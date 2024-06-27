В МИД РФ пообещали, что теракт в Севастополе не останется без ответа

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В МИД РФ пообещали, что теракт в Севастополе не останется без ответа

23 июня в Севастополе случилась страшная трагедия. В результате обстрела города-героя со стороны ВСУ погибли четыре человека, включая двух детей. Еще более 150 человек получили ранения различной степени тяжести.

Стоит отметить, что атака на Севастополь осуществлялась посредством американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Из пяти выпущенных по городу боеприпасов дежурные части ПВО ВС РФ уничтожили четыре. Одна ракета сдетонировала в воздухе в непосредственной близости с пляжем «Учкуевка», что и привело к жертвам, а также большому числу пострадавших среди мирного населения.



Российские власти квалифицировали произошедшее как теракт. При этом на Западе продолжительное время избегали обсуждения данной темы, в итоге дав предельно сухие комментарии. В свою очередь на Украине и вовсе попытались «оправдать» данное преступление, цинично заявив, что в Крыму во время войны не может быть курортов.

В то же время, комментируя трагедию в Севастополе в эфире телеканала «Россия-1», замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал, что недавний теракт не останется без ответа, а на Западе должны ощущать риски, связанные с подобными акциями.

Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается уже без нашего ответа

- подытожил дипломат.

Стоит напомнить, что российские власти неоднократно заявляли о прямой причастности Запада к удару по Севастополю. Все дело в том, что атака ВСУ проводилась с использованием американских ОТР, а ввиду сложности данных боеприпасов не исключено, что наведение осуществляли западные военные.

На этом фоне в российском экспертном сообществе активно ведется обсуждение вероятных сценариев, предусматривающих ответ Западу на атаку российской территории. В качестве одного из очевидных решений, которое нужно принять прямо сейчас, специалисты называют необходимость безоговорочного уничтожения американских и британских разведывательных дронов над акваторией Черного моря. Ведь, как правило, именно после их появления Крым подвергается атакам со стороны боевиков киевского режима.
36 комментариев
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  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +7
    Сегодня, 14:06
    Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается уже без нашего ответа
    Ждем жёсткого ответа!
    1. Aken Звание
      Aken
      +14
      Сегодня, 14:09
      Послу США будет объявлен выговор с занесением в личное дело.
    2. кредо Звание
      кредо
      +9
      Сегодня, 14:11
      Когда страну сжимают со всех сторон в "братских объятиях головорезов", а руководство страны надувает щёки и лишь на словах грозится ответить, то такую страну воспринимают слабой, а руководство пустозвонами.
      Не уж то наша страна и руководство скатились до такого состояния? request
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +3
        Сегодня, 14:35
        ...и ждите ответа, ждите ответа...
        М.Жванецкий. Я жду... (1968г.)
        https://yandex.ru/video/preview/11280832723855181899
    3. Master2030 Звание
      Master2030
      +3
      Сегодня, 14:18
      Ждите. Ждалку осилит ждущий.
      Ceterum censeo Washingtago delendam esse
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +1
        Сегодня, 14:45
        Ваня, нам этот дрон сбить слабо, не то что Вашингтон разрушить.)
    4. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 14:24
      Цитата: opuonmed
      Ждем жёсткого ответа!

      А дождёмся?
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +2
        Сегодня, 14:42
        ......................нет.)
    5. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 14:35
      Не надоело ждать,того что не будет?От ботаника,а не хулигана?
      1. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 14:53
        причём тут ботаник, сказано же было: "... богу - богово, а кесарю - кесарево..." можно добавить и слесарю - слесарево. Вот только в МО одни подмастерья работают.)
    6. 30 вис Звание
      30 вис
      +4
      Сегодня, 14:43
      Цитата: opuonmed
      Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается уже без нашего ответа
      Ждем жёсткого ответа!

      Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт.... Но ! ......Там за туманами.. всё в тумане там ...
  2. isv000 Звание
    isv000
    +10
    Сегодня, 14:07
    23 июня в Севастополе случилась страшная трагедия.

    24-го мы должны были узнать о уничтожении американского дрона-наводчика, о появлении на Банковской огромного котлована и уничтожении станции переобувки ж/д вагонов из ЕС вна... am
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +4
      Сегодня, 14:41
      ...никто никому ничего не должен. Остин позвонил Министру обороны и погрозил пальчиком... низззя
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +9
    Сегодня, 14:08
    Так то подождём, посмотрим...
    Просто вспомнилось... замахнулся, бей! и прочее подобное.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +4
      Сегодня, 14:37
      ...
      ..уже три дня ждём...
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +2
        Сегодня, 14:46
        Наверное очень сильный замах... what
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 14:48
          ...ну да, даже плечо вывихнули...
          .просто позор
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 14:58
            Просто интересно, зачем лишнее говорить, предупреждать, грозит?!?!?!
            Делать молча, но как надо!
            Кому надо, все и так поймёт, а кому не надо... значит не надо.
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +12
    Сегодня, 14:08
    Трагедия, произошедшая в Севастополе, безусловно, не останется и не остается уже без нашего ответа
    - подытожил дипломат.
    При всём уважении, Вы сначала что то сделайте, а потом скажите, что вот это действие с нашей стороны "ответка" за ваши вот эти действия.
    Хватит уже обесценивать внешнюю политику РФ в глазах народа нашей страны.
    1. Aken Звание
      Aken
      +7
      Сегодня, 14:14
      Разгневанная собака нападет без лая, поэтому, если она бежит на вас молча, она может быть намного опаснее того, кто угрожающе лает.
    2. пылесос Звание
      пылесос
      0
      Сегодня, 14:22
      Нужно обязательно сказать, что бы потом не оправдываться, а то получится как с журналистами, их выгнали в тихую, а Амеры заверещали. что угнетаем" и т.д А Захарова оправдывается, Нужно было в начале заявить, что запад выгнал наших журналистов, мы делаем то же самое с западными МЕДИА
  5. Aken Звание
    Aken
    +6
    Сегодня, 14:11
    В результате обстрела города-героя со стороны ВСУ погибли четыре человека, включая двух детей.

