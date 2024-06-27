«Это акт войны со стороны США»: Кеннеди-младший прокомментировал обстрел пляжа в Севастополе

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«Это акт войны со стороны США»: Кеннеди-младший прокомментировал обстрел пляжа в Севастополе

Обстрел пляжа в Севастополе ракетами американского производства ATACMS вызвал возмущение даже у многих западных политиков. Свое мнение по данному поводу высказал и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

По мнению политика, подобные действия являются ничем иным как актом терроризма и войны, направленным против мирных российских граждан. Ведь никаких военных целей на пляже не было и быть не могло.

Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц

- сделал однозначный вывод Кеннеди-младший.

По утверждению кандидата в президенты США, ракетная установка наводится на цель системой, которой могут управлять только американские военнослужащие. И эта установка выпустила пять ракет в сторону Крыма, после чего кассетными суббоеприпасами были убиты и ранены гражданские лица, в том числе дети.

Кеннеди-младший заявил, что правом на объявление войны какой-либо стране в США обладает только конгресс. Кандидат в президенты США потребовал от конгрессменов пресечь безумные действия «ястребов» из окружения главы Белого дома Джо Байдена, который в силу возраста и ослабленного здоровья явно не может в полном объеме контролировать ситуацию.

Напомним, что 23 июня по Севастополю был нанесен удар пятью ракетами американского производства ATACMS. Ракеты были снаряжены кассетными боевыми частями. Одна из них разорвалась над севастопольским пляжем. В результате атаки погибли 4 человека, включая 2 детей, более 150 человек получили ранения различной степени тяжести. Это – очередной вопиющий акт терроризма со стороны киевского режима, совершенный при прямом соучастии США.
23 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:09
    Говорят и ещё говорить будут, толку то... Правящие по своему рулят, а обывателю, по большому счету, на все наплевать, кроме "наполнения своего холодильника"...
  2. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    +1
    Сегодня, 11:11
    Можно было бы подумать что Кеннеди-младший идет по стопам своего дяди (причем след в след с вытекающими), но как показывает практика, если внезапно он станет 47 президентом, то разворот будет крутой. Но не как у госпожи Бербок разумеется)
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 11:19
      след в след с вытекающими

      С вылетающими, скорее...
      1. Bianconeri Звание
        Bianconeri
        +1
        Сегодня, 11:25
        В данном контексте игра слов более чем уместна)
        1. Tusv Звание
          Tusv
          0
          Сегодня, 11:46
          Цитата: Bianconeri
          В данном контексте игра слов более чем уместна

          А если так? Два престарелых чудака борются за власть, что им давно на Мир во всем Мире глубоко покакать. Товарищи из РВСН. На мой взгляд цели очевидны
    2. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 11:34
      Цитата: Bianconeri
      Можно было бы подумать что Кеннеди-младший идет по стопам своего дяди

      Великий человек. Так за между прочим. Остановил ядерную войну
  3. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    +2
    Сегодня, 11:13
    Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц

    Этим всё сказано, террористы под флагом сша, бандиты!
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      +1
      Сегодня, 11:45
      Цитата: belovvladimir
      Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц

      Этим всё сказано, террористы под флагом сша, бандиты!

      Вот это открытие! Наконец то мир узнает, кто есть кто
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 11:15
    «Это акт войны со стороны США»:
    Мож нам Кеннеди-младшего в президенты выбрать? Ну - раз наш нонешний в упор не желает понимать таких очевидных для всех вещей?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 11:18
      Цитата: paul3390
      Мож нам Кеннеди-младшего в президенты выбрать?

      А давайте выберем ! И строго-настрого накажем не ездить в Даллас ....
      1. Игнатий555 Звание
        Игнатий555
        0
        Сегодня, 11:21
        Ну а почему мы должны быть хуже американцев. Нужно организовать финансирование и иную поддержку этому кандидату. США же финансирует оппозиционные партии и кандидатов от нее через различные НКО в нашей стране.
        1. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          0
          Сегодня, 12:36
          "... Ну а почему мы должны быть хуже американцев. Нужно организовать финансирование и иную поддержку этому кандидату. США же финансирует оппозиционные партии и кандидатов от нее через различные НКО в нашей стране... "
          Не должны( быть хуже).
          Но есть такое. Ибо: " штанишки покороче" в плане экономики... и много другого.А это, видимо, проистекает из того, что и их элиты, и наши, в конечном итоге, - ориентированы на Запад...
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 11:17
    Завтра батл меж Трампом и потеряшкой. Потеряшку неделю прокапывают почти. Эх, хотелось бы в прямом эфире увидеть как он обдрищется, но полтора часа не выдержу. Ещё завтра выборы в Иране. Тоже интересно
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 11:20
      Вряд ли баттл свершится, отговорятся пятнами на солнце
  6. Валерий Демченко
    Валерий Демченко
    0
    Сегодня, 11:19
    Ну, и чем ответим в итоге ?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 11:23
      Ну мы с вами точно ничем. Разве грозный смайл вставить только, можно грустный
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 11:24
      Цитата: Валерий Демченко
      чем ответим в итоге ?

      Нашим возмущением на ВО feel
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +1
        Сегодня, 11:32
        Нашим возмущением на ВО
        И глубокой озабоченностью. yes
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 11:34
          Цитата: Gomunkul
          глубокой озабоченностью

          И неудовлетворением !
          1. Gomunkul Звание
            Gomunkul
            +1
            Сегодня, 11:42
            И неудовлетворением !
            Список можно продолжать до бесконечности...
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 11:39
    Заголовок и новость для целевой аудитории "кому за 50".
  8. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Сегодня, 11:57
    Именно по этому, он никогда не будет президентом сша, с одной стороны жаль, а с другой - поживет ещё.
  9. Arifon Звание
    Arifon
    0
    Сегодня, 12:06
    "Кеннеди-младший заявил, что правом на объявление войны какой-либо стране..."
    Как бы не относиться к этому хмырю, но в одном он прав на 100% - США этим террористическим актом, убив мирных граждан, объявила России войну! Это перчатка в лицо нации, это сasus belli. Американский народ через свою деградировавшую элиту убивает российский народ и наших детей на пляжах. Чего ещё, какую красную линию мы ждём? Ответ должен быть незамедлительный, а не через месяц или пол-года!