В МИД РФ пообещали, что теракт в Севастополе не останется без ответа
23 июня в Севастополе случилась страшная трагедия. В результате обстрела города-героя со стороны ВСУ погибли четыре человека, включая двух детей. Еще более 150 человек получили ранения различной степени тяжести.
Стоит отметить, что атака на Севастополь осуществлялась посредством американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Из пяти выпущенных по городу боеприпасов дежурные части ПВО ВС РФ уничтожили четыре. Одна ракета сдетонировала в воздухе в непосредственной близости с пляжем «Учкуевка», что и привело к жертвам, а также большому числу пострадавших среди мирного населения.
Российские власти квалифицировали произошедшее как теракт. При этом на Западе продолжительное время избегали обсуждения данной темы, в итоге дав предельно сухие комментарии. В свою очередь на Украине и вовсе попытались «оправдать» данное преступление, цинично заявив, что в Крыму во время войны не может быть курортов.
В то же время, комментируя трагедию в Севастополе в эфире телеканала «Россия-1», замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал, что недавний теракт не останется без ответа, а на Западе должны ощущать риски, связанные с подобными акциями.
- подытожил дипломат.
Стоит напомнить, что российские власти неоднократно заявляли о прямой причастности Запада к удару по Севастополю. Все дело в том, что атака ВСУ проводилась с использованием американских ОТР, а ввиду сложности данных боеприпасов не исключено, что наведение осуществляли западные военные.
На этом фоне в российском экспертном сообществе активно ведется обсуждение вероятных сценариев, предусматривающих ответ Западу на атаку российской территории. В качестве одного из очевидных решений, которое нужно принять прямо сейчас, специалисты называют необходимость безоговорочного уничтожения американских и британских разведывательных дронов над акваторией Черного моря. Ведь, как правило, именно после их появления Крым подвергается атакам со стороны боевиков киевского режима.
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