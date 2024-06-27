Минобороны Индии ведёт переговоры с компанией MDL о возможном строительстве дополнительной серии ДЭПЛ класса «Кальвари»
ВМС Индии могут получить на вооружение еще три дизель-электрические подводные лодки класса «Кальвари» («Скорпен») к шести уже построенным, если компания Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) сумеет договориться с Минобороны Индии об их строительстве. Как пишет индийская пресса, компания предлагает индийскому флоту модернизированные субмарины.
По имеющимся на сегодняшний день данным, Mazagon Dock Shipbuilders Limited ведет переговоры с Минобороны Индии о строительстве еще трех НАПЛ класса «Кальвари» («Скорпен») модернизированного проекта с увеличенной дальностью хода и более современным вооружением. При этом MDL берет на себя обязательство обеспечить не менее 60% комплектующих индийского производства с дальнейшим переходом на строительство полностью индийских субмарин.
На каком этапе сейчас переговоры, неизвестно, но эксперты склоняются к тому, что соглашение все же будет заключено. При этом Индия не отказывается от строительства еще одной серии субмарин нового поколения в рамках программы «Проект-75(I)».
На сегодняшний день в составе индийского флота пять подлодок класса «Кальвари» («Скорпен»), шестая все еще проходит испытания. Данные субмарины призваны заменить в ВМС Индии устаревшие подлодки класса «Синдукуш» («Кило») и «Шишумар» («Тип-209/1500»). Основным предназначением подлодок класса «Кальвари» («Скорпен») является борьба с подводными лодками и кораблями противника. Строятся они без воздухонезависимой энергетической установки, но с учетом возможности установки ВНЭУ в процессе модернизации в будущем.
Длина подлодок – 67,5 метра, ширина – 6,2 метра, водоизмещение надводное – 1615 тонн (подводное – 1775 тонн). Субмарина оснащена 360 аккумуляторными батареями, каждая из которых весит 750 кг. Максимальная скорость под водой – 20 узлов. Экипаж – 44 человека, включая восемь офицеров. Вооружение ДЭПЛ – 533-мм торпеды SUT 266, противокорабельные ракеты SM-39 «Экзосет» и мины.
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