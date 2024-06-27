МВД Польши связало рост преступности в стране с присутствием украинских беженцев

У нас есть эмигранты с Украины. Мы рады, что смогли им помочь. В то же время, к сожалению, вместе с ними также приходит преступность, рост преступности

В настоящее время в Польше наблюдается рост преступности. Он связан с увеличением количества беженцев с территории Украины. С таким заявлением выступил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.Глава МВД Польши озвучил последние данные по украинским беженцам, находящимся на территории страны. Так, по ситуации на май 2024 года официальную регистрацию имели более 950 тысяч украинских граждан. В действительности украинцев может быть в Польше намного больше, если учитывать тех, кто смог нелегально пересечь границу.Количество беженцев с территории Украины будет только расти. Украинские мужчины пытаются спастись от мобилизации, женщины вывозят сыновей-подростков, многие люди просто уезжают, опасаясь дальнейшей эскалации боевых действий.- заявил министр внутренних дел Польши.В то же время, Семоняк не стал уточнять какие-либо конкретные данные в цифрах по росту преступности или причастности беженцев к преступным действиям. Однако само по себе заявление главы польского правоохранительного ведомства является намеком украинским гражданам на то, что им здесь не очень рады.Кроме того, это может быть и «пробивка почвы» для депортации украинских мужчин на родину с целью их последующей мобилизации в ВСУ. Формально эту депортацию можно будет связать с профилактикой преступности, настроив соответствующим образом общественное мнение.