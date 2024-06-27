Замглавы МИД РФ заявил о возможном понижении уровня дипломатических отношений с США

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Замглавы МИД РФ заявил о возможном понижении уровня дипломатических отношений с США

Российская Федерация может понизить уровень дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки. Об этом газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, решения такого рода принимаются на самом высоком уровне. Тем более, если речь идет о такой мировой державе как США.

Возможно ли сейчас решение, которое включает понижение уровня дипотношений? Могу сказать, что это — предмет рассмотрения и все это изучается

- рассказал замминистра иностранных дел РФ газете «Известия».

По словам высокопоставленного дипломата, наша страна еще никогда первой не предпринимала подобных мер в отношениях с западными странами. Работу российских посольств в странах Запада Рябков назвал сложной и отметил, что ей нельзя пренебрегать, учитывая существующую международную обстановку.

Отметим, что такое решение в отношении США может быть связано с продолжающимися недружественными действиями Вашингтона в отношении нашей страны. Очевидно, что США не просто поставляют вооружение на Украину, но и прямо причастны к целому ряду атак и террористических актов на территории Российской Федерации. Например, пляж в Севастополе был обстрелян ракетами американского производства и вполне вероятно, что американские военные могли быть причастны к их наведению.

Американская разведывательная авиация регулярно собирает данные о российских объектах в Крыму, ситуации в Черном море, и эти данные затем передаются украинской стороне. И это далеко не полный перечень тех негативных действий, которые США совершают в отношении нашей страны.
13 комментариев
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  1. Протон Звание
    Протон
    0
    Сегодня, 11:40
    Вот это ответ за терракты в Севастополе!
    Гнусные госдеповцы рвут в истерике волосы в подмышках!
    Будут знать!
    Осталось запретить въезд в Россию байдену и всё, победа в кармане.
    1. fif21 Звание
      fif21
      +2
      Сегодня, 11:47
      Цитата: Протон
      Вот это ответ за терракты в Севастополе!

      Болтовня , которой грош цена . Бомбардировка кассетными боеприпасами пляжей Флориды и Майами - самое то. Посла США на кол, на Красной площади в Москве, даже место есть , лобное называется ! am
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +8
    Сегодня, 11:42
    Да понижайте... полосатикам, теперешней администрации пофиг, а нам, большинству, пофиг вдвойне.
  3. Шарнхорст Звание
    Шарнхорст
    +4
    Сегодня, 11:43
    Зам министра откровенно соврамши!... Может для начала попробует протолкнуть "понижение уровня дипломатических отношений" с Эстонией? Я бы понял и простил... ( от персонажа Галустяна) lol
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:46
    23 июня ,Пентагон на истерии приказал поднять лодку на поверхность в Норвежском море класса Огайо " Тенесси" чтобы сделать фотосессию.Наши вообще ни как не отреагировали, пришлось Остину звонить в Россию ,с вопросом вы наш сигнал видели? bully
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 12:07
      Цитата: tralflot1832
      .Наши вообще ни как не отреагировали, пришлось Остину звонить в Россию ,с вопросом вы наш сигнал видели?

      laughing В России язык , а тем более сигналы черных приматов , не понимают ! hi
      1. Monster_Fat Звание
        Monster_Fat
        0
        Сегодня, 12:37
        Всё проще: технологический уровень фиксации событий, связи, обмена данными и завышенный уровень допуска к соответствующим структурам, не позволяет ни фиксировать, ни вовремя информировать.... yes
        Однако всё это с лихвой компенсирует завышенный уровень "уракряковства", по каждому поводу и без повода- ну, такая особенность доморощенных "турбо.. " love
  5. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -2
    Сегодня, 11:57
    Вот очень жаль, что нашего Лаврова С.В. не поменяли на Рябкова С.А. при смене кабинета. Мужик вполне адекватный и мог бы поставить работу МИДа в соответствии с обстановкой.
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    +4
    Сегодня, 12:15
    Ну так понизьте уже уровень дип отношений с США. Надела уже эта "ромашка" - может понизит, а может не понизит.
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 12:25
    Пусть так и будет; для начала неплохо. И да поможет нам Бог...
  8. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 12:35
    Заявить не значит понизить.
  9. Жнец Звание
    Жнец
    +1
    Сегодня, 12:37
    Они нас фактически обстреливают руками каклов, настраивают против нас весь мир, украли наши активы, а мы рассуждаем- понизить дипломатический статус или обождать.
    С достоинством у нас держава держится на мировой арене, нечего сказать. Позорно то как.
    И, главное, само же своё население уже власть перестаёт уважать за такое поведение.
  10. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:45
    Что это даст? Покажет нашу озабоченность?