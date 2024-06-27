«Прощальный залп»: выгоревшая после поражения дроном РСЗО ВС РФ нанесла удар по противнику

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«Прощальный залп»: выгоревшая после поражения дроном РСЗО ВС РФ нанесла удар по противнику

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент "прощального залпа" по позициям боевиков киевского режима, произведенного расчетом практически полностью уничтоженной в результате поражения FPV-дроном российской установки РСЗО БМ-21 "Град". К счастью, расчет РСЗО успел покинуть горящую машину, однако установка успела выгореть, при этом уцелела направляющая, а боекомплект не сдетонировал.

Проявив беспрецедентную находчивость, российские бойцы из дивизиона "Лотос", дождавшись, пока огонь потухнет, подключили к установке запасной аккумулятор и произвели прощальный залп по противнику. Благо, реактивная система была уже наведена в момент поражения установки.





Ранее сообщалось, что днем ранее ВКС России уничтожили три пусковые установки американской РСЗО HIMARS, а также иностранных специалистов, в задачи которых входило обслуживание поставленных Киеву западных вооружений. Кроме того, авиаударами были уничтожены сборочный цех и места подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов противника.

Кроме того, ранее высокоточными ракетными ударами 220-мм РСЗО 9К57 "Ураган" в Николаевской области был уничтожен вскрытый аэроразведкой пункт дислокации пусковых установок американских M270B MLRS с баллистическими ракетами MGM-140B ATACMS Block IA, с которого осуществлялись атаки на Крым, в том числе террористический удар по пляжу Севастополя, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители.

15 комментариев
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Сегодня, 13:01
    Смекалкой солдат России всегда славился! На том стоим! soldier
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 14:26
      Смекалкой солдат России всегда славился

      русский солдат
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 13:02
    «Прощальный залп»

    Надеюсь прощание было адресным и адресатам понравилось это "ДОСВИДАНИЕ"!!! am
  3. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 13:03
    Молодцы! Не пропадать же добру. good
  4. Perun61 Звание
    Perun61
    -13
    Сегодня, 13:09
    А разве нашу технику враг подбивает?
    Не слышал от Конашенкова ни разу про такое.
  5. Абросимов Сергей Олегович Звание
    Абросимов Сергей Олегович
    +1
    Сегодня, 13:14
    Однако, случай уникальный... Ура нашим бойцам!!!
    А вот что касаемо сожженной установки: при этом уцелела направляющая
    Может быть есть хоть какая-то возможность ее демонтировать и поставить на другую машину, тем самым подарив вторую жизнь?
    Ведь это будет настоящая легенда! Живая легенда во славу нашей Армии и России!
    Я понимаю, звучит, наверное фантастично, но все же...
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 13:43
      Уважаемый Сергей Олегович, конечно такая возможность есть, только нет смысла. Если делать по типу "шайтан-арбы" то точность будет никакая. Если менять поврежденные направляющие на другой установке, так их наверное можно поменять на лучшие, чем со сгоревшей машины. И сплошной геморрой. Да и стоимость этих направляющих я думаю небольшая из жести сделаны. А так ничего фантастического. Если что, в армии я с этими машинами не сталкивался, а вот в училище изучал, ремонтировал и стрелял.
      1. Абросимов Сергей Олегович Звание
        Абросимов Сергей Олегович
        +1
        Сегодня, 14:30
        Владимир 290! По сути я говорю о следующем: взять с Той, сгоревшей установки направляющие и все, что хоть как-то возможно восстановить и поместить их на новый носитель. И пусть это будет той самой Героической установкой, которая даже после своей смерти дала залп по врагу.
        Пусть это станет музейным экземпляром, НО это будет реликвия Нашей истории, свидетельствующая о героизме наших воинов! Простите, что так высокопарно получилось. hi
  6. Ham59 Звание
    Ham59
    0
    Сегодня, 13:22
    "Русского солдата мало убить, его ещё надо повалить!" - Фридрих Великий. К технике это тоже относится
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:26
    выгоревшая после поражения дроном РСЗО ВС РФ нанесла удар по противнику

    Русское оружие не сдается! fellow good
  8. илья63 Звание
    илья63
    -2
    Сегодня, 13:28
    мда!!!интересно у сша так сможет? lol
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 13:28
    Прощальный поцелуй полетел к скаклам!
  10. borisvt Звание
    borisvt
    +3
    Сегодня, 13:30
    .. российские бойцы из дивизиона "Лотос", дождавшись, пока огонь потухнет, подключили к установке запасной аккумулятор и произвели прощальный залп по противнику
    жаль технику, ес-сно, но мужики молодцы. Молодчаги!
  11. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 13:59
    Честь и слава этим бойцам, которые не приняли поражение от врага и изо всех сил стремились, и главное, смогли! нанести урон противнику.
    И слава Богу, все живы!
  12. Георгий К-219 Звание
    Георгий К-219
    0
    Сегодня, 14:26
    "Благо, реактивная система была уже наведена в момент поражения установки". И что, установки для стрельбы не изменились от пожара и взрыва? Если ситуация не грозила захватом установки или повторными атаками, то не лучше было бы эвакуировать уцелевшее оборудование и снаряды и применить их потом по-штатному? Хотя на месте виднее...