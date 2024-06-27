В современной России растет количество преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий, в сети интернет. По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, более 90 процентов преступлений в сфере информационных технологий в нашей стране совершаются с территории Украины. Такие данные озвучил директор договорно-правового департамента МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Александр Авдейко.По информации правоохранительных органов, данные преступления совершаются из специальных колл-центров, которые находятся на украинской территории. Для их совершения используются технологии и оборудование, которые передаются странами, входящими в состав Североатлантического альянса. То есть, фактически речь идет не об обычной преступности, а об информационно-диверсионной борьбе, которая ведется против нашей страны с украинской территории при поддержке западных государств. Кстати, после освобождения ряда городов, контролировавшихся киевским режимом, российские силовики обнаруживали подобные колл-центры.Российскими правоохранительными органами ведется ежедневная напряженная борьба с преступностью в сфере информационных технологий. Так, почти в 40 регионах Российской Федерации в результате оперативных мероприятий были изъяты более тысячи сим-банков, 11 серверных станций, обеспечивающих работу средств связи, а также более 250 тысяч сим-карт. Но основная часть преступных действий совершается с украинской территории, поэтому воспрепятствовать этим преступлениям практически невозможно.Отметим, что киевский режим готов использовать любые средства и возможности для нанесения вреда нашей стране. Естественно, не брезгует он и поддержкой откровенно криминальной деятельности, связанной, в том числе, с отъемом денег у российских граждан с помощью информационных технологий.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

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