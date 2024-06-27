Глава МВД РФ призвал ООН дать должную оценку ракетным ударам ВСУ по Севастополю

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Глава МВД РФ призвал ООН дать должную оценку ракетным ударам ВСУ по Севастополю

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал Организацию Объединенных Наций дать должную оценку террористическим атакам, организованным киевским режимом 23 июня, по российскому Крыму. Соответствующее заявление глава МВД РФ сделал на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа. Колокольцев принимает участие в IV саммите руководителей полицейских ведомств государств – членов международной организации в Нью-Йорке.

Российский министр призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане. Министр выразил уверенность в том, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории Российской Федерации понесут неотвратимое наказание

— приводит слова главы российского МВД в своем телеграм-канале официальный представитель российского силового ведомства Ирина Волк.



Помимо обсуждения террористической атаки ВСУ на Севастополь в минувшее воскресенье, Колокольцев в ходе встречи с замгенсека ООН подчеркнул, что МВД РФ продолжает предпринимать необходимые меры по повышению эффективности миротворческих миссий и уровня подготовки полицейских миротворцев. Кроме того, глава российского силового ведомства поднял вопрос о значительном росте русофобских настроений в ряде стран Запада. Власти этих государств предпринимают действия по политизации существующих международных площадок. Наблюдаются попытки ряда западных стран исключить Российскую Федерацию из Интерпола в обход всех уставных документов этой организации, отметил Колокольцев.

Террористическая атака ВСУ по Севастополю, запланированная и санкционированная киевским режимом, произошла 23 июня в 12:15 по московскому времени. Для удара по мирным гражданам украинские националисты применили поставленные из США дальнобойные ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Минобороны РФ сообщило, что дежурными силами ПВО четыре из них были сбиты, но один боеприпас отклонился и взорвался над городом.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что под атаку ВСУ попал пляж, где в выходной день отдыхали люди с детьми. В результате теракта погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Еще 153 человека пострадали, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.

В Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты наравне с киевским режимом несут ответственность за очередное преступление ВСУ в отношении мирных граждан России. В российском военном ведомстве подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки. Согласно данным онлайн-сервиса отслеживания движения воздушных судов Flightradar, во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем вновь кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:12
    Моче чего то и чирианут, да кто их слушать будет...
    Впрочем, чем больше бумаг, заявлений написано, тем больше шансов, потом, предъявить со всеми основания и... если будет, кому предъявлять!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:22
      во время удара ВСУ по Севастополю над Черным морем вновь кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
      Вот кого нужно сбивать, а не заявления делать !
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:39
        "добрым словом и пистолетом"... формула проверенная, рабочая.
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 12:30
        .....слова главы российского МВД в своем телеграм-канале официальный представитель российского силового ведомства Ирина Волк.

        Без комментариев........
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +4
      Сегодня, 11:27
      Российский министр призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима

      Наивный чукотский мальчик. Россию последние лет 25-30 ни кто не слушает. Только максимально жёсткий ответ марионеточному куеву да такой что бы у какелов на прочь отбило желание стрелять в нашу сторону.
      1. Deon59 Звание
        Deon59
        +6
        Сегодня, 12:00
        Лучше бы исполнял свои служебные обязанности. МВД теперь самая главная крыша криминала.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 12:09
        Это все,что надо знать о уровне руководства в России.Занавес.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 11:20
    Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал Организацию Объединенных Наций дать должную оценку террористическим атакам, организованным киевским режимом 23 июня, по российскому Крыму.

  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    Сегодня, 11:20
    Забавно когда министр внутренних дел призывает к чему то на внешнеполитическим уровне. Видимо время лишнее появилось и стало меньше "личного контроля" случаев поножовщины в каком нибудь Зажопинском районе Тьмутараканьей области.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 11:24
      С терроризмом покончено, чего не пошалить
  4. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 11:23
    Российский министр призвал дать должную оценку со стороны ООН

    ООН: Оценка четыре с минусом.
  5. Stoler Звание
    Stoler
    +2
    Сегодня, 11:23
    Сами выражаем пустые "ноты", "озабоченности" и "предостережения". Теперь хотим чтоб к этой пустой болтовне еще и ООН подключилось wassat
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 12:40
      Досадное упущение - почему еще не пожаловались в спортлото. Но это к слову. Если серьезно меня напрягает наша реакция на теракты. Мы все время как бы жалуемся. Но в споре, как правило, жалуется слабая сторона. Своим беспрерывным нытьем и болтовней на тему "ах какие они бессовестные террористы.." мы показываем свою слабость. Брали бы хоть пример с США. Когда-то в Африке террористы взорвали посольство США , не помню в какой стране, и погибло несколько сотен людей, США не призывали мировую общественность посочувствовать, и так усилили охрану посольств, что туда мышь не проскочит. У нас же Небензя, выступая в СБ, назвал количество детей, погибших от Украины, а оппонент думает - русские слабы, коли они жалуются. Кто-то нахмурил брови и проговорился о зоне безопасности. И где?
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +5
    Сегодня, 11:36
    Вот мне допустим всё равно какую оценку даст ООН, меня больше интересует какая оценка у нашего Главнокомандующего? Я так понял санитарная зона канула в лету, как в прочем денацификация и демилитаризация. Ждём корректировку целей?
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      +1
      Сегодня, 11:50
      Ждём корректировку целей?
      Так корректировка уже озвучена : Крым, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области... А далее "договорённости по роспуску нацформирований, невступление в НАТО и т.д." И в дальнейшем только "ноты протеста и озабоченности", сопли в ООН и перспектива нового масштабного СВО.
  7. singless Звание
    singless
    -2
    Сегодня, 11:41
    давно пора хуситам плотно помогать что б знали что наши ракеты летят.
    1. Lako Звание
      Lako
      +2
      Сегодня, 11:56
      Да что вы привязались к эти хуситам. Они и без России прекрасно справятся. Надо начинать воевать,наконец, а не заявления делать, да озабоченность
      выражать.
  8. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 11:47
    А министр МВД не хочет проверить издание Лента.ру? только что прочитал статью которая откровенно намекает что это провели наши спецслужбы, аж зло берет.....
  9. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 12:02
    ООН по свистку из США даст Украине наивысшую оценку. Скажут - так держать!
    Мы этого результата добивается?
  10. Arifon Звание
    Arifon
    +1
    Сегодня, 12:09
    "Глава МВД РФ призвал ООН дать должную оценку..."
    [i]
    Хватит уже "жевать сопли" господа хорошие!!!
  11. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 12:12
    Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал Организацию Объединенных Наций дать должную оценку террористическим атакам, организованным киевским режимом 23 июня, по российскому Крыму.

    я фигею.

    где - он и где - организация. не по Сеньке - шапка.

    в сложившийся ситуации. нужно самим давать оценку и спрашивать - поддерживают или нет. и двигаться дальше в выбранном направлении, делая соответствующие выводы.
  12. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 12:28
    Не призывать к оценке надо а хотя бы попытаться собрать заседание и объявить США ико террористическим образованием.
  13. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 12:36
    У него министерство разваливается и сотрудники разбегаются, а он по омеригам катается, клоун. Рука-лицо...