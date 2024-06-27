Times: Сбежавшие на Запад российские экс-политики готовят для НАТО план по дестабилизации России

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Times: Сбежавшие на Запад российские экс-политики готовят для НАТО план по дестабилизации России

Сбежавшие на Запад бывшие российские политики и чиновники готовят план по дестабилизации ситуации в России с последующим свержением действующей власти. Свои «разработки» так называемая «оппозиция» намерена представить на очередном саммите НАТО, запросив у альянса помощи. Об этом пишет газета Times.

По данным британского издания, бывшие российские политики, в том числе и депутаты, общим числом порядка 60 человек, провели встречу в Варшаве, на которой разработали план по свержению «власти Кремля» и приведению России к «демократическим свободам». Но так как по своей сути эти экс-политики ничего из себя не представляют и не имеют никаких ресурсов, то в исполнении планов им должна помочь НАТО.



Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств (...) Более 60 политиков в изгнании... встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план из семи пунктов по свержению Кремля

— пишет издание.

План включает в себя семь пунктов, в том числе поставку оружия Украине, введение дополнительных санкций против России и, конечно же, поддержку действий по дестабилизации обстановки в России, в том числе убийств представителей российской власти, а также попытки силовой смены власти.

Как подчеркивается, этот план будет представлен на саммите НАТО, который пройдет в начале следующего месяца в Вашингтоне.
40 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +6
    Сегодня, 13:37
    Свои «разработки» так называемая «оппозиция» намерена представить на очередном саммите НАТО, запросив у альянса помощи.
    Не утерпели наши беглецы... Такое бабло вертится - и всё мимо идёт. Тоже захотелось кусочек урвать - "помощи"-то у НАТО, как я понимаю, Каспаров, Кох и Ходор попросят не войсками и оружием, а деньгами. Вот и посмотрим, насколько в Европе работают наши схемы 90-х...
    Что-то мне подсказывает, что теперь работают.
  2. Тима Звание
    Тима
    +10
    Сегодня, 13:38
    Предатели, изменники и враги не дремлют за кордоном, так и внутри России.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 14:17
      Цитата: Тима
      Предатели, изменники и враги не дремлют за кордоном, так и внутри России.

      А что, фабрика по выпуску ледорубов и мохеровых шарфов уже закрылась?! feel
  3. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +6
    Сегодня, 13:40
    Ну это.
    Двайте уже за головы этих "сэкс-политиков"(политических проституток) награду(и гарантию доставки по дипломатическим линиям в РФ если придешь в посольство с головой).
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 13:50
      если придешь в посольство с головой
      Можно голову и просто бросить возле посольства wink
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +1
        Сегодня, 13:51
        Цитата: Голландец Михель
        Можно голову и просто бросить возле посольства


        С вырезаным\прибитым гвоздем QR кодом для СПБ. hi
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 13:55
      Вот ещё - за всякую никчёмную шваль денежку платить...
  4. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +6
    Сегодня, 13:44
    Откровенно смешно читать про активность "российской внесистемной оппозиции" зарубежом. Единственной достойной фигурой среди этих людей был Нав ,как в плане временами удачных (а временами и откровенно неудачных) решений и подач ,так и в плане охвата и влияния. Прочие это реально престарелые гномы ,почему то полагающие что узнаваемость их помятых лиц хроническими созерцателями "зомбоящика" делает из них лидеров мнений ,а наличие бобла или политического опыта делает из них ораторов-харизматиков.

    В каком-то смысле считаю их "деятельность" в забугорье даже полезной т.к в своем желании выжить и добыть масло на хлеб они будут отвлекать на свою никчемность какие-то западные ресурсы ,которые иначе могли бы уходить на более молодых и способных ,на нишевую раскачку диаспор или болевых точек.

    Ни Гудков,ни Чичваркин, ни Ходор, ни Каспаров ни остатки ФБК*(*вроде как блабла запрещено) не являются реальной оппозицией - это в лучшем случае выражатели очаговых разрозненных недовольств без намека на какую-то программность ,единство и альтернативность. Некоторые реально уже несут такую пургу ,что мне удивительно как им вообще кто-то выделяет деньги в принципе.
    Парадокс,но на данный момент наша "оппоза" умудряется смотреться куда более нездорово,чем наш центр. Само по себе это уже удивительно и непостижимо уму..
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +8
      Сегодня, 13:53
      На лекции по политологии:
      - Зайдите в свинарник. Те свиньи, которые у корыта, спокойно чавкают, а те, которых оттерли и которые пытаются пробиться обратно, отчаянно верещат.
      Вот, собственно, и все, что вам нужно знать об оппозиции в России.
      1. Knell Wardenheart Звание
        Knell Wardenheart
        +1
        Сегодня, 14:09
        В данный момент в РФ нет оппозиции ,ни системной,ни несистемной. Есть какие-то фрагменты типа НБП* (*блабла или не блабла ?) с мизерным охватом ,но даже по опыту деятельности КРПшников или Движения Стрелкова видно ,что общество безумно атомизировано, деструктурировано, нестойко и избалованно . Как говорится в стране слепых и кривой король - это секрет успеха ЕдРа и одновременно печальная причина глубокого упадка нашей публичной политики.
        Люди уже ничему не верят и это усиливается куммулятивным эффектом от того, что за пару строг в ТГ сейчас могут посадить человека на годы.

