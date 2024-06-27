Минобороны РФ: ночью средства ПВО отразили атаки ВСУ беспилотниками в трех российских регионах

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Минобороны РФ: ночью средства ПВО отразили атаки ВСУ беспилотниками в трех российских регионах

На фоне нарастающих неудач на фронте террористический киевский режим старается усилить нанесение ударов в глубь территории России, в том числе по тем регионам, которые не имеют общей границы с Украиной. Для этого ВСУ используют беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия.

Министерство обороны РФ сообщает, что в течение минувшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны пресечены попытки киевского режима атаковать беспилотниками самолетного типа неназванные объекты в трех российских регионах. Силами ПВО ВС РФ были обнаружены и сбиты четыре БПЛА над территорией Тверской, два беспилотника над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей. О последствиях атаки ничего не сообщается.



Примечательно. что в последнее время противник предпринимает попытки атаковать территории в глубине России с помощью БПЛА в основном в ночное время. Видимо, так ВСУ рассчитывают снизить как минимум визуальное обнаружение дронов.Но это им не сильно помогает, наши зенитчики начеку круглое время суток. Ранее, в ночь на 26 июня два украинских БПЛА были сбиты над Смоленской областью.

Касательно нынешних ночных атак вражеских дронов. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщает в своем телеграм-канале, что около четырех часов утра 27 июня дежурные средства ПВО ВС РФ сбили один вражеский беспилотник в Конаковском муниципальном округе. На земле разрушений и пострадавших нет, на месте работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения обломков БПЛА.

Глава региона напоминает, что в Тверской области продолжает действовать запрет на использование БПЛА. При их обнаружении необходимо сообщать по телефону 112, в полицию по номеру 102 или в УФСБ РФ по Тверской области по телефону 8(4822) 32 13 61. Запрет на использование без разрешения властей дронов действует во многих регионах РФ, в основном приграничных с Украиной, но не только.

Намного сложнее обстановка в приграничной с Украиной Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале пишет, что накануне еще три села подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. Во всех случаях обошлось без пострадавших, незначительные повреждения получили нежилое строение, многоквартирный и частный дома. При этом сегодня с утра на всей территории Белгородской области объявлено о ракетной опасности, губернатор призывает людей спуститься в подвалы.

К сожалению, не обошлось без пострадавшего в селе Новая Таволжанка Белгородской области, где вчера в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина. Родственники доставили его в Шебекинскую ЦРБ. По информации врачей, у пострадавшего мелкие осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног. После обследования и оказания медицинской помощи он отпущен домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно, сообщает Гладков. Подобное на Белгородчине происходит каждый день.
7 комментариев
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  1. barclay Звание
    barclay
    +3
    Сегодня, 09:21
    Это уже превращается в рутину. Что характерно, такого масштаба атак ещё год назад не было.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 10:17
      Как-то странно их сбили что они попали в крышу цеха и трубопровод.
      Странность и в другом. Дроны маленькие, такие далеко не летают чтобы сделать еще и круг над целью.
      Искать надо лучше в тылу.
  2. Понаехавший Звание
    Понаехавший
    +1
    Сегодня, 09:37
    Год назад не было, точно. Но зато акцент сместили. Теперь отражение атаки это тема для заявления целого МО.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 09:54
    Сегодня ночью ВКС РФ был уничтожен крупный пункт временной дислокации 13 бригады НГУ в Липцах. ФАБ вездесущий good
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 09:56
    Под Тверью в АЭС метили.Конаково,Удомля,да и ядерный центр в Дубне,это там.Причем эта АЭС из числа современных..
  5. arhitroll Звание
    arhitroll
    +1
    Сегодня, 09:56
    А у нас на пляжах включают тревогу при полёте вражеских ракет?
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:22
    Очевидно, что силы ПВО в регионах прилегающих к ЗБД необходимо наращивать. Вводить если не полную, то значительно автоматизация во все важные сферы по контролю воздушного пространства, что б нивелировать атаки противника и не по сбивать своих...
    Во всем должен быть порядок, контроль, дисциплина!!! soldier