Замглавы МИД РФ заявил о возможном понижении уровня дипломатических отношений с США
Российская Федерация может понизить уровень дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки. Об этом газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Как отметил дипломат, решения такого рода принимаются на самом высоком уровне. Тем более, если речь идет о такой мировой державе как США.
- рассказал замминистра иностранных дел РФ газете «Известия».
По словам высокопоставленного дипломата, наша страна еще никогда первой не предпринимала подобных мер в отношениях с западными странами. Работу российских посольств в странах Запада Рябков назвал сложной и отметил, что ей нельзя пренебрегать, учитывая существующую международную обстановку.
Отметим, что такое решение в отношении США может быть связано с продолжающимися недружественными действиями Вашингтона в отношении нашей страны. Очевидно, что США не просто поставляют вооружение на Украину, но и прямо причастны к целому ряду атак и террористических актов на территории Российской Федерации. Например, пляж в Севастополе был обстрелян ракетами американского производства и вполне вероятно, что американские военные могли быть причастны к их наведению.
Американская разведывательная авиация регулярно собирает данные о российских объектах в Крыму, ситуации в Черном море, и эти данные затем передаются украинской стороне. И это далеко не полный перечень тех негативных действий, которые США совершают в отношении нашей страны.
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