«Стреляй и убегай»: Нидерланды представили 120-мм мобильный миномет Viper

Вдохновленный уроками, извлеченными из конфликта на Украине, Viper позволяет покидать позицию менее чем через три минуты после выстрела, тем самым резко снижая риск контратак

Компания Defenture из Нидерландов представила новое изделие Viper 120, оснащенное 120-мм минометом.Новое мобильное средство поражения разработано в рамках концепции «стреляй и убегай», предусматривающей быстрое перемещение после открытия огня по противнику.- заявляет разработчик.В качестве базы выступает мобильная платформа Defenture GRF, которая из-за своих небольших габаритов может транспортироваться вертолетами. Она обладает полным приводом и способностью преодолевать брод глубиной 860 мм, что делает машину высокоманевренным средством. Возможна установка модульной баллистической защиты.Минометная система, разработанная в сотрудничестве с испанской компанией Escribano Mechanical Engineering, может быть установлена на шасси GRF в течение нескольких часов. На текущем этапе проектирования Viper вооружен 120-мм минометной установкой Thales 2R2M и может нести до 20 выстрелов. Максимальная дистанция огня при использовании боеприпасов повышенной дальности составляет 13 км. Но возможна установка 81-мм миномета.Как утверждается, требуется всего 15 секунд, чтобы подготовить Viper к ведению огня. Столько же времени необходимо для свертывания системы.