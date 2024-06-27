«Джо пять дней скрывается»: американский журналист высказался о странном исчезновении президента Байдена

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«Джо пять дней скрывается»: американский журналист высказался о странном исчезновении президента Байдена

Президент США Джо Байден более пяти дней не появляется на публике. Это странное «исчезновение» главы Белого дома прокомментировал американский журналист Шон Ханнити.

Обозреватель поставил под вопрос способность дальнейшего выполнения Байденом обязанностей главы государства. Ведь подобные «исчезновения» национального лидера лишь способствуют различным подозрениям и догадкам у американских граждан.

Джо уже 5 с лишним дней скрывается. Видимо, президент этой страны не в состоянии выполнять свои обязанности

- подчеркнул Ханнити.

При этом журналист напомнил, что Байден готовится к 90-минутным дебатам на CNN. По словам Ханнити, не менее 16 помощников и консультантов помогают президенту подготовиться к пробным дебатам. В программу подготовки входят упражнения на выносливость. Ханнити иронично отмечает, что Байдену придется простоять 90 минут. Видно, что для пожилого американского президента это не такая и простая задача.

Многие американцы считают, что Байдену придется принимать какие-то витамины для стимулирования памяти и работы мозга. Большинство наших зрителей верят, что на дебаты Байден придет под наркотиками с кофеином

- отметил американский журналист.

Несмотря на свой почтенный возраст и далеко не лучшее состояние здоровья, Байден не оставляет своего желания идти на второй срок. Ему предстоит выдержать конкуренцию с чуть более молодым, но куда более активным экс-президентом Дональдом Трампом. Несмотря на очень маленькую разницу в возрасте, Байден и Трамп смотрятся несопоставимо. Это очень беспокоит окружение действующего американского президента.
32 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:15
    Скат, что это все не важно... не получится.
    На тамошнее шоу, по любому, будет занимательно посмотреть.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 10:28
      Неуловимому Джо готовят двойника, для него главное не победить на дебатах, а просто выдержать не упасть и не сболтнуть про деда которого съели туземцы, там ведь не стульев не суфлеров не будет. Реально интересно будет посмотреть, не ради поглумиться над стариками, а понять куда скатилось США.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 10:31
        Как версия... не моя, просто часто повторяют, что грядет подмена старины Джо на... а вот тут вариантов не так много, но самый козырный, на Обама маму wink
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +1
          Сегодня, 10:33
          Есть такая тема, если старец Джо не дотянет до выборов демократы Мишель Обаму выдвинут, недаром афроамериканец его со сцены убирал, это символично, поляну расчищал для жены.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 10:39
            При всем, при том, что за тамошние делами, особо не слежу, уж на Обаму и его Обама маму, насмотрелся....
            Старина Джо и так держался как мог... или как его смогли, но ведь видно, что старина устал, конкретно, совсем...
            Предсттящая рокировка ни у кого удивления не вызовет, хотя по варианту подмены, там какая то возня будет, обязательно. В общем, их дела..
            Нам только издали посмотреть.
            1. Silver99 Звание
              Silver99
              +1
              Сегодня, 10:42
              Согласен, у республиканцев скамейка запасных посерьезней и подлинней будет, но при любом раскладе заварушка там будет ни те ни другие не признают итоги выборов, а еще если Трампа приземлят на кичу или завалят то республиканские штаты выйдут из подчинения Вашингтона, скучно точно не будет.
    2. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 10:45
      Сейчас его, видимо накачивают, чтобы до дебатов дотянул, а потом будет забота, чтобы старикашка дух не испустил от напряга.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:16
    Тhe Hill опубликовал " адреса " двух букмекерских контор.Одна принимает ставки на события на дебатах ,другая контора на внешний вид.Можно стать миллионером!!!
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 10:40
      в каком раунде ляжет? или херню начнёт нести и искать кому пожамкать?
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 10:45
        Цитата: rosomaha
        и искать кому пожамкать?

        главное что бы трампа за причинное место не схватил перепутав с чем то
  3. Аргон Звание
    Аргон
    +1
    Сегодня, 10:18
    А что, Джо теперь не самоходный?
    Печалька.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 10:28
      Цитата: Аргон
      А что, Джо теперь не самоходный?

