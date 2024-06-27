«Это акт войны со стороны США»: Кеннеди-младший прокомментировал обстрел пляжа в Севастополе
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Обстрел пляжа в Севастополе ракетами американского производства ATACMS вызвал возмущение даже у многих западных политиков. Свое мнение по данному поводу высказал и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
По мнению политика, подобные действия являются ничем иным как актом терроризма и войны, направленным против мирных российских граждан. Ведь никаких военных целей на пляже не было и быть не могло.
Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц
- сделал однозначный вывод Кеннеди-младший.
По утверждению кандидата в президенты США, ракетная установка наводится на цель системой, которой могут управлять только американские военнослужащие. И эта установка выпустила пять ракет в сторону Крыма, после чего кассетными суббоеприпасами были убиты и ранены гражданские лица, в том числе дети.
Кеннеди-младший заявил, что правом на объявление войны какой-либо стране в США обладает только конгресс. Кандидат в президенты США потребовал от конгрессменов пресечь безумные действия «ястребов» из окружения главы Белого дома Джо Байдена, который в силу возраста и ослабленного здоровья явно не может в полном объеме контролировать ситуацию.
Напомним, что 23 июня по Севастополю был нанесен удар пятью ракетами американского производства ATACMS. Ракеты были снаряжены кассетными боевыми частями. Одна из них разорвалась над севастопольским пляжем. В результате атаки погибли 4 человека, включая 2 детей, более 150 человек получили ранения различной степени тяжести. Это – очередной вопиющий акт терроризма со стороны киевского режима, совершенный при прямом соучастии США.
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