Судя по его сообщению у нас скоро адская армада будет а не ВМФ..... Амеры сядут тихо в уголок и начнут горько плакать.

          Это если считать с кораблями, которые выходят из ремонта и плавсредствами по резиновую надувную лодку включительно, видимо

          Ну наверно если спасательные круги с жилетами тоже посчитать....
        2. Василий_Островский Звание
          Василий_Островский
          +1
          Сегодня, 08:20
          Вы не посчитали еще +10500 Ял-6, то есть шестивесельный ял, водоизмещением ну очень много, и берет до 12 человек...
        3. Mедвежонок Звание
          Mедвежонок
          +1
          Сегодня, 08:21
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Это если считать с кораблями, которые выходят из ремонта и плавсредствами по резиновую надувную лодку включительно, видимо


          Понтон – это тоже корабль. Оно плавает? Оно плавает. Экипаж там? Да, два человека. Даже капитана можно назначить. Судно введено в эксплуатацию? Поданный. План был составлен, медали, цветы и речи.
  2. A17ttt
    A17ttt
    +2
    Сегодня, 07:54
    Глава государства подчеркнул необходимость организации системы защиты флота, как он выразился, на дальних подступах.

    лучше бы он развернул свой тезис - на дальних подступах.

    ведь я так понимаю, что проведение спарринга (СВО) в виде состязаний боксера и биатлониста - это его задумка. ведь как помнится он формирует весь тренд действий на вызовы.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:00
      Цитата: A17ttt
      лучше бы он развернул свой тезис - на дальних подступах.

      Меньше слов, больше дела. Тогда толк будет.
  3. U-58 Звание
    U-58
    +3
    Сегодня, 07:55
    Неясно, какие силы и средства нужны для поставленной задачи.
    Если корабельные, то это огромные затраты и большое время на реализацию.
    Если средсва авиации (и космического сегмента) и РЭБ, то это больше научно- техническая проблема, которая потребует значительных проработок, но меньших производственно- экономических затрат.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +5
      Сегодня, 07:58
      Это его фишка, озвучить разное громкое, вспомните всякие там "стратегии 2020", "майские указы" и прочие прожекты, чтобы потом на совещании получить "ну не фартануло".
  4. Романенко Звание
    Романенко
    +3
    Сегодня, 07:55
    Как известно, киевский режим использует для этого и безэкипажными морские катера, в том числе западного производства.

    Эти катера все западного производства, просто часть из них собирается из машинокомплектов и отдельных узлов собственного производства на хохлоине, а начинка вся партнерская, и сопровождение, включая целеуказание исключительно от любящих нас ЕвроГейцев и Пин-До-сов
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:58
    Призвал... как то это размыто.
    В данном вопросе даже хорошие пинки не всегда помогают, увы.
    Вопрос... какие меры в данном вопросе самые действенный были, есть и будут??? soldier
  6. Старший матрос Звание
    Старший матрос
    +3
    Сегодня, 07:58
    Блин, кто вам пишет заголовки?
    Кто кого должен защищать?!!
  7. Jovanni Звание
    Jovanni
    +2
    Сегодня, 07:59
    Это как жэшь сделать? Особенно учитывая что поганый беспилотник, который целеуказание дает, сбить боимся. А вдруг чё...
  8. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 08:01
    на дальних подступах.
    ...во млин...ну и как делы продвигаются на дальних мостах бандерлянда по которым смерть идёт как из рога изобилия.....а ...понятно...средств для пальбы по сараям с наркоманами стало не хватать....когда уж наконец поймёт немудрое командование что транспортную инфраструктуру противника надо разрушать ...а не пулять в сараи с наркоманами
  9. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    +2
    Сегодня, 08:01
    Да неужели? Только сейчас? Указал на необходимость принятия соответсвующих мер....ну сейчас всё заработает)))
  10. Stas157 Звание
    Stas157
    +4
    Сегодня, 08:01
    Не совсем понял, о чем речь.
    На ближних подступах - не получилось, как я понимаю. Теперь будет на дальних защищать? И каким образом?
  11. ALARI Звание
    ALARI
    +5
    Сегодня, 08:02
    Нужен оказывается флот чтобы защищать флот! Однако!
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 08:09
      Нужен оказывается флот чтобы защищать флот!
      не просто флот...а дальний флот.. СПС .твой коммент поднял настроение .. после Севаса оно в упадке
  12. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 08:07
    К сожалению в последнее время наметилась тенденция полной противоположности между словами президента РФ и его фактическими действиями. Меня всегда удивляет его фраза, "нам нужно, нам необходимо", хочется спросить кому "нам"? Нам тем которые трясут ягодицами на премии музТВ, или тем нам которые за 70 тыс.руб. покупают гражданство РФ.
  13. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    +1
    Сегодня, 08:08
    Это формулировка журналистов, что президент призвал. Он дал прямые указания.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 08:20
      Если бы ещё его "прямые указания" исполнялись, ему бы цены не было.
  14. Колобочек Звание
    Колобочек
    0
    Сегодня, 08:12
    А кого призвал то? Царя морского отвечающего за дальние подступы? Заклинание морское произнес и он призвался? wink
  15. oleg Pesotsky Звание
    oleg Pesotsky
    0
    Сегодня, 08:12
    Читаешь такое и как то не по себе становиться. На третий год войны власть наконец-то прозрела и стала требовать то что надо было делать на третий месяц войны. Да и зная методы работы а так же повальную безответсвенность все эти здравые в общем мысли могут оказаться не более чем пустое сотрясание воздуха.
  16. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 08:15
    Призывы улучшить, ускорить и углубить действуют на публику, но другого эффекта вряд ли имеют.
  17. Апис1962 Звание
    Апис1962
    0
    Сегодня, 08:16
    Всегда считал, что флот должен защищать государство, народ. А оказалось наоборот. Хотя доля разумного в посыле президента есть: нельзя ударные корабли посылать выполнять не свойственные им функции, например прикрывать нечто от атак с воздуха.
  18. wladomir Звание
    wladomir
    0
    Сегодня, 08:18
    Да ужжж.... Правильные вещи говорить наш президент умеет, особенно на разного рода форумах. Еще бы действия правильные и решительные в войне с НАТО мы бы увидели для достижения поставленных целей.