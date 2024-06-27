Киевский режим выразил готовность выполнить все 11 требований Венгрии по вступлению Украины в Евросоюз

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Киевский режим выразил готовность выполнить все 11 требований Венгрии по вступлению Украины в Евросоюз

Украина готова выполнить все 11 требований Венгрии, являющихся условием для получения согласия на вступление страны в Евросоюз. Об этом заявила вице-премьер киевского режима по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Список требований венгерской стороны был передан Украине еще в январе 2024 года. Он включает в себя 11 пунктов по самым разным направлениям. Все они обязательны к выполнению, если Киев хочет получить согласие Будапешта на свое вступление в состав Евросоюза.

Венгрия требует от украинской стороны на законодательном уровне запретить директорам школ единолично изменять решение по преподаванию определенных предметов на украинском или венгерском языке.

Во-вторых, Будапешт настаивает на законодательном обеспечении использования венгерского языка в образовательном процессе, включая рекламу, мероприятия и встречи образовательных учреждений.

В-третьих, требуется вернуть статус «школа национального меньшинства» с обучением на венгерском языке.

Далее Будапешт настаивает на обеспечении права выбора языка обучения для высших и средних специальных учебных заведений. Еще одно требование – обеспечить возможность по заявлению выпускников школ получать перевод на венгерский язык выпускных заданий.

Шестое требование – использовать понятия «административная единица» и «населенный пункт» при определении территориальной сферы применения законодательства в сфере языка.

Далее Будапешт настаивает на отмене нормы о решении местных властей по применению родного языка, единственным критерием должно стать наличие необходимого процента представителей меньшинства в населении региона.

Восьмое требование – условием реализации языковых прав должно стать наличие 10 процентов меньшинства от состава населения, а если оно проживает на данной территории более 100 лет, то и требование по процентам нужно не учитывать.

Далее венгерская сторона настаивает на снятии языковых ограничений в отображении топонимов и географических названий, относительно субтитров, рекламы, плакатов и так далее.

Будапешт также требует включить понятие культурной автономии в правовую систему Украину и обеспечить право на свободное использование национальных символов, празднование национальных праздников.

Наконец, последнее требование венгерской стороны – обеспечение свободного использования языка во время парламентских и местных выборов и референдумов.

Понятно, что многие из этих требований явно не нравятся Киеву. Но в условиях, когда для членства в ЕС придется получить согласие Будапешта, деваться киевскому режиму некуда. Поэтому ему пришлось пойти на уступки венгерской стороне.
18 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +7
    Сегодня, 13:11
    Украина готова выполнить все 11 требований Венгрии, являющихся условием для получения согласия на вступление страны в Евросоюз. Об этом заявила вице-премьер киевского режима по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

    Венграм, в качестве примера, советую посмотреть на то, как Киев "выполнял" Минские соглашения.
    Как только Киев выполнит требования Будапешта и его примут в ЕС, он с лёгкостью сдаст назад и заявит, что и не собирался эти требования выполнять, так как они противоречат местной конституции. hi
    1. Пашка Колокольников Звание
      Пашка Колокольников
      +4
      Сегодня, 13:16
      Это никого не волнует! В т. ч., и самих венгров на самом деле
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        0
        Сегодня, 14:32
        Интересные требования у венгров, исключительно вопросы языковых и других свобод венгров. Про коррупцию и (ой да там все гне так) они даже не заикаются, понимают что ли, что это невозможно априори. Ну а так Украина хоть 100500 из 11 венгерских требований согласится выполнить, в первый раз что ли.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 13:43
      Это фигня, с вот кто венгров с войны вернёт?
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 13:59
      Я думаю,что венгры дадут согласие только после того,как все будет выполнено и проверено,на местах. Однако,судя по перечню требований, со временем, это перерастет из автономии,в экспансию и просоебинение Закарпатья,к Венгрии. А избежать присоединения( потери територии) у нынешней Украины нет политических и экономических возможностей. Это я не говорю о последствиях этого прецедента... Вполне возможно,что и Польша выдвинет требования. Следом- Румыния..
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 14:06
        Однако,судя по перечню требований, со временем, это перерастет из автономии,в экспансию и просоебинение Закарпатья,к Венгрии. А избежать присоединения( потери територии) у нынешней Украины нет политических и экономических возможностей. Это я не говорю о последствиях этого прецедента... Вполне возможно,что и Польша выдвинет требования. Следом- Румыния..