      нет, теперь он стоячий
  4. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 10:18
    Джо уже 5 с лишним дней скрывается

    Скорее всего проходит курс приведения во вменяемость в клинических условиях с целью провести дебаты без оговорок , падений , метеоризма и потери ориентации .
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +4
      Сегодня, 10:24
      Пффф... там только таксидермист может помочь.
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        0
        Сегодня, 10:43
        Современная фармацевтика ещё не может всякого излечить , но всякого может привести в товарный вид на то или иное время
  5. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 10:21
    «Джо пять дней скрывается»: американский журналист высказался о странном исчезновении президента Байдена

    Словил дзен и ушёл разговаривать с духами? what fellow lol
  6. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    +1
    Сегодня, 10:23
    Президент США Джо Байден более пяти дней не появляется на публике.

    Президент работает с документами.
    © времена Бориса, панимаииишь, Николаевича. laughing
  7. Комментарий был удален.
  8. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 10:24
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    «Джо пять дней скрывается»: американский журналист высказался о странном исчезновении президента Байдена

    от желания американцев из всего сделать шоу уже немного подташнивает
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:24
    Ставлю на победу Байдена - Робокопа,ему надо только простоять 90 минут.Ринг находится в СNN ,такого судейства Америка ни когда больше не увидит.ВАДА отдыхает.Мой сценарий, у Трампа будет всего 10% времени " владения мячём".У Байдена 90% из которых 10% он будет активен.А за остальные 80 % ему присудят победу по очкам.
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:25
    «Джо пять дней скрывается» —

    — Неуловимый Джо ...
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 10:41
      Джо - крепкий старик! В качалке искали?
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 10:27
    Джо пять дней скрывается
    тренируется стоять самостоятельно пару часов, у них сегодня соревнования среди дедулек
  12. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 10:30
    Батарейки меняли, перфокарты..
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:31
    Я 90 минут на трибуне без закуски не простою,упаду. drinks
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 10:38
      Цитата: tralflot1832
      Я 90 минут на трибуне без закуски не простою,упаду.

      Ну, не надо на себя наговаривать! Еще как простоите, главное чтобы было чем горло промочить! hi А Джо никак табуреточку приспособить не могут, крутится все время, руки духам пожимает! Шаманы там возле него камлают, чтобы кто из духов ему по шее не дал!! wassat
  14. rotfuks Звание
    rotfuks
    +1
    Сегодня, 10:34
    может самоходному Джо с поддержкой медикаментами переборщили? И сейчас бедного старика выводят изь медикаментозной комы......
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 10:38
      скорее швабру в анус запихивают, что бы стоял ровно на сцене, швабру к полу прибьют
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        0
        Сегодня, 10:45
        Василенко Владимир
        (Владимир Иванович Василенко)
        0
        Сегодня, 10:38
        Новый
        скорее швабру в анус запихивают, что бы стоял ровно на сцене, швабру к полу прибьют
        к верней части "швабры" бестолковку скотчем примотают, чтобы не падала, и чтобы одним взглядом мог убить)).. wink
    2. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 10:46
      rotfuks
      (Иванов Иван)
      +1
      Сегодня, 10:34
      Новый
      может самоходному Джо с поддержкой медикаментами переборщили? И сейчас бедного старика выводят изь медикаментозной комы....
      Походу, самоходка из неё и не выходила, последние десять лет.
  15. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 10:42
    Цитата: Аргон
    Джо теперь не самоходный?

    он на пердокартах...шоб его икота разорвала
  16. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:43

    При этом журналист напомнил, что Байден готовится к 90-минутным дебатам на CNN.
    строевой занимается, по трапам ... упал-отжался 300 раз, бег на пятерочку с рельефом, да с грузом за плечами... laughing
  17. Nosferatu Звание
    Nosferatu
    0
    Сегодня, 10:44
    В новостях проскакивало что он на какой-то военной базе. Подозреваю что бравые сержанты тренируют его стоять 90 минут, а перед самими дебатами обдолбают боевой химией.