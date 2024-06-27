МВД Польши связало рост преступности в стране с присутствием украинских беженцев

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МВД Польши связало рост преступности в стране с присутствием украинских беженцев

В настоящее время в Польше наблюдается рост преступности. Он связан с увеличением количества беженцев с территории Украины. С таким заявлением выступил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

Глава МВД Польши озвучил последние данные по украинским беженцам, находящимся на территории страны. Так, по ситуации на май 2024 года официальную регистрацию имели более 950 тысяч украинских граждан. В действительности украинцев может быть в Польше намного больше, если учитывать тех, кто смог нелегально пересечь границу.

Количество беженцев с территории Украины будет только расти. Украинские мужчины пытаются спастись от мобилизации, женщины вывозят сыновей-подростков, многие люди просто уезжают, опасаясь дальнейшей эскалации боевых действий.

У нас есть эмигранты с Украины. Мы рады, что смогли им помочь. В то же время, к сожалению, вместе с ними также приходит преступность, рост преступности

- заявил министр внутренних дел Польши.

В то же время, Семоняк не стал уточнять какие-либо конкретные данные в цифрах по росту преступности или причастности беженцев к преступным действиям. Однако само по себе заявление главы польского правоохранительного ведомства является намеком украинским гражданам на то, что им здесь не очень рады.

Кроме того, это может быть и «пробивка почвы» для депортации украинских мужчин на родину с целью их последующей мобилизации в ВСУ. Формально эту депортацию можно будет связать с профилактикой преступности, настроив соответствующим образом общественное мнение.
5 комментариев
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  1. BecmepH Звание
    BecmepH
    0
    Сегодня, 13:49
    Формально эту депортацию можно будет связать с профилактикой преступности, настроив соответствующим образом общественное мнение.
    Как будто общественное мнение против.
    В настоящее время в Польше наблюдается рост преступности. Он связан с увеличением количества беженцев с территории Украины.
    Вот это открытие!
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 13:57
    У нас есть эмигранты с Украины. Мы рады, что смогли им помочь. В то же время, к сожалению, вместе с ними также приходит преступность, рост преступности
    - заявил министр внутренних дел Польши.
    recourse Но слава богу у хлопов есть чубы, таскай не ленись. request
  3. sever41 Звание
    sever41
    0
    Сегодня, 14:09
    Да ладно Вам поляки, какая разница! В своем огороде незаменимых бревен полно завезенных по кайфу не понятно откуда...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:14
    МВД Польши связало рост преступности в стране с присутствием украинских беженцев
    . Ой да ладно, планы + бандерлоги, дружба на век.
  5. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    0
    Сегодня, 14:28
    "Хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура"

    Глава СК Александр Бастрыкин неожиданно прошёлся по ситуации с мигрантами в стране. Собрали его главные заявления с Петербургского международного юридического форума.

    — Среднестатистические данные указывают на присутствие 14,5 или 16,5 млн мигрантов в России. Каждый десятый житель — иностранец.

    — Преступления экстремистского характера выросли на 147%. И всё чаще резонансные преступления совершают мигранты. Включая теракт в "Крокусе".

    — В Москву завезли 1,2 млн мигрантов, в Подмосковье 880 тыс., в Петербург — 860 тыс. 13% мигрантов работают на стройках, остальные в такси, развозке продуктов и на рынках.

    — Отловили 30 тысяч экс-мигрантов, которые получили гражданство и не встали на воинский учёт. 10 тысяч отправили на СВО.

    — Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив.