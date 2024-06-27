Украинский генерал сообщил об активизации российских войск в районе села Сотницкий Казачок Харьковской области

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Украинский генерал сообщил об активизации российских войск в районе села Сотницкий Казачок Харьковской области

Российские войска продолжают растягивать оборону противника, атакуя на ранее «спокойных» участках. Как заявил бригадный генерал Мельник, бои начались в районе села Сотницкий Казачок на границе Белгородской и Харьковской областей. Это подтверждает украинский аналитический паблик Deep State.

Российские войска активизировались в районе украинского села Сотницкий Казачок, находящегося практически на границе с Белгородской областью России. Как отметил бригадный генерал Сергей Мельник с позывным «Марсель», командующий силами обороны Харькова, на данный момент активизировались диверсионные группы ВС России, линейные части в бой еще не вступали. Тем не менее ситуация в районе этого села «значительно ухудшилась».



У Сотницкого Казачка ситуация ухудшилась после ротации подразделений, и враг действует диверсионными группами, а не линейными подразделениями,

- говорится в сообщении.


Генштаб ВСУ пока никак активизацию боевых действий западнее нынешнего района боев в Харьковской области не комментирует, украинские околовоенные ресурсы предполагают, что российские войска проводят доразведку перед новым наступлением. Ранее в Киеве не исключали, что командование российской группировки попытается растянуть силы ВСУ, атакуя в Харьковской и Сумской областях. Так это или нет, покажут ближайшие дни.
1 комментарий
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  1. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 13:00
    "Если проходя мимо берлоги медведя ты решил засунуть туда палку и посмотреть что потом произойдёт - хотя мог бы спокойно пройти без приключений - не обессудь "дружок" если медведь тебя задерёт" - сказал убелённый сединами старый бандеровец молодому, покупая билет на самолёт в Канаду. crying