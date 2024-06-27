Главное, чтобы шипами внутрь: Захарова прокомментировала предложение прибалтов и Польши о строительстве линии обороны на границе РФ и РБ
Идея прибалтийских стран и Польши о строительстве линии обороны вдоль границы стран Европейского союза (ЕС) с Россией и Белоруссией против якобы существующих угроз должна предусматривать наличие направленных внутрь шипов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- написала Захарова в своем ТГ-канале.
Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства, комментируя сообщения о стремлении прибалтийских лимитрофов добиться финансирования обустройства линий обороны на границах с Союзным государством РФ и РБ, в своем Telegram-канале напомнила, что в НАТО уже давно говорят об "угрозе российского нападения на Прибалтику и Польшу", которое, по мнению представителей альянса, может произойти в течение ближайших нескольких лет.
Захарова подчеркнула, что на самом деле Запад уже давно занимается подготовкой к потенциальному прямому вооруженному столкновению с российской армией. Еще в стратегической концепции альянса 2022 года Россия была объявлена НАТО "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе".
В настоящее время на Западе продолжается постоянная отработка возможных вариантов конфликта с Россией. Создаются новые логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на восточный фланг НАТО. В частности, в сценарии крупнейших со времен "холодной войны" военных маневров НАТО Steadfast Defender в качестве условного противника фигурировала не фиктивная сторона конфликта, а непосредственно Россия.
Правительства Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали руководство Евросоюза выделить 2,67 миллиарда долларов на обустройство 700-километровой линии обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. При этом заявляется, что, поскольку этот проект направлен на защиту блока из 27 стран, совокупное население которых составляет 450-миллионнов человек, необходима финансовая поддержка всех членов объединения.
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