        Такое возможно лишь в случае согласия США на такое поглощение и если Россия не войдёт на Западную Украину.
        На самом деле США выгоден гнойник в виде самостоятельного западного обрубка Украины, с тем чтобы там плодились бандеровские последыши и культивировали в себя лютую ненависть ко всем окружающим. hi
  2. Orso Звание
    Orso
    +1
    Сегодня, 13:12
    О, как! Интересно, а кто теперь, вместо венгров,наложит вето на вступление псевдогосударства в ЕС? Ведь, все-таки, там не конченые идиоты?
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 13:15
    Украина готова отдаться в любых позах ЕвроСоюзу, лишь бы тот стал её сутенёром... Перспективка однако... lol
  4. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 13:15
    нормуль...процесс расчленёнки бандерляндв начался...следующее пшэки что заявят...а там понеслось...замечательно
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 13:53
      Следующим очевидно будет референдум
  5. MaxKruh Звание
    MaxKruh
    +3
    Сегодня, 13:16
    В памяти всплывают слова нациста Филатова,мол обещайте всё что угодно,а вешать будем потом.
    1. gsev Звание
      gsev
      +2
      Сегодня, 13:29
      Цитата: MaxKruh
      обещайте всё что угодно,а вешать будем потом.

      В 2014-2022 годах украинские каратели не считали нужным скрывать свои людоедские планы. Да и Валенса совсем недавно заявил, что его мечта убить 2/3 граждан России и расчленить Россию на множество анклавов.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 13:32
    Будапешту надо ещё потребовать от скаклов вернуть земли с венгерским меньшинством
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 13:56
      Цитата: Голландец Михель
      Будапешту надо ещё потребовать от скаклов вернуть земли с венгерским меньшинством
      Да Киев и на это пошёл бы - это для Киева угроза куда более мелкая, чем Россия. Подумаешь, три колхоза Венгрии отдать...

      Да только я одного и самого главного не понимаю - каким образом вступление в Евросоюз поможет Украине в войне с нами?
      Ну, понятно, что не знающие английского языка младоНАТОвцы питают надежды на пресловутую Пятую статью, ибо не в состоянии понять её смысла.
      Понятно, они уверены, что Америка с низкого старта, погладив шнурки, рванёт всеми силами, включая стратегическое ЯО, защищать какую-нибудь Трибалтику, Польшу или Болгарию.
      Но ЕС-то тут при чём? Даже теоретически, в отрыве от НАТО, в военном плане вещь сегодня для Украины бесполезная.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 13:58
        каким образом вступление в Евросоюз поможет Украине в войне с нами?
        По-моему, самые ответственные политики в ЕС уже заявляли, что вступление Украины туда в ближайшие 10 лет не светит
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 14:59
          Цитата: Голландец Михель
          каким образом вступление в Евросоюз поможет Украине в войне с нами?
          По-моему, самые ответственные политики в ЕС уже заявляли, что вступление Украины туда в ближайшие 10 лет не светит
          Да то, что не светит - оно понятно.
          Не понятно, зачем Украина с упёртостью барана у новых ворот стучится туда. Ей-то оно зачем? Экономических плюшек никаких - сейчас хоть из жалости послабуху дают, а там квотами задушат. Военных ништяков - тем более не предвидется больше того, что есть. Зачем Украине это - не понимаю... Тоска по Майдану? "За что скакали"?
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 13:52
    А от нас те же самые требования укры не приняли и получили гражданскую войну, а затем и сво
  8. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 14:16
    До всего этого дожить еще надо... Так что Киев легко подпишет любые бумажки