        Те,кто называет себя "оппозицией" сейчас мало чем отличаются от скороспелых звезд,которые приписывают себе что они "актеры" , "певцы", "шоумены" и прочее. Это называется "самоназвание".
        Давеча у ГАЗа (Зюганов) был ДР и СМИ пели ему диферамбы,наконец я увидел его старую печальную физиономию по зомбоящику столько,сколько не видел в сумме за последние лет пять.
        Я думал что он хоть слово скажет о том, что КПРФ пробила днище и что он наконец-таки "мухожук" но не, сабж был доволен как никогда - ведь он великий политик с многолетним опытом.

        Это ведь когда-то был оппозиционный флагман -и в каком виде все это теперь.. ? Картонная "Аврора"..
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 14:23
        Вот, собственно, и все, что вам нужно знать об оппозиции в России.

        резюме там другое: о политическом устройстве
    2. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +3
      Сегодня, 13:57
      без намека на какую-то программность ,..
      Согласен с Вами, они ни чего не могут предложить в замен того, против чего они якобы борются. Всю программность этой оппозиции можно охарактеризовать как "Шариковщина". hi
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +9
    Сегодня, 13:45
    Интересно - они вообще понимают, что если власть на Руси таки и сменится, то только на такую, чтоб подобную публику по кольям на Красной площади рассаживала? Им молиться на нашего гаранта надо - только благодаря ему они до сих пор ещё живы и благоденствуют.. Он у нас почему-то либерастов любит...
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 14:01
      Он у нас почему-то либерастов любит...
      Потому, что он сам себя считает либералом.
      МОСКВА, 21 дек 2016– РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин является по своей натуре абсолютным либералом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
      "Вы знаете, недруги – в первую очередь за рубежом, но и некоторые недруги внутри России, – считают, что Путин, скорее, консерватор и такой государственник, которому чуждо слово "свобода". Но Путин – абсолютный либерал по своей натуре. И гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя псевдооппозицией. Он абсолютно либерален в своих экономических подходах, социальной политике и так далее. Поэтому это, действительно, так, и ему близко это понятие", — сказал Песков в интервью телекомпании "Мир".
      smile
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 13:47
    Как всё таки умеют на западе натягивать сову на глобус.Мне сову жалко ,птису жалко.
  7. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    +3
    Сегодня, 13:48
    Люди радеющие за "демократические свободы" в России обращаются за помощью в военный блок явной антироссийской направленности. Могли бы сразу в "Спортлото" отписать!
    1. faiver Звание
      faiver
      +2
      Сегодня, 13:54
      вот такие они - "демократические свободы", ради них можно и пол страны под нож, т.в.а.р.и.
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 13:49
    Маловато их чтоб хоть что то сделать или решить, но расслабляться конечно не стоит
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 13:49
    Сбежавшие на Запад российские экс-политики
    Этих сбежавших политиков надобно утилизировать посредством удара по голове ледорубом wink
    1. Илья22558 Звание
      Илья22558
      +1
      Сегодня, 14:01
      Ледоруб еще заслужить надо! А какой смысл тратить ценных агентов на этих скоморохов?
  10. Олег Пленкин Звание
    Олег Пленкин
    +4
    Сегодня, 13:50
    Круговорот ДЕРЬМА в Природе. Не нужен и не интересен. Тем более в Польше, давно уже превратившейся, в главную "парашу" Лондона и Вашингтона. 30-ть лет, совместно, грабили и обворовывали российское население, а теперь стали "врагами режима"? Лживые и продажные твари!(

