Минобороны РФ: ночью средства ПВО отразили атаки ВСУ беспилотниками в трех российских регионах
На фоне нарастающих неудач на фронте террористический киевский режим старается усилить нанесение ударов в глубь территории России, в том числе по тем регионам, которые не имеют общей границы с Украиной. Для этого ВСУ используют беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия.
Министерство обороны РФ сообщает, что в течение минувшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны пресечены попытки киевского режима атаковать беспилотниками самолетного типа неназванные объекты в трех российских регионах. Силами ПВО ВС РФ были обнаружены и сбиты четыре БПЛА над территорией Тверской, два беспилотника над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей. О последствиях атаки ничего не сообщается.
Примечательно. что в последнее время противник предпринимает попытки атаковать территории в глубине России с помощью БПЛА в основном в ночное время. Видимо, так ВСУ рассчитывают снизить как минимум визуальное обнаружение дронов.Но это им не сильно помогает, наши зенитчики начеку круглое время суток. Ранее, в ночь на 26 июня два украинских БПЛА были сбиты над Смоленской областью.
Касательно нынешних ночных атак вражеских дронов. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщает в своем телеграм-канале, что около четырех часов утра 27 июня дежурные средства ПВО ВС РФ сбили один вражеский беспилотник в Конаковском муниципальном округе. На земле разрушений и пострадавших нет, на месте работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения обломков БПЛА.
Глава региона напоминает, что в Тверской области продолжает действовать запрет на использование БПЛА. При их обнаружении необходимо сообщать по телефону 112, в полицию по номеру 102 или в УФСБ РФ по Тверской области по телефону 8(4822) 32 13 61. Запрет на использование без разрешения властей дронов действует во многих регионах РФ, в основном приграничных с Украиной, но не только.
Намного сложнее обстановка в приграничной с Украиной Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале пишет, что накануне еще три села подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников. Во всех случаях обошлось без пострадавших, незначительные повреждения получили нежилое строение, многоквартирный и частный дома. При этом сегодня с утра на всей территории Белгородской области объявлено о ракетной опасности, губернатор призывает людей спуститься в подвалы.
К сожалению, не обошлось без пострадавшего в селе Новая Таволжанка Белгородской области, где вчера в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина. Родственники доставили его в Шебекинскую ЦРБ. По информации врачей, у пострадавшего мелкие осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног. После обследования и оказания медицинской помощи он отпущен домой, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно, сообщает Гладков. Подобное на Белгородчине происходит каждый день.
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