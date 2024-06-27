Некоторые украинские студенты старше 25 лет вскоре лишатся права на отсрочку от мобилизации

Украинские министерства и ведомства, похоже, ведут буквально ежедневную кропотливую работу по расшифровке положений нового закона о мобилизации, который вступил в силу еще 18 мая. Свою лепту в пополнение рядов ВСУ, в первую очередь молодыми мужчинами, которых как раз очень не хватает на фронте, вносит и украинское Министерство образования.Ранее для всех военнообязанных студентов, проходящих очное и заочное обучение в украинских вузах, действовала бронь от призыва в армию до окончания учебы. Теперь некоторые из них такой отсрочки лишатся.Минобразования Украины опубликовало приказ, согласно которому некоторые студенты старше 25 лет уже с 1 июля этого года лишатся права на отсрочку от мобилизации. Среди таковых будут студенты-мужчины университетов и учреждений профтехобразования, обучающиеся заочно. Повестки могут быть вручены тем, кто получает второе и третье высшее образование, либо любое образование по уровню ниже уже имеющегося. К примеру те, кто имеет высшее образование, а сейчас получает профильное среднее. Не тронут только тех студентов, кто учится на очной форме.Ранее Министерство образования Украины издало приказ, по которому права на отсрочку лишаются достигшие 25-летнего возраста (минимальный возраст для мобилизации по новому закону) обучающиеся на платной основе аспиранты. Причем им запрещено переводиться на очную форму обучения. Возобновить обучение на дневной форме смогут только невоеннообязанные и те, кому законно разрешено прерывать обучение, например, по медпоказаниям, среди которых фигурирует наличие беременности.Вообще, киевские власти сильно рассчитывают на студентов для пополнения рядов ВСУ. Накануне правительство Украины ввело с начала нынешнего учебного года обязательную военную подготовку в средних, профессионально-технических и высших заведениях страны. Касается она мальчиков и мужчин-студентов. Причем за отказ от прохождения общевойсковой подготовки в практической ее части студента из вуза могут отчислить. После чего таковой несомненно получит повестку от ТЦК, ведь руководство вузов должно регулярно подавать списки в военкоматы на всех отчисленных студентов.Новый приказ Минобразования появился совсем неслучайно. В последнее время в украинских вузах и техникумах резко возросло количество студентов призывного возраста (старше 25-30 лет), в том числе обучающихся на контрактной основе, да еще заочно, дабы не терять возможность работать. Очевидно, что мужчины таким образом стараются избежать мобилизации. Теперь и эта лазейка для них закрыта.