    Я один ощущаю какую-то неправильность фразы?
  6. Alemax Звание
    Alemax
    +1
    Сегодня, 14:12
    В качестве одного из очевидных решений, которое нужно принять прямо сейчас, специалисты называют необходимость безоговорочного уничтожения американских и британских разведывательных дронов над акваторией Черного моря.


    А до этого сколько раз наносили удары с помощью этих БПЛА?
    Или это другое? Обязательно надо дождаться большого количества жертв?
    На упреждение никак?
  7. bandabas Звание
    bandabas
    +7
    Сегодня, 14:12
    А постоянные обстрелы Белгородщины и Курщины ... прилеты в Краснодарский край. Позор МИД. Ей богу- как д..мо. в проруби плавают.
  8. Fisher Звание
    Fisher
    +2
    Сегодня, 14:15
    Напоминает анекдот про чемодан, который вчера забрали, но не отдали
  9. Master2030 Звание
    Master2030
    +3
    Сегодня, 14:17
    Это должен обещать не МИД а ворчливный гкомандущый.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
  10. Бускан Звание
    Бускан
    +1
    Сегодня, 14:18
    Цитата: Aken
    В результате обстрела города-героя со стороны ВСУ погибли четыре человека, включая двух детей.

    Я один ощущаю какую-то неправильность фразы?

    Не один.
  11. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 14:18
    Мне другое непонятно. Вот когда появляется заявление "США разрешают Украине наносить удары своим оружием по территории России", старой/новой неважно. Вот эти вот слова не повод сказать банально: Вы там не офигели ли часом? или типа: "Вы бессмертные?!" Я вот как обычный гражданин их вижу/слышу и немного не понимаю чего происходит. У нас любят поминать в суе окныовертоны и люди к таким "разрешениям" публичным, привыкают.
  12. К_4 Звание
    К_4
    +3
    Сегодня, 14:21
    Сча как закупят партию новых красных импортозамещеных фломастеров, да как нарисуют .....красный кружочек. Все аж вздрогнут там.
  13. barclay Звание
    barclay
    +2
    Сегодня, 14:29
    Все что касается ответных мер нашего МИД на откровенную агрессию ( да, именно агрессию) США в отношении России, можно назвать беззубыми и нерешительными потугами. Пока это так..
  14. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +3
    Сегодня, 14:30
    Лет 5 назад в г. Праге был демонтирован памятник советского полководца Конева И.С., тогда МИД России с пеной у рта заявлял, что Чехию ждёт адекватный ответ. Вопрос. И что? Поэтому хочется сказать господину Рябкову "Чья бы корова мычала, ..........."
  15. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +2
    Сегодня, 14:32
    Мы осуждали и будем осуждать!!!
    1. Илья22558 Звание
      Илья22558
      +3
      Сегодня, 14:36
      Забыли про озабоченность!
  16. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 14:35
    В то же время, комментируя трагедию в Севастополе в эфире телеканала «Россия-1», замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал, что недавний теракт не останется без ответа, а на Западе должны ощущать риски, связанные с подобными акциями.
    Как только, в водах Чёрного моря, появиться новый вид водоплавающей птицы, под названием RQ-4 Global Hawk, тогда я соглашусь что ответ состоялся. Надо хоть один раз решится, и мы увидим сразу, что король не только голый, но и то что у него нет туалетной бумаги.
  17. ALARI Звание
    ALARI
    0
    Сегодня, 14:42
    Это не МИД должен чего то обещать а МО или еще лучше ГРУ.
  18. borisvt Звание
    borisvt
    0
    Сегодня, 14:54
    ..замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал, что недавний теракт не останется без ответа, а на Западе должны ощущать риски, связанные с подобными акциями
    на самом деле, Рябков просто так не треплется. Он прекрасно выражает мысли, и ярко, и метафорично, и смыслово, к тому же дипломат высшей квалификации. Я помню два его интервью перед началом СВО, они предвосхищали то, что потом произошло.
    Думаю, и сейчас просто заявлениями дело не ограничится. Дайте время, увидим