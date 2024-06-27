Военный эксперт: командиры ВСУ имитируют контратаки на Харьковском участке фронта
Российская армия продолжает уничтожать и теснить противника практически по всей линии фронта. Наиболее тяжелая обстановка для ВСУ складывается на Донецком направлении и в Харьковской области, где основные бои продолжаются на севере — в районе города Волчанск, села Липцы и в самих этих населенных пунктах.
Известно, что Зеленский лично поставил задачи перед главкомом Александром Сырским и недавно назначенным командующим Объединенной группировкой ВСУ Андреем Гнатовым любой ценой добиться хоть какого-то успеха, в первую очередь на Харьковском направлении, до начала юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне. Это мероприятие, посвященное 75-й годовщине создания альянса, состоится в столице США с 9 по 11 июля 2024 года. Причем в западной прессе сообщается, что самого главу киевского режима на саммит могут даже не позвать. Не будет и никаких решений о скором принятии Украины в НАТО, о чем так грезит Зеленский.
Стоит отметить, что у собственных подчиненных Сырский и Гнатов получили прозвище «мясник» за полное равнодушие к жизням боевиков ВСУ. Причем оба этих генерала, тогда еще на предыдущих должностях, участвовали в планировании и командовании прошлогодним «контрнаступлением» ВСУ, которое, кроме как огромных потерь в живой силе и технике, украинской армии ничего не дало.
Теперь эти сильно непопулярные в войсках военачальники готовят новые «мясные штурмы» уже в Харьковщине и в ДНР. Однако, как выясняется, украинские командиры на передке не горят желанием ради амбиций высшего командования и киевских правителей вновь массово погибать от ударов российского оружия и гнать на убой своих солдат.
Военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что командиры ВСУ зачастую имитируют контратаки на Харьковском участке фронта, лишь докладывая наверх о контратаках в отчетах. О тактике обмана вышестоящего начальства украинскими офицерами Марочко написал в своем телеграм-канале. По его словам, случаи, когда ВСУ имитируют наступательные действия, отмечены в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое.
Причем подобная тактика по ряду факторов не связана с введением подразделений ВС РФ в заблуждение или другими тактическими приемами, направленными на достижение определенных военных целей, отметил эксперт. Он выразил уверенность, что эти действия носят вероятнее всего статистический характер.
При этом даже такой обман киевские власти пытаются использовать в своих интересах. Марочко предположил, что увеличение количества «виртуальных» наступлений ВСУ может преподноситься западным кураторам как положительная тенденция на отдельных участках фронта, в первую очередь на севере Харьковской области.
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