Скажите это народу Ливии, скажите это Югославии

По прошествии более чем двух лет украинского конфликта, на Западе все чаще выражают негативное отношение к утратившему легитимность украинскому «президенту» Владимиру Зеленскому. Ведь уже даже партнерам главы киевского режима стало понятно, что он преследует лишь одну цель – сохранение узурпированной им власти.Так, член Палаты общин британского парламента Джордж Галлоуэй в ходе своего недавнего интервью одному из местных телеканалов заявил, что украинский лидер обманул всех своих сограждан, пообещав принести в страну мир в случае победы на президентских выборах. Вместо этого он развязал войну, настойчиво добиваясь вступления Украины в НАТО, несмотря на то, что Россия воспринимает это как угрозу своей безопасности.В свою очередь, собеседник британского политика возразил, что Североатлантический альянс является оборонительной организацией.- ответил Галлоуэй.В то же время, продолжая говорить о Зеленском, член Палаты общин Великобритании назвал его величайшим шоуменом на Земле, добавив, что мог бы выразиться и по-другому. При этом на вопрос ведущего, как именно, Галлоуэй ответил – вором и мошенником.Подводя итог, политик добавил, что треть украинцев, как и сам Зеленский – это русскоязычные люди. Поэтому для всех сегодня было бы лучше, если бы Киев и его западные партнеры согласились с условиями перемирия Владимира Путина.При этом Галлоуэй подчеркнул, что сегодня он не может полностью доверять ни одному из мировых политиков. Но Путину он все же доверяет больше, чем Байдену.