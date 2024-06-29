День молодежи
Сегодня в нашей стране отмечается День молодежи. До недавнего времени этот праздник имел фиксированную дату 27 июня, однако указом президента от 2023 года данное торжество было установлено на последнюю субботу июня.
Стоит отметить, что впервые праздник молодежи появился во времена Первой мировой войны. Его ввели на конференции революционной молодежи в Берне в 1915 году. Изначальная цель заключалась в борьбе с милитаризмом, однако позднее праздник стал общереволюционным.
В свою очередь, в СССР в 1958 году учредили свой праздник, получивший название День советской молодежи. Он нес идеологическую цель, подчеркивая, что молодежь играет важнейшую роль в выполнении общественно-политических задач.
Что характерно, после распада СССР в нашей стране данный праздник сохранили, переименовав его просто в День молодежи. При этом отмечается данная дата и на международном уровне 12 августа.
Стоит подчеркнуть, что особое внимание молодежи уделяется отнюдь неслучайно. Ведь именно эта часть населения в любой стране является наиболее активной практически во всех сферах.
Напомним, что печально известный майдан на Украине в 2013 году начался именно с протестов студентов.
К большому сожалению, юные граждане нашей «западной соседки» не имели патриотических убеждений и легко купились на «заманчивые» предложения западных кукловодов. Сегодня все мы видим, к чему привели события почти 11-летней давности.
На фоне вышесказанного становится очевидным, что одним из важнейших направлений в любом государстве является патриотическое воспитание молодежи.
Сегодня в нашей стране данному вопросу уделяется достаточно серьезное внимание. В школах, начиная с младших классов, детей знакомят с подвигами наших соотечественников, которые внесли неоценимый вклад в историю и современное развитие России.
Кроме того, в целом молодежная политика в нашей стране направлена на прививание детям традиционных семейных ценностей, развитие физкультуры и спорта, а также привлечение юных россиян к различным программам, позволяющим им участвовать в развитии нашей страны.
В комплексе все вышеупомянутые мероприятия позволяют нивелировать пагубное воздействие западной культуры, нацеленной на разрушение нашего общества изнутри посредством влияния на самую активную его часть.
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