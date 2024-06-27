Бразильский геополитик связал попытку переворота в Боливии со стремлением страны войти в БРИКС

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Бразильский геополитик связал попытку переворота в Боливии со стремлением страны войти в БРИКС

Попытка государственного переворота в Боливии может быть связана с недавним заявлением президента этой страны Луиса Арсе о желании интегрировать ее в состав БРИКС. Об этом заявил бразильский геополитик Рафаэль Мачадо.

Как считает политолог, попытка переворота в Боливии представляет собой «превентивный удар», направленный на расширяющееся влияние России в Латинской Америке. Сейчас Россия пытается включить страны региона в проект многополярного мира, реализуемый, в том числе, и под эгидой БРИКС.



Мачадо отметил, что Россия еще и «милитаризует» свое международное партнерство, развивая военное и военно-техническое сотрудничество с целым рядом стран – от Белоруссии до Ирана и КНДР. Вероятно, далее будут более тесно развиваться военные связи и с Венесуэлой.

Естественно, что США опасаются наращивания военных связей России со странами Латинской Америки. Вашингтон стремится не допустить вовлечения в орбиту российского влияния других стран Латинской Америки, помимо Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Поэтому и была предпринята попытка смещения президента в Боливии.

Напомним, что в Боливии произошла попытка государственного переворота. Группа военнослужащих осадила правительственный дворец. Однако мятеж был подавлен. Возглавлявший его бывший командующий боливийской армией Хуан Хосе Сунига в настоящее время арестован, спецслужбы выясняют все обстоятельства подготовки попытки переворота и причастных к его организации лиц.
5 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:18
    Ладно, страны из той "песочницы" которую полосатики считали своей, взбрыкивают одно за другим!
    Чего стоит ожидать от полосатиков???
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 10:28
      Обычный военный переворот, организованный ЦРУ. yes
      Первый раз что ли? what
      США постоянно это делают, особенно в Латинской Америке.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 10:34
        Ну да, такое решение, вариант... как по ЦРУ шному учебнику.
        Именно так они прививают демократию и лУбовь к полосатии, давно и много где.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 10:21
    Задний двор штатов держится в управляемом хаосе, нам будет очень сложно там закрепиться. Хотя бы вспомнить как быстро поумирали президенты лояльные нам в той же Венесуэле, Бразилии и стран поменьше. Там всё напичкано цэрэушниками и держится на контроле
  3. НИКНН Звание
    НИКНН
    +1
    Сегодня, 10:22
    Возглавлявший его бывший командующий боливийской армией Хуан Хосе Сунига в настоящее время арестован, спецслужбы выясняют все обстоятельства подготовки попытки переворота и причастных к его организации лиц.
    Надеюсь выяснят. Судя по его детскому лепету (по телевизору показывали, чем он оправдывался), этот все расскажет даже без применения спец средств.