    P.S. Настоящее дерьмо - не тонет.
  11. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +4
    Сегодня, 13:52
    Ну теперь скажите мне, что репрессии 1937-1938г.г. были все неоправданные. Теперь представьте , что бы творилось в стране после 22 июня 1941г. если бы эта мразь всплыла.
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 13:57
      Да и у нас Петров с Башировым видимо очень заняты сейчас, не до этих шавок, а как хотелось бы. Надеюсь когда нибудь руки до них дойдут
  12. Corvair Звание
    Corvair
    +2
    Сегодня, 13:54
    Всяко попытаются обрушить на нас мегатонны пропаганды.
  13. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    -2
    Сегодня, 13:54
    От этой оппозиции пользы никакой не будет и существование России будет под большим вопросом. На их действия ВЧК создавать нужно, опыт прошлого имеется. Хотя во властных структурах "дегенератов" хватает.
  14. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 13:57
    ИУДЫ...видимо условие хорошей жизни их там (плата за это) - русофобия и гадить любыми способами России.
    А мир, при уже видимой и не скрываемой агрессии стран запада против России, продолжает молчать. Запад в открытую заявляет зачем развязал эту войну - и при этом он "миротворец"...как так и надо. И мы эту тему не раскручиваем...только для себя. При этом они консолидируются на почве русофобии и заработка на войне, а мы кота Леопольда из себя строем, а нужно создавать военно-политический блок в противовес нато...с целью расчленения нато и евросоюза. Никаких шенгенов и союзов в европе, каждое гос-во само за себя и против остальных...желательно войной. Мир должен быть многополярным....без глобалистики
  15. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 13:57
    Это мне напоминает фильм "И снова Неуловимые" там наследники престола все власть делили
  16. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 13:59
    Ну , допустим, свергнут ВВП. А кого поставят? Есть у них кандидат? Кто этот светлоликий человек?
    1. rotfuks Звание
      rotfuks
      +2
      Сегодня, 14:05
      Кто этот светлоликий человек?


      несложног догадаться что это Ходарковский. И жена Навального с дружком Чичваркиным.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 14:06
        Мне кажется, что это не смешно. С таким же успехом, лучше как в Грузии сразу иностранца поставить
  17. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 13:59
    Напишите, Ф И О и .т .д. кто эти 60 человек а так получается наговор
  18. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    0
    Сегодня, 14:02
    Помечтал 2 секунды: "НАТО готовит военную форму и оружие для идущих на войну с Россией в первых рядах власовцев, ах нет, сбежавшую оппозицию " Подождём?
  19. Grossvater Звание
    Grossvater
    -1
    Сегодня, 14:08
    Цитата: paul3390
    Интересно - они вообще понимают, что если власть на Руси таки и сменится, то только на такую, чтоб подобную публику по кольям на Красной площади рассаживала? Им молиться на нашего гаранта надо - только благодаря ему они до сих пор ещё живы и благоденствуют.. Он у нас почему-то либерастов любит...

    Да не любит он либералов. Просто рационально мыслит. Хлопоты, как предварительные так и последующие, на утилизацию этих придурков существенно превышают пользу такого действия.
    Кроме того, не следует забывать, что вопреки уверениям как раз этих вот самых, вопросы соблюдения законности для Владимира Владимировича весьма и весьма важны.
  20. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 14:09
    Každý stát má svoje zrádce, ale tito fašisté proti Rusku nemají šanci! Občané Ruska ví, že válka na Ukrajině je bojem o přežití Ruska.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 14:09
      В каждой стране есть свои предатели, но против России у этих фашистов нет шансов! Граждане России знают, что война на Украине – это борьба за выживание России.
  21. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 14:13
    Смотрю на заставку и диву даюсь - одни долбоящеры, и кураторы постарше, с камерами в руках...
  22. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:13
    Просто вопрос... а забугорными и правда интересно, о чем бухтят всякие неудачники?
  23. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 14:17
    В лучшем случае - два года со строгой изоляцией, - подумал Кислярский, начиная дрожать. - Зачем я сюда пришел?
    - Тайный союз меча и орала! - зловеще прошептал Остап.

    Все это уже было. Но погань это не останавливает. Платили б денежки. А кого предавать - без разницы. Плесень.
  24. puskarinkis Звание
    puskarinkis
    0
    Сегодня, 14:41
    Западу нужны "медийные личности" для придания легитимности их планам/действиям. И пока эти "личности" лопаются от ощущения собственной важности, их попользуют и бросят, возможно, кинув какую-то сумму на всех, чтобы поглумиться, наблюдая делёж!
  25. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 14:48
    Учитывая, что за кордоном они на горшок по команде ходят (а иначе хозяева миску уберут), сдаётся мне что кураторы СБУ и ГУР решили развернуть в нашей стране террористическую деятельность под вывеской этих "оппов".
    Так как публично заявлено о намерениях, теперь реальные спецслужбы могут вербовать и юзать агентуру под этим бело-сине-белым знаменем.
    Так что симптом - интересный.