Источник: Зеленский на саммите НАТО должен представить план наступления ВСУ в 2024 году

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Источник: Зеленский на саммите НАТО должен представить план наступления ВСУ в 2024 году

Глава киевского режима Владимир Зеленский на предстоящем июльском саммите Североатлантического альянса должен представить общий план наступления вооруженных сил Украины в 2024 году. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Как следует из данных источников, план наступления ВСУ будет представлен лишь некоторым «особо посвященным» лицам из военно-политического руководства Североатлантического альянса. После знакомства с планом будет принято решение по передаче Украине самолетов-истребителей F-16 американского производства.



Таким образом, Украина и ее западные покровители всерьез рассчитывают, что в 2024 году ВСУ удастся перейти к неким наступательным действиям. Как видим, полный провал прошлогоднего «контрнаступа» ничему не научил ни руководителей киевского режима, ни их покровителей на Западе. Какими силами и средствами собираются наступать ВСУ в текущем году, не очень понятно, учитывая колоссальный кадровый дефицит в действующих бригадах и большие проблемы с мобилизацией.

Что касается истребителей F-16, то и многие западные эксперты, и даже украинские военные специалисты отмечали, что их передача никоим образом не поможет изменить ситуацию на фронте. То есть, обещания по поставкам самолетов делаются скорее для «успокоения» украинского общества.

Вслед за танками Leopard и Abrams, системами ПВО Patriot и многими другими видами вооружений и военной техники, роль «чудо-оружия» теперь перешла к истребителям F-16. Только практический результат от их передачи будет совсем не таким, каким его представляют пропагандисты киевского режима.
24 комментария
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  1. роман66 Звание
    роман66
    +6
    Сегодня, 11:26
    Наступлением во что, стесняюсь спросить
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 11:33
      Наступлением во что, стесняюсь спросить

      Тут главное не во что, а в какую стороны - четыре стороны света + четыре промежуточные fellow
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 12:18
        Главное соблюсти режим секретности, чтобы ГШ РФ не узнал. Зеля должен сам придумать план.
        1. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          0
          Сегодня, 12:51
          Всё ясно..

          Дядя Сэм "сильно" хотел бы лицезреть на сходняке реликта НАТО, что-то вроде известной "Директивы 21". Только в предварительном изложении ведущего солиста шапито на Банковой и последующем исполнении составом всей цирковой труппы...
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 11:27
    роль «чудо-оружия» теперь перешла к истребителям F-16
    Следующей будет "Звезда смерти" !
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 11:42
      Следующей будет "Звезда смерти" !

      "Звезда смерти" это сам Зеленский... Смерти украинской государственности и независимости... Смерти бойцов ВСУ... А всё ради чего...??? Ради куклы марионетки Зеленского и его кукловодов из за океана... А оно вот этого стоило...???
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 11:27
    Зеленского на саммит не позовут. План ему укропоштой придётся высылать. Или у входа в здание лично передать кому-нибудь. Охране, например
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:29
    «НАТО должен представить план» —

    — "Это не план,панове,это анаша" ...
  5. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    +7
    Сегодня, 11:31
    Надеюсь, что план у просроченного будет максимум таким:

