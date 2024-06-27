Пентагон не располагает данными о дальнейшей судьбе части переданных Киеву вооружений на общую сумму 62 миллиона долларов. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Минобороны США.Как сообщает издание Daily Caller со ссылкой на документ, проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими властями привели к отсутствию полной информации о том, какая часть поставленных Киеву вооружений могла быть уничтожена, утеряна либо перенаправлена. Из-за недостатка информации о потерях поставленной ВСУ западной техники повышается риск того, что у Пентагона не будет возможности вести полноценный учет военных поставок Украине.Кроме того, утверждается, что Европейскому командованию американской армии не предоставлялись систематические и подробные отчеты о потерях военной техники ВСУ, несмотря на то что доклады такого рода предусматривались. В то время как, согласно требованиям Пентагона, предполагалось предоставлять подобные отчеты в течение месяца, Киев нередко сообщал о безвозвратных потерях западных вооружений лишь спустя более трехсот дней. Американской стороне также не удалось получить данные о возможном захвате переданных Украине вооружений российскими военными.В то же время, по данным американской прессы, на начало текущего года Вашингтон уже потратил на военную поддержку киевского режима около 113 миллиардов долларов.Стоит отметить, что украинские власти с момента обретения независимости активно распродавали всем желающим доставшиеся Киеву "в наследство" от СССР вооружения. После произошедшего в этой стране в 2014 году госпереворота этот процесс значительно ускорился.

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