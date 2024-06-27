«Прощальный залп»: выгоревшая после поражения дроном РСЗО ВС РФ нанесла удар по противнику
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент "прощального залпа" по позициям боевиков киевского режима, произведенного расчетом практически полностью уничтоженной в результате поражения FPV-дроном российской установки РСЗО БМ-21 "Град". К счастью, расчет РСЗО успел покинуть горящую машину, однако установка успела выгореть, при этом уцелела направляющая, а боекомплект не сдетонировал.
Проявив беспрецедентную находчивость, российские бойцы из дивизиона "Лотос", дождавшись, пока огонь потухнет, подключили к установке запасной аккумулятор и произвели прощальный залп по противнику. Благо, реактивная система была уже наведена в момент поражения установки.
Ранее сообщалось, что днем ранее ВКС России уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS, а также иностранных специалистов, в задачи которых входило обслуживание поставленных Киеву западных вооружений. Кроме того, авиаударами были уничтожены сборочный цех и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов противника.
Кроме того, ранее высокоточными ракетными ударами 220-мм РСЗО 9К57 "Ураган" в Николаевской области был уничтожен вскрытый аэроразведкой пункт дислокации пусковых установок американских M270B MLRS с баллистическими ракетами MGM-140B ATACMS Block IA, с которого осуществлялись атаки на Крым, в том числе террористический удар по пляжу Севастополя, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители.
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