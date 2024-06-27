«Джо пять дней скрывается»: американский журналист высказался о странном исчезновении президента Байдена
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Президент США Джо Байден более пяти дней не появляется на публике. Это странное «исчезновение» главы Белого дома прокомментировал американский журналист Шон Ханнити.
Обозреватель поставил под вопрос способность дальнейшего выполнения Байденом обязанностей главы государства. Ведь подобные «исчезновения» национального лидера лишь способствуют различным подозрениям и догадкам у американских граждан.
Джо уже 5 с лишним дней скрывается. Видимо, президент этой страны не в состоянии выполнять свои обязанности
- подчеркнул Ханнити.
При этом журналист напомнил, что Байден готовится к 90-минутным дебатам на CNN. По словам Ханнити, не менее 16 помощников и консультантов помогают президенту подготовиться к пробным дебатам. В программу подготовки входят упражнения на выносливость. Ханнити иронично отмечает, что Байдену придется простоять 90 минут. Видно, что для пожилого американского президента это не такая и простая задача.
Многие американцы считают, что Байдену придется принимать какие-то витамины для стимулирования памяти и работы мозга. Большинство наших зрителей верят, что на дебаты Байден придет под наркотиками с кофеином
- отметил американский журналист.
Несмотря на свой почтенный возраст и далеко не лучшее состояние здоровья, Байден не оставляет своего желания идти на второй срок. Ему предстоит выдержать конкуренцию с чуть более молодым, но куда более активным экс-президентом Дональдом Трампом. Несмотря на очень маленькую разницу в возрасте, Байден и Трамп смотрятся несопоставимо. Это очень беспокоит окружение действующего американского президента.
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