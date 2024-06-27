Инспекции Пентагона не удалось выяснить судьбу части переданных Киеву вооружений

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Инспекции Пентагона не удалось выяснить судьбу части переданных Киеву вооружений

Пентагон не располагает данными о дальнейшей судьбе части переданных Киеву вооружений на общую сумму 62 миллиона долларов. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Минобороны США.

Как сообщает издание Daily Caller со ссылкой на документ, проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими властями привели к отсутствию полной информации о том, какая часть поставленных Киеву вооружений могла быть уничтожена, утеряна либо перенаправлена. Из-за недостатка информации о потерях поставленной ВСУ западной техники повышается риск того, что у Пентагона не будет возможности вести полноценный учет военных поставок Украине.



Кроме того, утверждается, что Европейскому командованию американской армии не предоставлялись систематические и подробные отчеты о потерях военной техники ВСУ, несмотря на то что доклады такого рода предусматривались. В то время как, согласно требованиям Пентагона, предполагалось предоставлять подобные отчеты в течение месяца, Киев нередко сообщал о безвозвратных потерях западных вооружений лишь спустя более трехсот дней. Американской стороне также не удалось получить данные о возможном захвате переданных Украине вооружений российскими военными.

В то же время, по данным американской прессы, на начало текущего года Вашингтон уже потратил на военную поддержку киевского режима около 113 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что украинские власти с момента обретения независимости активно распродавали всем желающим доставшиеся Киеву "в наследство" от СССР вооружения. После произошедшего в этой стране в 2014 году госпереворота этот процесс значительно ускорился.
10 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 13:51
    Они правда наивно думали что всё до цента пойдет в дело? Сразу надо было считать, вроде не глупые, а теперь концов не найти
    1. Stenolaz Звание
      Stenolaz
      0
      Сегодня, 14:15
      "...а теперь концов не найти". Надо Зеленского за конец брать пассатижами и сразу все выяснится.
  2. BecmepH Звание
    BecmepH
    0
    Сегодня, 13:54
    Кроме того, утверждается, что Европейскому командованию американской армии не предоставлялись систематические и подробные отчеты о потерях военной техники ВСУ, несмотря на то что доклады такого рода предусматривались.
    Предусматривались, а не требовалисьОт этого "предусматривались" все в выигрыше. Все, кроме налогоплательщиков.
    Но, мне их не жалко, почему то.
    Чем больше будете предусматривать, а не требовать, тем меньше на фронт попадёт.
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 13:54
    Из-за недостатка информации о потерях поставленной ВСУ западной техники повышается риск того, что у Пентагона не будет возможности вести полноценный учет военных поставок Украине.
    fool Еврей - умный и осторожный, xoxoл - умный и наглый. request
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 13:56
    общую сумму 62 миллиона долларов

    И они из-за такой мелочи печалятся? Во клоуны! Типа все остальное прям посчитано и учтено.
    Ага! Щас!
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:06
    Инспекции Пентагона не удалось выяснить судьбу части переданных Киеву вооружений
    . Какая неожиданность wink
  6. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 14:07
    Последняя строчка в статье понравилась, Оказывается после 2014 года процесс продажи оружия украиной ускорился, если они до сих пор продают оружие,. то зачем им запад помогает.
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 14:08
    Чей-то мало как-то, 62 ляма, там лярдами гонят вооружения, так-то 62 в рамках статистической погрешности
    1. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 14:12
      Это кто то один неосторожно засветился...
  8. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 14:11
    Во-первых, 62 ляма это для Украины слишком мелко.
    Там у людей 30% откаты.
    И это же вообще золотая жила:
    - Мы вам дали стотыщмильонов патронов. Где они?
    - Так это... русские ударили калиброшахедокинжалом и всё сгорело. Самым синим пламенем.

    Ну и в то же время где-то в Африке "Ура! У нас есть стотыщмильонов патронов!"