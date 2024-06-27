Премьер-министр Эстонии: Мы должны определить победу как нашу цель в украинском конфликте

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Премьер-министр Эстонии: Мы должны определить победу как нашу цель в украинском конфликте

Военная победа должна стать целью Североатлантического альянса в плане украинского конфликта. С таким заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции, которую она провела после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По мнению главы эстонского правительства, сейчас НАТО не слишком четко обозначает свою цель в украинском конфликте. Это якобы и создает препятствия для «победы Украины», которой в действительности и быть не может.



Мы должны определить победу как нашу цель в украинском конфликте, потому что нельзя выиграть войну, если победа не определена как цель

- заявила премьер-министр Эстонии.

Казалось бы, к заявлениям руководителя правительства карликового прибалтийского государства можно было бы не прислушиваться. Но дело в том, что в пятницу, как ожидается, Кая Каллас будет назначена главой дипломатии Евросоюза и займет этот пост на ближайшие пять лет. То есть, она станет отвечать за всю внешнюю политику ЕС.

Поскольку Каллас в вопросе украинского конфликта, как и большинство прибалтийских политиков, можно отнести к представителям «ястребов», общий вектор европейской внешней политики в ближайшее время будет вполне понятным.

Что же касается рассуждений о «победе» Украины, то европейские политики по-прежнему демонстрируют полное отсутствие адекватности в вопросах оценки реальной ситуации. Украинские формирования терпят поражение на фронте, российская армия наступает, постепенно освобождая населенные пункты и оттесняя противника. В такой ситуации надо рассуждать не о «победе», а о том, как сохранить хотя бы часть существующей под контролем киевского режима Украины.
12 комментариев
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  1. Tusv Звание
    Tusv
    +3
    Сегодня, 13:28
    Будете себя плохо вести. Выселим на острова и никакое НАТО не поможет. Русофобия дама переменчивая. Проститука одним словом
    1. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 13:48
      Да уж.
      Если бы Пётр Алексеевич Романов, в нашей истории известный как Пётр 1, имевший титул Петра Великого, отца Отечества, императора Всероссийского, имел бы возможность достать всех тех, кто из никчёмного народца, никогда не знавшего своей государственности создал для них республику на законно выкупленных Россией у шведов землях, наверное повесил бы на первом же суку всех отечественных деятелей, а народец этот загнал бы туда где ему и положено быть. angry
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 13:30
    Скунсы НАТО определяют победу! wink
    1. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 13:55
      Без цитаты Скакунцы определяют перемогу. Так. поправка у Украинской конституции
  3. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    -1
    Сегодня, 13:31
    премьеру Эстонии нужно бы подумать о другом - как он будет драпать в Майами
    от 44-го армейского корпуса, 6-й армии, бригад и дивизий СпН ЛенВО ВСРФ
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 13:44
      Цитата: Romario_Argo
      премьеру Эстонии нужно бы подумать о другом - как он будет драпать в Майами
      от 44-го армейского корпуса, 6-й армии, бригад и дивизий СпН ЛенВО ВСРФ
      Она родилась девочкой, с пацанами во дворе не дралась. А потому может и не знать, что если дерутся большие пацаны, то мелочи голопузой лучше не соваться. Даже если специально не получишь не от одного, так от другого, всё равно случайно можно отловить так, что небо с овчинку покажется.

      Стой себе в сторонке и смотри молча, если сил влезть в драку нету - целее будешь.
      Некому, видимо, ей объяснить это простое дворовое правило.
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 13:51
        ходят слухи что в прибалтике набирают силу социал-демократы
        есть вероятность что базы НАТО скоро будут спешно выводить с новых народных республик
        еще и ФСК ЕС начинает процедуры отключения Трибалтов от ЭК БРЭЛЛ
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:33
    Экономика ЕС стала ручная ,для США .Но и нас не забывают с прибылью.США в своём репертуаре,кто побеждает к тому и примажемся.
  5. роман66 Звание
    роман66
    +3
    Сегодня, 13:45
    Дyра проклятущая
    заявила премьер-министр Эстонии

    Хоть одну войну выиграла? Хотя бы с целлюлитом?
  6. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    0
    Сегодня, 13:49
    Они (трибалты) озвучивают то, что пока не могут их хозяева озвучить. Я бы не стал кидать шапки, если честно, с реальным Западом нам не справиться ещё очень долго! Остальное - от переизбытка патриотических штампов. Когда-то, до СВО, радовались, что Шойгу в Киев на допрос с ДШБ приедет, прям умилялись, какие мы крутые!!! Где тот Киев, где тот Шойгу? Так и здесь, не стоит пренебрегать лаем шавок, они лают, только если хозяин рядом. ИМХО.
  7. владимир 290 Звание
    владимир 290
    -1
    Сегодня, 13:51
    Куда все эти моськи лезут "определить победу как нашу цель". Прямо как галантерейщик и кардинал. Надеюсь когда нибудь дотявкаются и получат по полной, еще и Юрьевскую дань с процентами за 500 лет заплатят всей Прибалтикой. А Рамзана Ахматовича собирать ее
    отправить как в свое время Касимовский Шах-Али делал.
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 13:53
    Мы должны определить победу как нашу цель

    Мда! "Мы"! Галантерейщик и кардинал...