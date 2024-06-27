Главное, чтобы шипами внутрь: Захарова прокомментировала предложение прибалтов и Польши о строительстве линии обороны на границе РФ и РБ

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Главное, чтобы шипами внутрь: Захарова прокомментировала предложение прибалтов и Польши о строительстве линии обороны на границе РФ и РБ

Идея прибалтийских стран и Польши о строительстве линии обороны вдоль границы стран Европейского союза (ЕС) с Россией и Белоруссией против якобы существующих угроз должна предусматривать наличие направленных внутрь шипов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Главное, чтобы шипами внутрь

- написала Захарова в своем ТГ-канале.



Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства, комментируя сообщения о стремлении прибалтийских лимитрофов добиться финансирования обустройства линий обороны на границах с Союзным государством РФ и РБ, в своем Telegram-канале напомнила, что в НАТО уже давно говорят об "угрозе российского нападения на Прибалтику и Польшу", которое, по мнению представителей альянса, может произойти в течение ближайших нескольких лет.

Захарова подчеркнула, что на самом деле Запад уже давно занимается подготовкой к потенциальному прямому вооруженному столкновению с российской армией. Еще в стратегической концепции альянса 2022 года Россия была объявлена НАТО "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе".

В настоящее время на Западе продолжается постоянная отработка возможных вариантов конфликта с Россией. Создаются новые логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на восточный фланг НАТО. В частности, в сценарии крупнейших со времен "холодной войны" военных маневров НАТО Steadfast Defender в качестве условного противника фигурировала не фиктивная сторона конфликта, а непосредственно Россия.

Правительства Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали руководство Евросоюза выделить 2,67 миллиарда долларов на обустройство 700-километровой линии обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией. При этом заявляется, что, поскольку этот проект направлен на защиту блока из 27 стран, совокупное население которых составляет 450-миллионнов человек, необходима финансовая поддержка всех членов объединения.
18 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 11:41
    По Прибалтике не знаю, но судя по фото с границы Польши они уже выполнили пожелания нашего МИДа - прежде чем подойти к забору со стороны Польши, который они выстроили на границе, нужно ещё преодолеть заграждения из колючей проволоки.
    Так сказать, сработали на упреждение. hi
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 11:43
    А такая линия может пригодится в любом случае. Никто не знает, что будет лет через пять в Евразии, кто куда разбегаться будет.
    Ну, а юмор Захаровой, это такой юмор Захаровой.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:50
      Главное, чтобы шипами внутрь...Ну, а юмор Захаровой, это такой юмор Захаровой.

      Вот и я думаю, а почему не сразу им в задницу... И для нас толерантно и для них приятно... lol
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:03
      Тут нам самим скорее всего надо озаботится.Дабы всякая шваль с запада не полезла..
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 12:17
        Лучше бы озаботиться, чтобы оная шваль не лезла к нам с юга и востока.. Тут в пору самим на тех границах колючую проволоку да мины раскладывать..
      2. Задира Звание
        Задира
        0
        Сегодня, 12:57
        Дабы всякая шваль с запада не полезла..

        Удивительно, но руководство СССР было способно находить общий язык с Западом.
        Нынешнее же руководство капиталистической России умудрилось pазосраться не только с Западом, но и почти со всеми своими соседями
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 12:12
      Копчёный
      А такая линия может пригодится в любом случае.

      Правильно, пусть строят и деньги тратят. В связи с этим, больше волнуют проблемы этих приграничных территорий (флора и фауна ).
    4. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 12:27
      Ради справедливости, над "юмором" Маши и ее начальников можно было посмеяться года 3 назад. Сейчас же тот "юмор" вызывает только грусть.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:44
    Да пущай строят, что хотят... баблишка им гейропейские дадут, а уж подпилить, желающих будет более чем много.
  4. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    -1
    Сегодня, 12:01
    Ну давайте честно: ситуация с убитым копьем (!!!!) польским пограничником заставляет, как минимум, задуматься о причинах появления таких инициатив. А Захарова.. Вот есть одна такая у матрасов Жан-Пьер. То же, все время ахинею несет. Но та черная и нетрадиционная (100% аmerican product). Для Марии оправданий не нахожу..
    1. обыватель Звание
      обыватель
      +2
      Сегодня, 12:14
      "ситуация с убитым копьем (!!!!) польским пограничником заставляет, как минимум, задуматься о причинах появления таких инициатив...."
      Вообще-то желание защитить границу от вторжения Российской армии должно подразумевать строительство "линии Мажино", а не забор из сетки рабицы. Вот и пускай копают 3 этажа дотов, дзотов. У них денег много. "Главное, чтобы шипами (пулеметными гнездами) внутрь".
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:49
      Вот есть одна такая у матрасов Жан-Пьер. То же, все время ахинею несет

      "Она страстная, она умна, и у нее есть моральный стержень, который делает ее не только отличным коллегой, но и замечательной мамой и человеком. Кроме того, у нее прекрасное чувство юмора», — так охарактеризовала свою преемницу Джен Псаки.
      belay belay
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 12:05
    . Правительства Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали руководство Евросоюза выделить 2,67 миллиарда долларов

    Так вот оно в чём дело. Ну да. А чё они - хуже окраины чтоли, или венгров request
    Интересно в каких пропорциях пилить будут
  6. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 12:07
    Надо делать Польше периодические предложения о постройке Сувалкского коридора поляками, за хорошие деньги, со сдачей его в эксплуатацию России. С обслуживанием! При этом мягко намекать, что это лучше, чем если его будут строить пленные поляки.

    Так видит нейросеть:
    Пленные поляки строят Сувалкский коридор
    в виде многополосной трассы на опорах
  7. A17ttt
    A17ttt
    -2
    Сегодня, 12:08
    Захарова женщина, доверимся ее практике в ролевых играх. Ей виднее - как лучше получить конечный результат.
  8. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 12:11
    Вам друзья мидовцы в азию надо ехать, людей в коалицию подписывать, и не возвращаться пока не подпишите, а вы все в остроумии упражняетесь. Так ведь и прилеты по РФ можно комментировать - "скиньте лучше себе на голову". Очень эффективное средство.
  9. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:21
    Надо что бы отлили из бетона в стену,как в Израиле, 8 метров .Что бы вонь от туда не шла
  10. Степан S Звание
    Степан S
    +1
    Сегодня, 12:31
    Фотография Захаровой 20-ти летней давности использовалась? А так то чем еще заниматься оф. представителю МИД, как не шуточки шутить. Ведь с внешней политикой все в порядке, провалов нигде нет- ни на б. Украине, ни в Казахстане, Грузии, Армении и далее по списку. Везде у нас любовь и братство. "Партнерские отношения"