    Василий Иванович с Петькой убегают от белых.
    В руках у Василия Ивановича большой кожаный чемодан.
    Петька (П) кричит: Василий Иванович, брось ты этот чемодан, белые догонят же;
    Василий Иванович (ВИ) отвечает: не могу, Петька, там план захвата Парижа.
    Бегут дальше. Впереди Урал. Делать нечего, ныряют в реку и плывут до противоположного берега.
    П: Василий Иванович, да брось ты уже этот чемодан, утонишь же;
    ВИ: не могу, Петька, там план захвата Парижа.
    Доплыли они до берега, оторвались от белых и присели на травку отдохнуть.
    Тут Петька не выдержал и спросил:
    П: Василий Иванович, что за план такой, расскажи, покажи!
    Василий Иванович берёт чемодан и открывает его. В чемодане по самые края насыпана картошка. Он берёт в руки одну картофелину побольше и говорит: вот представь, Петька, что это Эйфелева башня...
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -2
      Сегодня, 11:36
      Надеюсь, что план у просроченного
      Вы какого?
  6. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +3
    Сегодня, 11:34
    Вслед за танками Leopard и Abrams, системами ПВО Patriot и многими другими видами вооружений и военной техники, роль «чудо-оружия» теперь перешла к истребителям F-16. Только практический результат от их передачи будет совсем не таким, каким его представляют пропагандисты киевского режима.
    Как у этих людей, которых допускают до публикаций статей, может в голове уживаться тезис - их передача никоим образом не поможет изменить ситуацию на фронте и скулеж если бы запад не поставлял оружие украина давно бы проиграла. Кроме того автор зря в таком снисходительном тоне отзывается о истребителях F-16, думаю тактика их применения с регулярными ударами по ПВО РФ еще попьют крови ВС РФ. Задрали! Где аналитика? Где какие то вменяемы мысли? Где хоть какие то адекватные выводы?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 11:44
      Вменяемые мысли просты - Цэгабония продолжает разменивать ресурсы, людские и технические, на время. В надежде что рано или поздно что-то поменяется. Типа - произойдёт чудо. И в принципе - это единственная для них разумная тактика, потому что сдаться - им категорически не позволят западные хозяева. Ибо они, благодаря нашему толстовству, накрутили ситуацию для предела, и в общем-то мало для Запада значащий конфликт постепенно раздули до уровня вселенской битвы Добра со Злом, в которой проиграть - для них уже невозможно по куче соображений.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -4
        Сегодня, 11:51
        продолжает разменивать ресурсы, людские и технические, на время. В надежде что рано или поздно что-то поменяется. Типа - произойдёт чудо.
        Это примерно одинаково для обеих сторон ЛБС.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +2
          Сегодня, 11:54
          Похоже - наше руководство решило следовать плану Фалькенхайна под Верденом. Начать битву, в расчёте что у противника кончатся резервы раньше, и он банально выдохнется прежде чем мы.
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 11:56
            Похоже - наше руководство решило следовать плану Фалькенхайна под Верденом
            Фалькенхайна был выбор и план. Наше руководство попала в такую ситуацию из за отсутствие и первого, и второго.
  7. kvv Звание
    kvv
    +2
    Сегодня, 11:36
    просроченный упырь план может только покурить, а как его предоставить он не понимает
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 11:37
    Зеленский на саммите НАТО должен представить план наступления ВСУ в 2024 году
  9. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:51
    План должен быть обязательно,без плана никак нельзя!!
  10. art266 Звание
    art266
    +2
    Сегодня, 12:05
    Гитлер тоже проводил наступательные операции даже в 1945 году (например на озере Балатон).
    Ничем хорошим для него это не закончилось, но и нашим предкам при отражении этих наступлений приходилось не сладко.
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 12:15
    А-ха-ха, тикайте, кастрюлеголовые, тикайте кто еще не сбежал! зелибобику очень хочется Ф16 получить, а упырьки из нато похоже готовы их отдать только под изменение ситуации на фронте и как следствие - контрнаступ. Значит в ближайшие месяцы наркофюрер будет забрасывать мясом ЛБС. Бандерлоги помнят, что этот шлимазл шел на выборы с лозунгом остановить войну на Донбассе?
  12. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 12:23
    Просроченный озадачил сырского готовить план контрнаступления на июль 2024 года. Им нужно провести это контрнаступление до начала избирательной кампании в сша. Отсюда и ускоренная могилизация, и формирование 10 новых пехотных бригад (даже за счёт десантников и спецназа гур). кстати, полиция кроме бригады "лють" сформировала ещё две бригады и из сейчас три: на базе подразделений превентивной деятельности, патрульной полиции и корда (спецназа). Да плюс ещё одна бригада из пограничников и сейчас их две: "стальной кордон" и "помста". Так что, информация имеет право на жизнь.
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:25
    Источник: Зеленский на саммите НАТО должен представить план наступления ВСУ в 2024 году

    Подана мысль не точно ,Клоуну предложат не план наступления ВСУ показать ,план разгрома России .С наступлениями у клоуна пока швах
  14. Озирис Звание
    Озирис
    +1
    Сегодня, 12:36
    Конечно положение ВСУ на фронтах " не фонтан", но не стоит недооценивать противника , за которым и НАТО и ЕС и неограниченные финансовые ресурсы .Для нового "наступа" Киев подготовил свежак - 100000 штыков , союзники выделили технику и боеприпасы и оно начнется во второй половине лета и имеет цель отбросить наших от Харьков до границы с РФ, как это уже имело место . Понятное дело, что это последний шанс Зеленского и его команды спасти свою репутацию , поэтому новый "наступ" будет решительным
  15. nobody75 Звание
    nobody75
    0
    Сегодня, 12:45
    Думаю, что в "битве штабов" бриты победили амеров. Поэтому классического наступления не будет. Вместо этого противник усилит террористические атаки на Крым с целью масштабировать свой успех на острове Змеиный. Задача - сделать Крымский полуостров малопригодным для проживания и военной деятельности. А так же выдавить ЧФ из Крыма.
    Далее наиболее вероятным сценарием является атака Запорожской АЭС с целью заражения местности и последующего выдавливания войск и местных жителей из Херсонской и Запорожской областей.
    В связи с вышеизложенным предлагаю:
    1 Наконец -то развернуть полномасштабную воздушную компанию против городов украины. Считаю, что действия на земле должны открывать возможности для действий авиации, как это было под Бахмутом.
    2 Вместо подготовки "большого наступления" проводить одновременные наступательные операции с ограниченными целями по трем - четырем направлениям с целью заставить противника перебрасывать резервы вдоль линии фронта. Рано или поздно у нас получится накрыть их в момент переброски.
    3 Постоянно дразнить противника используя "Белорусский Балкон".
    С Уважением