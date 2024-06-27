Член парламента Великобритании назвал Зеленского вором, мошенником и величайшим шоуменом на Земле

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Член парламента Великобритании назвал Зеленского вором, мошенником и величайшим шоуменом на Земле

По прошествии более чем двух лет украинского конфликта, на Западе все чаще выражают негативное отношение к утратившему легитимность украинскому «президенту» Владимиру Зеленскому. Ведь уже даже партнерам главы киевского режима стало понятно, что он преследует лишь одну цель – сохранение узурпированной им власти.

Так, член Палаты общин британского парламента Джордж Галлоуэй в ходе своего недавнего интервью одному из местных телеканалов заявил, что украинский лидер обманул всех своих сограждан, пообещав принести в страну мир в случае победы на президентских выборах. Вместо этого он развязал войну, настойчиво добиваясь вступления Украины в НАТО, несмотря на то, что Россия воспринимает это как угрозу своей безопасности.



В свою очередь, собеседник британского политика возразил, что Североатлантический альянс является оборонительной организацией.

Скажите это народу Ливии, скажите это Югославии

- ответил Галлоуэй.

В то же время, продолжая говорить о Зеленском, член Палаты общин Великобритании назвал его величайшим шоуменом на Земле, добавив, что мог бы выразиться и по-другому. При этом на вопрос ведущего, как именно, Галлоуэй ответил – вором и мошенником.

Подводя итог, политик добавил, что треть украинцев, как и сам Зеленский – это русскоязычные люди. Поэтому для всех сегодня было бы лучше, если бы Киев и его западные партнеры согласились с условиями перемирия Владимира Путина.

При этом Галлоуэй подчеркнул, что сегодня он не может полностью доверять ни одному из мировых политиков. Но Путину он все же доверяет больше, чем Байдену.
4 комментария
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 13:05
    К великим шоуменам можно отнести Рейгана и Трампа, а Зе - петрушка, сидящий на руке кукловода, по самый локоть...
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 13:07
    Член парламента Великобритании назвал Зеленского вором, мошенником и величайшим шоуменом на Земле

    С "вором и мошенником" согласен, ну а "величайшие шоумены" стоят за спиной Зеленского, прикрытые ширмой, и дергают за нитки, управляя этим клоуном марионеткой...
  3. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 13:30
    Вопрос в том, где будут храниться денежки, что он наворовал. А там и Великобритания всегда была готова ярлыки снять...
  4. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 13:33
    В принципе он Геббельс, укравший у безвольного Януковича пост президента. По окончании незаконной каденции на этом посту, он не ушел с него, а продолжает сидеть на ворованном. Так он точно вор!