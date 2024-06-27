Глава МВД РФ призвал ООН дать должную оценку ракетным ударам ВСУ по Севастополю

Российский министр призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане. Министр выразил уверенность в том, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории Российской Федерации понесут неотвратимое наказание

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал Организацию Объединенных Наций дать должную оценку террористическим атакам, организованным киевским режимом 23 июня, по российскому Крыму. Соответствующее заявление глава МВД РФ сделал на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа. Колокольцев принимает участие в IV саммите руководителей полицейских ведомств государств – членов международной организации в Нью-Йорке.— приводит слова главы российского МВД в своем телеграм-канале официальный представитель российского силового ведомства Ирина Волк.Помимо обсуждения террористической атаки ВСУ на Севастополь в минувшее воскресенье, Колокольцев в ходе встречи с замгенсека ООН подчеркнул, что МВД РФ продолжает предпринимать необходимые меры по повышению эффективности миротворческих миссий и уровня подготовки полицейских миротворцев. Кроме того, глава российского силового ведомства поднял вопрос о значительном росте русофобских настроений в ряде стран Запада. Власти этих государств предпринимают действия по политизации существующих международных площадок. Наблюдаются попытки ряда западных стран исключить Российскую Федерацию из Интерпола в обход всех уставных документов этой организации, отметил Колокольцев.Террористическая атака ВСУ по Севастополю, запланированная и санкционированная киевским режимом, произошла 23 июня в 12:15 по московскому времени. Для удара по мирным гражданам украинские националисты применили поставленные из США дальнобойные ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Минобороны РФ сообщило, что дежурными силами ПВО четыре из них были сбиты, но один боеприпас отклонился и взорвался над городом.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где в выходной день отдыхали люди с детьми. В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.В Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты наравне с киевским режимом несут ответственность за очередное преступление ВСУ в отношении мирных граждан России. В российском военном ведомстве подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным онлайн-сервиса отслеживания движения воздушных судов Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем вновь кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.