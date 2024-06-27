Мы должны определить победу как нашу цель в украинском конфликте, потому что нельзя выиграть войну, если победа не определена как цель

Военная победа должна стать целью Североатлантического альянса в плане украинского конфликта. С таким заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции, которую она провела после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.По мнению главы эстонского правительства, сейчас НАТО не слишком четко обозначает свою цель в украинском конфликте. Это якобы и создает препятствия для «победы Украины», которой в действительности и быть не может.- заявила премьер-министр Эстонии.Казалось бы, к заявлениям руководителя правительства карликового прибалтийского государства можно было бы не прислушиваться. Но дело в том, что в пятницу, как ожидается, Кая Каллас будет назначена главой дипломатии Евросоюза и займет этот пост на ближайшие пять лет. То есть, она станет отвечать за всю внешнюю политику ЕС.Поскольку Каллас в вопросе украинского конфликта, как и большинство прибалтийских политиков, можно отнести к представителям «ястребов», общий вектор европейской внешней политики в ближайшее время будет вполне понятным.Что же касается рассуждений о «победе» Украины, то европейские политики по-прежнему демонстрируют полное отсутствие адекватности в вопросах оценки реальной ситуации. Украинские формирования терпят поражение на фронте, российская армия наступает, постепенно освобождая населенные пункты и оттесняя противника. В такой ситуации надо рассуждать не о «победе», а о том, как сохранить хотя бы часть существующей под контролем киевского режима Украины.