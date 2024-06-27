МВД России: 90 процентов преступлений в сфере информационных технологий в нашей стране совершаются с территории Украины

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МВД России: 90 процентов преступлений в сфере информационных технологий в нашей стране совершаются с территории Украины

В современной России растет количество преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий, в сети интернет. По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, более 90 процентов преступлений в сфере информационных технологий в нашей стране совершаются с территории Украины. Такие данные озвучил директор договорно-правового департамента МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Авдейко.

По информации правоохранительных органов, данные преступления совершаются из специальных колл-центров, которые находятся на украинской территории. Для их совершения используются технологии и оборудование, которые передаются странами, входящими в состав Североатлантического альянса. То есть, фактически речь идет не об обычной преступности, а об информационно-диверсионной борьбе, которая ведется против нашей страны с украинской территории при поддержке западных государств. Кстати, после освобождения ряда городов, контролировавшихся киевским режимом, российские силовики обнаруживали подобные колл-центры.

Российскими правоохранительными органами ведется ежедневная напряженная борьба с преступностью в сфере информационных технологий. Так, почти в 40 регионах Российской Федерации в результате оперативных мероприятий были изъяты более тысячи сим-банков, 11 серверных станций, обеспечивающих работу средств связи, а также более 250 тысяч сим-карт. Но основная часть преступных действий совершается с украинской территории, поэтому воспрепятствовать этим преступлениям практически невозможно.

Отметим, что киевский режим готов использовать любые средства и возможности для нанесения вреда нашей стране. Естественно, не брезгует он и поддержкой откровенно криминальной деятельности, связанной, в том числе, с отъемом денег у российских граждан с помощью информационных технологий.
4 комментария
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  1. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 12:52
    Если мы не создадим свой аналог интернета это "песня" МВД будет продолжаться вечно, ну или до тех пор пока будет существовать интернет. hi
  2. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 12:52
    Ну так глушите весь трафик оттуда,все телефонные звонки блокируйте.
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 12:52
    Ну, да, тема больная. Раньше же как было, выйграл тут дома аукцион сделать для какой то российской структуры некий цифровой продукт, сайт, программу, приложение и тд. Получил 10 лямов на это, заплатил 3 ляма айтишникам вна Украине и в шоколаде. Теперь вот это всё расхлёбывать годы.
  4. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:56
    "..... поэтому воспрепятствовать этим преступлениям практически невозможно....."
    Вот с этим можно и не согласиться-как то странно получается : электростанции это "законная цель",а "колл-центры" нет...противник(в широком смысле слова) не стесняется ничего,а мы "соблюдаем правила ведения войны".....и получаем что получаем...